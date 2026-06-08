Ювентус Душан Влахович ўрнига янги ҳужумчи топди
Туриннинг Ювентус клуби ҳужумчи Душан Влахович ўрнига муносиб номзод топиш ишларини якунламоқда. Хабарларга кўра, Италия гранди собиқ Бундеслига юлдузини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер эксперти Fabrizio Romano берган маълумотга кўра, Атлетико Мадрид ҳужумчиси Александер Сорлот Турин клуби назарига тушган. Ҳозирда клублар трансфер суммаси бўйича музокаралар олиб бормоқда. 2024-йилда Реал Соседад жамоасидан 32 миллион евро эвазига Мадридга кўчиб ўтган собиқ РБ Леипзиг ҳужумчиси Атлетико Мадрид сафида 107 ўйинда 44 та гол уришга муваффақ бўлди.
Ювентус раҳбарияти ушбу трансфер орқали шартномаси якунланиб бораётган Душан Влаховичнинг кетишига тайёргарлик кўрмоқда. Маълумотларга кўра, 85 миллион еврога сотиб олинган сербиялик ҳужумчи ва клуб маош масаласида келиша олмаган. Эндиликда 26 ёшли футболчи эркин агент сифатида жамоани тарк этиши кутилмоқда, унга Бавария ва Барселона каби клублар қизиқиш билдирмоқда.
Шу билан бирга, Турин клуби Лоис Опенда трансферини ҳам якунлаши керак. Шартномадаги бандга кўра, Ювентус А Серияда кучли ўнталикка киргани сабабли футболчини РБ Леипзиг жамоасидан 40 миллион евродан қимматроққа сотиб олишга мажбур. Бироқ, Опенданинг кўрсаткичлари пастлиги сабабли у тез орада жамоани тарк этиши ва Айнтрахт Франкфурт сафига ўтиши мумкинлиги айтилмоқда.
Ўтган мавсумни олтинчи ўринда якунлаган ва Чемпионлар лигаси йўлланмасидан қуруқ қолган Ювентус учун ҳужум чизиғини кучайтириш асосий вазифага айланган. Александер Сорлотнинг Атлетико Мадрид билан 2028-йилгача шартномаси борлиги трансфер жараёнини бироз қийинлаштириши мумкин.
…