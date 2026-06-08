Деклан Рисе Англия терма жамоасининг вице-сардори этиб тайинланди

·44·Спорт
Деклан Рисе Англия терма жамоасининг вице-сардори этиб тайинланди

Томас Тухел Англия терма жамоасининг бўлажак Жаҳон чемпионати учун вице-сардори ким бўлишини расман тасдиқлади. "Арсенал" ярим ҳимоячиси Деклан Рисе жамоа сардори Гарри Кейннинг асосий ёрдамчиси сифатида муҳим етакчилик ролини ўз зиммасига олади. Ҳозирда футболчи Шимолий Америкадаги турнирга тайёргарлик кўриш учун Флоридадаги машғулотлар базасига етиб келган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Рисе Англиянинг Вест Палм Беачдаги қароргоҳига шанба куни кечқурун Букайо Сака, Нони Мадуеке ва Эберечи Эзе билан бирга ташриф буюрди. Айнан шу вақтда терма жамоанинг қолган аъзолари Тампада Янги Зеландияга қарши ўртоқлик учрашувида 1:0 ҳисобида ғалаба қозонишди. Ярим ҳимоячининг ушбу лавозимга кўтарилиши унинг "Арсенал" сафида Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигасидаги муваффақиятли иштирокидан сўнг юз берди.

Томас Тухел ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Деклан Рисенинг характери ва тажрибаси жамоа муваффақияти учун муҳим эканини таъкидлади. "Менимча, Деклан менинг вице-сардорим бўлади", — деди немис мутахассиси. Бироқ, Тухел футболчининг ўзи билан бу борада ҳали расмий ва батафсил суҳбат ўтказмаганини, барчаси норасмий тарзда ҳал қилинганини тан олди.

Эслатиб ўтамиз, Деклан Рисе аввалроқ Гарри Кейн сафда бўлмаган пайтда, Уелсга қарши ўртоқлик ўйинида сардорлик боғичини таққан эди. Тухелнинг сўзларига кўра, ўшанда у футболчига ўзининг иерархиядаги ўрнини тушунтирган. Эндиликда "Арсенал" юлдузлари асосий гуруҳ билан машғулотларни бошлашди, аммо уларнинг Коста-Рикага қарши навбатдаги ўйинда иштирок этиши сўроқ остида турибди.

АнглияДеклан РисеТомас ТухелАрсеналЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси эволюцияси: Аргентиналик афсонанинг беш хил қиёфасиЛионель Месси эволюцияси: Аргентиналик афсонанинг беш хил қиёфасиБугун, 10:39Мбаппе 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ким энг кўп гол уришини айтдиМбаппе 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ким энг кўп гол уришини айтдиБугун, 09:50Ювентус Душан Влахович ўрнига янги ҳужумчи топдиЮвентус Душан Влахович ўрнига янги ҳужумчи топдиБугун, 08:59Ламине Ямал нима учун қўлига боғич тақиб юришини очиқладиЛамине Ямал нима учун қўлига боғич тақиб юришини очиқладиБугун, 08:39Марк Кукурелла ЖЧ-2026 ғолиблиги учун сочларини қурбон қилиши мумкинМарк Кукурелла ЖЧ-2026 ғолиблиги учун сочларини қурбон қилиши мумкинБугун, 07:53«Барселона» швециялик футболчисини Англияга ижарага бериши мумкин«Барселона» швециялик футболчисини Англияга ижарага бериши мумкинБугун, 07:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)