Деярли бир сутка тўхтовсиз уча оладиган Аирбус А350-1000УЛР тақдим этилди

·0·Техно
Деярли бир сутка тўхтовсиз уча оладиган Аирбус А350-1000УЛР тақдим этилди

Қантас авиакомпанияси 22 соатгача давом этадиган ўта узоқ масофали парвозлар вақтида йўловчиларга максимал қулайлик яратиш мақсадида Аирбус А350-1000УЛР самолёти учун янги салон конфигурациясини ишлаб чиқди. Мазкур ҳаво кемаси бор-йўғи 238 та ўриндиққа мўлжалланган бўлиб, улардан 6 таси люкс-класс, 52 таси бизнес-класс, 40 таси премиум-эконом ва 140 таси оддий эконом-класс тоифасига киради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ўриндиқлар зичлигининг бундай камайиши стандарт Аирбус моделларига қараганда анча кенгроқ жой ва юқори даражадаги шинамликни таъминлайди. Ушбу лойиҳа Қантас компаниясининг Прожект Сунрисе дастури доирасида амалга оширилмоқда. Дастур Австралиядан Европа ва Шимолий Американинг шарқий қирғоқларига тўғридан-тўғри рейсларни йўлга қўйишни кўзда тутади.

Ҳозирда иккинчи Аирбус А350-1000УЛР самолёти йиғишнинг якуний босқичида бўлиб, у Қантас бренди рангларига бўялмоқда. Ушбу лайнернинг 2027-йил апрель ойида етказиб берилиши кутилмоқда. Шунингдек, авиакомпания узоқ масофали парвозлар учун яна 12 та стандарт Аирбус А350-1000 самолётига буюртма берган.

А350-1000УЛР модели Аирбус А350 оиласидаги тўртинчи йўловчи модификацияси ҳисобланади. 2026-йил апрель ҳолатига кўра, ушбу оилага мансуб самолётлар учун 68 та мижоздан жами 1579 та буюртма келиб тушган. Шунингдек, оиланинг юк ташувчи А350Ф варианти ҳам ишлаб чиқилмоқда ва унинг илк парвози жорий йил якунига қадар амалга оширилиши режалаштирилган.

АирбусҚантасАвиацияТехнологияА350-1000УЛР
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ер юзида кучли магнит бўрони кутилмоқдаЕр юзида кучли магнит бўрони кутилмоқдаБугун, 10:27Redmi К100 Pro хусусиятлари маълум бўлди: 200 MP камера ва 8000 мАс батареяRedmi К100 Pro хусусиятлари маълум бўлди: 200 MP камера ва 8000 мАс батареяБугун, 09:57ОВК Стакк AI: GPU хотирасини кенгайтирувчи ташқи қурилма тақдим этилдиОВК Стакк AI: GPU хотирасини кенгайтирувчи ташқи қурилма тақдим этилдиБугун, 09:28Huawei йирик марказда 1 Гбит/с тезликка эга ЛампСите ечимини ўрнатдиHuawei йирик марказда 1 Гбит/с тезликка эга ЛампСите ечимини ўрнатдиБугун, 09:2619 йиллик Нокиа Н95 смартфонида Ҳалф-Лифе ўйини ишга туширилди19 йиллик Нокиа Н95 смартфонида Ҳалф-Лифе ўйини ишга туширилдиБугун, 08:54Антифрод 2.0: Фирибгарлик қурбонларига пуллар тўлиқ қайтариб бериладиАнтифрод 2.0: Фирибгарлик қурбонларига пуллар тўлиқ қайтариб бериладиБугун, 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус