Деярли бир сутка тўхтовсиз уча оладиган Аирбус А350-1000УЛР тақдим этилди
Қантас авиакомпанияси 22 соатгача давом этадиган ўта узоқ масофали парвозлар вақтида йўловчиларга максимал қулайлик яратиш мақсадида Аирбус А350-1000УЛР самолёти учун янги салон конфигурациясини ишлаб чиқди. Мазкур ҳаво кемаси бор-йўғи 238 та ўриндиққа мўлжалланган бўлиб, улардан 6 таси люкс-класс, 52 таси бизнес-класс, 40 таси премиум-эконом ва 140 таси оддий эконом-класс тоифасига киради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ўриндиқлар зичлигининг бундай камайиши стандарт Аирбус моделларига қараганда анча кенгроқ жой ва юқори даражадаги шинамликни таъминлайди. Ушбу лойиҳа Қантас компаниясининг Прожект Сунрисе дастури доирасида амалга оширилмоқда. Дастур Австралиядан Европа ва Шимолий Американинг шарқий қирғоқларига тўғридан-тўғри рейсларни йўлга қўйишни кўзда тутади.
Ҳозирда иккинчи Аирбус А350-1000УЛР самолёти йиғишнинг якуний босқичида бўлиб, у Қантас бренди рангларига бўялмоқда. Ушбу лайнернинг 2027-йил апрель ойида етказиб берилиши кутилмоқда. Шунингдек, авиакомпания узоқ масофали парвозлар учун яна 12 та стандарт Аирбус А350-1000 самолётига буюртма берган.
А350-1000УЛР модели Аирбус А350 оиласидаги тўртинчи йўловчи модификацияси ҳисобланади. 2026-йил апрель ҳолатига кўра, ушбу оилага мансуб самолётлар учун 68 та мижоздан жами 1579 та буюртма келиб тушган. Шунингдек, оиланинг юк ташувчи А350Ф варианти ҳам ишлаб чиқилмоқда ва унинг илк парвози жорий йил якунига қадар амалга оширилиши режалаштирилган.
…