Ювентус Душан Влахович ўрнига янги ҳужумчи топди

·113·Спорт
Ювентус Душан Влахович ўрнига янги ҳужумчи топди

Туриннинг Ювентус клуби ҳужумчи Душан Влахович ўрнига муносиб номзод топиш ишларини якунламоқда. Хабарларга кўра, Италия гранди собиқ Бундеслига юлдузини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер эксперти Fabrizio Romano берган маълумотга кўра, Атлетико Мадрид ҳужумчиси Александер Сорлот Турин клуби назарига тушган. Ҳозирда клублар трансфер суммаси бўйича музокаралар олиб бормоқда. 2024-йилда Реал Соседад жамоасидан 32 миллион евро эвазига Мадридга кўчиб ўтган собиқ РБ Леипзиг ҳужумчиси Атлетико Мадрид сафида 107 ўйинда 44 та гол уришга муваффақ бўлди.

Ювентус раҳбарияти ушбу трансфер орқали шартномаси якунланиб бораётган Душан Влаховичнинг кетишига тайёргарлик кўрмоқда. Маълумотларга кўра, 85 миллион еврога сотиб олинган сербиялик ҳужумчи ва клуб маош масаласида келиша олмаган. Эндиликда 26 ёшли футболчи эркин агент сифатида жамоани тарк этиши кутилмоқда, унга Бавария ва Барселона каби клублар қизиқиш билдирмоқда.

Шу билан бирга, Турин клуби Лоис Опенда трансферини ҳам якунлаши керак. Шартномадаги бандга кўра, Ювентус А Серияда кучли ўнталикка киргани сабабли футболчини РБ Леипзиг жамоасидан 40 миллион евродан қимматроққа сотиб олишга мажбур. Бироқ, Опенданинг кўрсаткичлари пастлиги сабабли у тез орада жамоани тарк этиши ва Айнтрахт Франкфурт сафига ўтиши мумкинлиги айтилмоқда.

Ўтган мавсумни олтинчи ўринда якунлаган ва Чемпионлар лигаси йўлланмасидан қуруқ қолган Ювентус учун ҳужум чизиғини кучайтириш асосий вазифага айланган. Александер Сорлотнинг Атлетико Мадрид билан 2028-йилгача шартномаси борлиги трансфер жараёнини бироз қийинлаштириши мумкин.

ЮвентусАтлетико МадридТрансферларДушан ВлаховичАлександер Сорлот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси эволюцияси: Аргентиналик афсонанинг беш хил қиёфасиЛионель Месси эволюцияси: Аргентиналик афсонанинг беш хил қиёфасиБугун, 10:39Мбаппе 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ким энг кўп гол уришини айтдиМбаппе 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ким энг кўп гол уришини айтдиБугун, 09:50Деклан Рисе Англия терма жамоасининг вице-сардори этиб тайинландиДеклан Рисе Англия терма жамоасининг вице-сардори этиб тайинландиБугун, 09:39Ламине Ямал нима учун қўлига боғич тақиб юришини очиқладиЛамине Ямал нима учун қўлига боғич тақиб юришини очиқладиБугун, 08:39Марк Кукурелла ЖЧ-2026 ғолиблиги учун сочларини қурбон қилиши мумкинМарк Кукурелла ЖЧ-2026 ғолиблиги учун сочларини қурбон қилиши мумкинБугун, 07:53«Барселона» швециялик футболчисини Англияга ижарага бериши мумкин«Барселона» швециялик футболчисини Англияга ижарага бериши мумкинБугун, 07:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)