Ер юзида кучли магнит бўрони кутилмоқда

·0·Техно
Ер юзида кучли магнит бўрони кутилмоқда

Коинот об-ҳавоси моделларининг ҳисоб-китобларига кўра, бугун Ер юзида Г3 даражасигача бўлган сайёравий миқёсдаги кучли магнит бўрони кутилмоқда. Ушбу ҳодисага 6-июн куни Қуёш фаоллиги ошиши натижасида қайд этилган плазма отилиши сабаб бўлгани айтилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Прогнозларга кўра, плазма оқими яқин соатлар ичида Ерга етиб келиши ва магнит майдонининг узоқ муддатли бузилишига олиб келиши мумкин. Ҳодиса юз бериш эҳтимоли 96 фоизни ташкил этмоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бўрон бир суткадан кўпроқ давом этиб, кейинги кунга ҳам таъсир кўрсатиши эҳтимоли юқори.

Моделлаштириш маълумотлари шуни кўрсатадики, плазма булути мураккаб траектория бўйлаб ҳаракатланмоқда ва Ер атрофидаги ҳудудларга дастлабки ҳисоб-китоблардан бироз кечикиб етиб келиши мумкин. Қўшимча маълумотлар Қуёш ва Ерни 100 миллион километр масофадан кузатиб борувчи СТEРEО космик аппарати орқали олинди.

Шунингдек, ерусти ва орбитал коронографлар "гало" туридаги отилишни қайд этишган, бу одатда плазма булути тўғридан-тўғри Ер томон йўналганини англатади. Қуёш плазмаси оқими яқин 2–3 соат ичида сайёрамизга етиб келиши кутилмоқда.

Магнит БўрониҚуёш ФаоллигиКоинотАстрономияСТEРEО
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деярли бир сутка тўхтовсиз уча оладиган Аирбус А350-1000УЛР тақдим этилдиДеярли бир сутка тўхтовсиз уча оладиган Аирбус А350-1000УЛР тақдим этилдиБугун, 10:20Redmi К100 Pro хусусиятлари маълум бўлди: 200 MP камера ва 8000 мАс батареяRedmi К100 Pro хусусиятлари маълум бўлди: 200 MP камера ва 8000 мАс батареяБугун, 09:57ОВК Стакк AI: GPU хотирасини кенгайтирувчи ташқи қурилма тақдим этилдиОВК Стакк AI: GPU хотирасини кенгайтирувчи ташқи қурилма тақдим этилдиБугун, 09:28Huawei йирик марказда 1 Гбит/с тезликка эга ЛампСите ечимини ўрнатдиHuawei йирик марказда 1 Гбит/с тезликка эга ЛампСите ечимини ўрнатдиБугун, 09:2619 йиллик Нокиа Н95 смартфонида Ҳалф-Лифе ўйини ишга туширилди19 йиллик Нокиа Н95 смартфонида Ҳалф-Лифе ўйини ишга туширилдиБугун, 08:54Антифрод 2.0: Фирибгарлик қурбонларига пуллар тўлиқ қайтариб бериладиАнтифрод 2.0: Фирибгарлик қурбонларига пуллар тўлиқ қайтариб бериладиБугун, 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус