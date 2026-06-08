Деклан Рисе Англия терма жамоасининг вице-сардори этиб тайинланди
Томас Тухел Англия терма жамоасининг бўлажак Жаҳон чемпионати учун вице-сардори ким бўлишини расман тасдиқлади. "Арсенал" ярим ҳимоячиси Деклан Рисе жамоа сардори Гарри Кейннинг асосий ёрдамчиси сифатида муҳим етакчилик ролини ўз зиммасига олади. Ҳозирда футболчи Шимолий Америкадаги турнирга тайёргарлик кўриш учун Флоридадаги машғулотлар базасига етиб келган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Рисе Англиянинг Вест Палм Беачдаги қароргоҳига шанба куни кечқурун Букайо Сака, Нони Мадуеке ва Эберечи Эзе билан бирга ташриф буюрди. Айнан шу вақтда терма жамоанинг қолган аъзолари Тампада Янги Зеландияга қарши ўртоқлик учрашувида 1:0 ҳисобида ғалаба қозонишди. Ярим ҳимоячининг ушбу лавозимга кўтарилиши унинг "Арсенал" сафида Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигасидаги муваффақиятли иштирокидан сўнг юз берди.
Томас Тухел ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Деклан Рисенинг характери ва тажрибаси жамоа муваффақияти учун муҳим эканини таъкидлади. "Менимча, Деклан менинг вице-сардорим бўлади", — деди немис мутахассиси. Бироқ, Тухел футболчининг ўзи билан бу борада ҳали расмий ва батафсил суҳбат ўтказмаганини, барчаси норасмий тарзда ҳал қилинганини тан олди.
Эслатиб ўтамиз, Деклан Рисе аввалроқ Гарри Кейн сафда бўлмаган пайтда, Уелсга қарши ўртоқлик ўйинида сардорлик боғичини таққан эди. Тухелнинг сўзларига кўра, ўшанда у футболчига ўзининг иерархиядаги ўрнини тушунтирган. Эндиликда "Арсенал" юлдузлари асосий гуруҳ билан машғулотларни бошлашди, аммо уларнинг Коста-Рикага қарши навбатдаги ўйинда иштирок этиши сўроқ остида турибди.
…