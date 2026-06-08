Мбаппе 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ким энг кўп гол уришини айтди
Реал Мадрид ва Франция терма жамоаси юлдузи Килиан Мбаппе 2026-йилги Жаҳон чемпионати тўпурарлари борасида ўзининг дадил тахминларини илгари сурди. Қатардаги финалда аламли мағлубиятни бошдан кечирган ҳужумчи Шимолий Америкада ўтадиган турнирда ўзининг устунлигини намойиш этишга тайёрлигини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Контент-мейкер Финн Агостинелли ва Soraре билан ҳамкорликдаги блиц-саволларда Килиан Мбаппе замонамизнинг энг буюк футболчилари орасидан танлов ўтказди. Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги баҳсда у ўз кумири бўлган португалиялик юлдузни танлади. Мбаппенинг фикрича, 2026-йилда Роналдо Мессига қараганда кўпроқ гол уришга муваффақ бўлади.
Шунингдек, у ёш иқтидорлар ва жамоадошларига ҳам тўхталиб ўтди. Барселона вакили Ламине Ямални Эрлинг Холанд ва Флориан Виртсдан устун қўйган бўлса, Реал Мадриддаги жамоадоши Винисиус Жуниорни Гарри Кейндан кўра сермаҳсулроқ бўлишини тахмин қилди. Бироқ, якуний танловда у Криштиано Роналдо ва ўзи ўртасида иккиланмасдан ўз номини биринчи ўринга қўйди.
2022-йилги финалда хет-трик қайд этганига қарамай, чемпионликни бой берган Килиан Мбаппе ўша ўйинни қайта кўрмаслигини тан олди. Унинг сўзларига кўра, финални томоша қилиш "ички демонларни" уйғотиши мумкин. 2026-йилги турнир Месси ва Роналдо учун олтинчи Жаҳон чемпионати сифатида тарихга кириши кутилмоқда.
…