Мбаппе 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ким энг кўп гол уришини айтди

·44·Спорт
Мбаппе 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ким энг кўп гол уришини айтди

Реал Мадрид ва Франция терма жамоаси юлдузи Килиан Мбаппе 2026-йилги Жаҳон чемпионати тўпурарлари борасида ўзининг дадил тахминларини илгари сурди. Қатардаги финалда аламли мағлубиятни бошдан кечирган ҳужумчи Шимолий Америкада ўтадиган турнирда ўзининг устунлигини намойиш этишга тайёрлигини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Контент-мейкер Финн Агостинелли ва Soraре билан ҳамкорликдаги блиц-саволларда Килиан Мбаппе замонамизнинг энг буюк футболчилари орасидан танлов ўтказди. Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги баҳсда у ўз кумири бўлган португалиялик юлдузни танлади. Мбаппенинг фикрича, 2026-йилда Роналдо Мессига қараганда кўпроқ гол уришга муваффақ бўлади.

Шунингдек, у ёш иқтидорлар ва жамоадошларига ҳам тўхталиб ўтди. Барселона вакили Ламине Ямални Эрлинг Холанд ва Флориан Виртсдан устун қўйган бўлса, Реал Мадриддаги жамоадоши Винисиус Жуниорни Гарри Кейндан кўра сермаҳсулроқ бўлишини тахмин қилди. Бироқ, якуний танловда у Криштиано Роналдо ва ўзи ўртасида иккиланмасдан ўз номини биринчи ўринга қўйди.

2022-йилги финалда хет-трик қайд этганига қарамай, чемпионликни бой берган Килиан Мбаппе ўша ўйинни қайта кўрмаслигини тан олди. Унинг сўзларига кўра, финални томоша қилиш "ички демонларни" уйғотиши мумкин. 2026-йилги турнир Месси ва Роналдо учун олтинчи Жаҳон чемпионати сифатида тарихга кириши кутилмоқда.

Килиан МбаппеРеал МадридКриштиано РоналдоЛионель МессиЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси эволюцияси: Аргентиналик афсонанинг беш хил қиёфасиЛионель Месси эволюцияси: Аргентиналик афсонанинг беш хил қиёфасиБугун, 10:39Деклан Рисе Англия терма жамоасининг вице-сардори этиб тайинландиДеклан Рисе Англия терма жамоасининг вице-сардори этиб тайинландиБугун, 09:39Ювентус Душан Влахович ўрнига янги ҳужумчи топдиЮвентус Душан Влахович ўрнига янги ҳужумчи топдиБугун, 08:59Ламине Ямал нима учун қўлига боғич тақиб юришини очиқладиЛамине Ямал нима учун қўлига боғич тақиб юришини очиқладиБугун, 08:39Марк Кукурелла ЖЧ-2026 ғолиблиги учун сочларини қурбон қилиши мумкинМарк Кукурелла ЖЧ-2026 ғолиблиги учун сочларини қурбон қилиши мумкинБугун, 07:53«Барселона» швециялик футболчисини Англияга ижарага бериши мумкин«Барселона» швециялик футболчисини Англияга ижарага бериши мумкинБугун, 07:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)