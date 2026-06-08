ZTE У15С: 10 000 мАс батарея ва Wi-Fi 6 га эга портатив роутер сотувга чиқди
ZTE компанияси ўзининг янги У15С портатив Wi-Fi-роутерини расман сотувга чиқарди. Қурилма қора ва оқ рангларда тақдим этилган бўлиб, унинг нархи тахминан 25 долларни (179 юан) ташкил этади. Мазкур гаджет ZTE В3E-А53 платформасида ишлайди ва икки ядроли процессор билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Роутернинг ўзига хос жиҳати шундаки, у бир вақтнинг ўзида иккита СИМ-карта билан ишлаш имкониятига эга. Бу фойдаланувчиларга тармоқ сифатига қараб операторлар ўртасида тезкор алмашиш имконини беради. Шунингдек, қурилма замонавий Wi-Fi 6 стандартини қўллаб-қувватлайди, бу эса маълумотлар узатиш тезлиги ва барқарорлигини таъминлайди.
ZTE У15С ихчам корпусга эга бўлиб, унинг олд панелида 1,44 дюймли сенсорли экран жойлашган. Дисплей орқали тармоқ ҳолати, батарея қуввати, сарфланган трафик миқдорини кузатиш ҳамда QR-код ёрдамида бошқа қурилмаларни тезкор улаш мумкин. Роутер бир вақтнинг ўзида 16 тагача қурилмага хизмат кўрсата олади.
Қурилманинг энг кучли томонларидан бири унинг 10 000 мАс сиғимли аккумуляторидир. У 18 В қувватга эга тезкор зарядлашни (ҚК, ПД ва ППС протоколлари) қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, махсус режим ёрдамида роутерни тўғридан-тўғри қувват манбаига уланган ҳолда ҳам ишлатиш мумкин. Қурилманинг оғирлиги 237 грамм бўлиб, у саёҳатлар учун жуда қулайдир.
…