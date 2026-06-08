Monjaro эмас, янги Волга: Россияда ўнлаб салонлар сотувга тайёр

·35·Авто
Monjaro эмас, янги Волга: Россияда ўнлаб салонлар сотувга тайёр

Волга компанияси Россияда янги автомобиллар сотувини бошлаш учун ўнлаб дилерлик марказлари шай ҳолатга келтирилганини расман тасдиқлади. Дастлабки босқичда мамлакат бўйлаб 25-30 та марказ ўз эшикларини очади. Сотувлар биринчи навбатда миллионлик шаҳарлар ва йирик минтақавий марказларда йўлга қўйилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Йил якунига қадар барча асосий шаҳарларда дилерлик марказлари сонини 130 тага етказиш режалаштирилган. Модел қаторидан Volga C50 седани ҳамда Volga K40 ва Volga K50 кроссоверлари жой олган. Ушбу моделлар аслида Geely брендининг маҳаллийлаштирилган вариантлари ҳисобланади.

Лойиҳа доирасида Волга автомобиллари босқичма-босқич маҳаллий двигател ва автоматик узатмалар қутиси (АКПП) билан жиҳозланади. Компания маҳаллийлаштириш жараёнига камида 60 миллиард рубл сармоя киритишни мақсад қилган. Бу эса хитойлик моделларни тўлиқ маҳаллий брендга айлантириш имконини беради.

Ишлаб чиқарувчи замонавий фаол ва пассив хавфсизлик технологияларига алоҳида эътибор қаратмоқда. Автомобиллар 12 та динамикли юқори сифатли акустика тизими, ҳайдовчи ва йўловчи ўриндиқлари учун массаж ҳамда хотира функцияси, шунингдек, вентиляция тизими билан жиҳозланган. Иккинчи қатор ўриндиқлари эса электр ёрдамида бошқариладиган суянчиқ бурчаги созламасига эга.

ВолгаGeelyАвтомобилРоссияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Porsche GT бўлими раҳбари виртуал узатмалар қутисини маъқулладиPorsche GT бўлими раҳбари виртуал узатмалар қутисини маъқулладиБугун, 07:53Энди чеклов йўқ: автомобил импорти эркинлашди, нархлар ўзгарадими?Энди чеклов йўқ: автомобил импорти эркинлашди, нархлар ўзгарадими?Бугун, 07:01Янги Hyundai Кона 2027: Nissan Қашқаи ва Kia Селтосга жиддий рақибЯнги Hyundai Кона 2027: Nissan Қашқаи ва Kia Селтосга жиддий рақибБугун, 05:23Mercedes-Benz GLC электр кроссовери Хитойда 422 от кучи билан сотувга чиқдиMercedes-Benz GLC электр кроссовери Хитойда 422 от кучи билан сотувга чиқдиБугун, 01:24Хитойда Toyota савдолари кескин пасайди: Талаб 31,7 фоизга камайдиХитойда Toyota савдолари кескин пасайди: Талаб 31,7 фоизга камайдиКеча, 01:50Hyundai 2027-йилгача ўз моделлар қаторини тубдан янгилайдиHyundai 2027-йилгача ўз моделлар қаторини тубдан янгилайди06.06, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади