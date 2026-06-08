ZTE У15С: 10 000 мАс батарея ва Wi-Fi 6 га эга портатив роутер сотувга чиқди

·0·Техно
ZTE У15С: 10 000 мАс батарея ва Wi-Fi 6 га эга портатив роутер сотувга чиқди

ZTE компанияси ўзининг янги У15С портатив Wi-Fi-роутерини расман сотувга чиқарди. Қурилма қора ва оқ рангларда тақдим этилган бўлиб, унинг нархи тахминан 25 долларни (179 юан) ташкил этади. Мазкур гаджет ZTE В3E-А53 платформасида ишлайди ва икки ядроли процессор билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Роутернинг ўзига хос жиҳати шундаки, у бир вақтнинг ўзида иккита СИМ-карта билан ишлаш имкониятига эга. Бу фойдаланувчиларга тармоқ сифатига қараб операторлар ўртасида тезкор алмашиш имконини беради. Шунингдек, қурилма замонавий Wi-Fi 6 стандартини қўллаб-қувватлайди, бу эса маълумотлар узатиш тезлиги ва барқарорлигини таъминлайди.

ZTE У15С ихчам корпусга эга бўлиб, унинг олд панелида 1,44 дюймли сенсорли экран жойлашган. Дисплей орқали тармоқ ҳолати, батарея қуввати, сарфланган трафик миқдорини кузатиш ҳамда QR-код ёрдамида бошқа қурилмаларни тезкор улаш мумкин. Роутер бир вақтнинг ўзида 16 тагача қурилмага хизмат кўрсата олади.

Қурилманинг энг кучли томонларидан бири унинг 10 000 мАс сиғимли аккумуляторидир. У 18 В қувватга эга тезкор зарядлашни (ҚК, ПД ва ППС протоколлари) қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, махсус режим ёрдамида роутерни тўғридан-тўғри қувват манбаига уланган ҳолда ҳам ишлатиш мумкин. Қурилманинг оғирлиги 237 грамм бўлиб, у саёҳатлар учун жуда қулайдир.

ZTEWi-Fi 6РоутерТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Uber, Вайве ва Ваймо: Лондонда роботаксилар жанги бошланмоқдаUber, Вайве ва Ваймо: Лондонда роботаксилар жанги бошланмоқдаБугун, 11:26Xiaomi 13Т учун Android 16 асосидаги HyperOS 3 янгиланиши чиқдиXiaomi 13Т учун Android 16 асосидаги HyperOS 3 янгиланиши чиқдиБугун, 10:59Ер юзида кучли магнит бўрони кутилмоқдаЕр юзида кучли магнит бўрони кутилмоқдаБугун, 10:27Деярли бир сутка тўхтовсиз уча оладиган Аирбус А350-1000УЛР тақдим этилдиДеярли бир сутка тўхтовсиз уча оладиган Аирбус А350-1000УЛР тақдим этилдиБугун, 10:20Redmi К100 Pro хусусиятлари маълум бўлди: 200 MP камера ва 8000 мАс батареяRedmi К100 Pro хусусиятлари маълум бўлди: 200 MP камера ва 8000 мАс батареяБугун, 09:57ОВК Стакк AI: GPU хотирасини кенгайтирувчи ташқи қурилма тақдим этилдиОВК Стакк AI: GPU хотирасини кенгайтирувчи ташқи қурилма тақдим этилдиБугун, 09:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус