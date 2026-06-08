Женнифер Лопес Тоттенхем мухлисига айланадими? Бретт Голдштейн буни тушунтирди
Голливуд ва Шимолий Лондон дунёси кутилмаган тарзда тўқнаш келди: "Тед Лассо" сериали юлдузи Бретт Голдстеин Женнифер Лопесни Тоттенхем мухлисига айлантиришга уринмоқда. Эммй мукофоти совриндори ва "шпорлар"нинг ашаддий ишқибози бўлган актёр янги лойиҳа устида ишлаётган бир пайтда клуб афсонаси Гарри Кейн ҳақидаги хотиралари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Netflix платформасининг янги "Оффисе Романсе" комедиясини тарғиб қилиш жараёнида Голдстеин хонанда ва актрисани "КОЙС" (Коме он ёу Спурс) ҳаёт тарзига йўналтираётганини маълум қилди. Ҳамкасбини Тоттенхем сафига қўшишга муваффақ бўлдими деган саволга Голдстеин унинг бошқа чораси йўқлигини таъкидлади. "Унда бошқа вариант йўқ", — деди актёр талкСПОРТ нашрига берган интервюсида.
Клубнинг собиқ сардори Гарри Кейн ҳам ушбу фильмда кичик эпизодик ролни ижро этган. 2023-йилда Бавария сафига ўтган Англия терма жамоаси ҳужумчиси суратга олиш майдончасида барчада ижобий таассурот қолдирди. Голдстеин ҳужумчининг нафақат маҳоратини, балки унинг инсоний фазилатларини ҳам юқори баҳолади: "Гарри Кейн — нафақат буюк футболчи, балки мен кўрган энг тоза қалбли инсонлардан бири".
Женнифер Лопеснинг ўзи ҳам футболчининг фильмдаги иштирокидан мамнунлигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Тоттенхем тарихидаги энг яхши тўпурар иштирок этган саҳна сценарийни илк бор ўқиб чиқиш жараёнидаёқ барчани кулгидан тўхтата олмаган. Продюсерлар футболчининг комедик ролни қандай ижро этиши борасида хавотирда бўлишганига қарамай, якуний натижа муваффақиятли чиққан.
…