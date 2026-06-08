Uber, Вайве ва Ваймо: Лондонда роботаксилар жанги бошланмоқда

·54·Техно
Uber, Вайве ва Ваймо: Лондонда роботаксилар жанги бошланмоқда

Бирлашган Қиролликдаги Uber фойдаланувчилари эндиликда Вайве компаниясининг автоном транспорт воситалари билан боғланиш имкониятини ошириш учун махсус қизиқишлар рўйхатига қўшилишлари мумкин. Бу икки компаниянинг Лондонда роботакси хизматини ишга туширишга тайёргарлик кўраётганининг навбатдаги белгисидир. Ушбу лойиҳа ишга тушгач, Uber АҚШда роботаксилар бозорининг етакчиси ҳисобланган Алпҳабет таркибидаги Ваймо компанияси билан бевосита рақобатга киришади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Uber душанба куни Лондонда Вайве тизими билан жиҳозланган қора Ford Mustang Мач-Э моделини намойиш этди. Вайве автоном ҳайдаш технологияси учун масъул бўлса, Uber автомобил ичидаги интерфейсни, жумладан, 64 та тилни қўллаб-қувватлайдиган интерактив сенсорли экранларни ишлаб чиқди. Хизматнинг расмий ишга тушиш санаси ҳали эълон қилинмаган бўлса-да, у тартибга солувчи органларнинг рухсатидан сўнг яқин ойларда фаолият бошлаши кутилмоқда.

Дастлабки босқичда Вайве роботаксилари хавфсизликни таъминлаш учун ҳайдовчи ўриндиғида оператор билан ҳаракатланади. Uber мижозлари илова орқали буюртма берганида, уларга қўшимча тўловсиз Вайве автомобили бириктирилиши мумкин. Фойдаланувчилар ўз созламаларида автоном транспорт воситаларини танлаш орқали роботаксида юриш имкониятини оширишлари ёки аксинча, роботдан воз кечиб, анъанавий ҳайдовчини танлашлари мумкин бўлади.

Шу билан бирга, Ваймо ҳам Лондон кўчаларида ўзининг 100 га яқин Jaguar И-Пасе русумли автоном автомобилларини синовдан ўтказмоқда. Қизиғи шундаки, Uber ва Ваймо АҚШнинг Феникс, Остин ва Атланта каби шаҳарларида ҳамкорлик қилиб келади. Бироқ, Лондондаги рақобат ушбу ҳамкорликка путур етказиши мумкин. Uber сўнгги йилларда ўзининг АВ Лабс ва Uber Аутономоус Солутионс каби бўлинмаларини ташкил этиб, автоном технологиялар бозорида мустақил ўрин эгаллашга интилмоқда.

Икки компания ўртасидаги муносабатлар бироз таранглашганини Uber CTOси Правеен Неппалли томонидан Х платформасида Ваймо роботаксисининг хавфли ҳаракати ҳақидаги танқидий пости ҳам тасдиқлайди. Шунга қарамай, Uber бир вақтнинг ўзида ҳам Ваймо билан ҳамкорлик қилишни, ҳам Вайве каби бошқа ўнлаб автоном транспорт компанияларига сармоя киритишни давом эттирмоқда.

UberВаймоВайвеРоботаксиАвтоном Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эвентбрите ва Вимео эгаси Бендинг Споонс IPO учун ариза топширдиЭвентбрите ва Вимео эгаси Бендинг Споонс IPO учун ариза топширдиБугун, 13:57Массачусетсда жойлашув маълумотларини сотишни тақиқловчи қонун қабул қилиндиМассачусетсда жойлашув маълумотларини сотишни тақиқловчи қонун қабул қилиндиБугун, 13:27Кўп марталик рекорд: SpaceX ракетаси коинотга 35-марта учирилдиКўп марталик рекорд: SpaceX ракетаси коинотга 35-марта учирилдиБугун, 12:53Ryzen 9 7950X3D процессори «шишиб» кетди: AMD кафолат беришдан бош тортдиRyzen 9 7950X3D процессори «шишиб» кетди: AMD кафолат беришдан бош тортдиБугун, 12:30ZTE У15С: 10 000 мАс батарея ва Wi-Fi 6 га эга портатив роутер сотувга чиқдиZTE У15С: 10 000 мАс батарея ва Wi-Fi 6 га эга портатив роутер сотувга чиқдиБугун, 11:27Xiaomi 13Т учун Android 16 асосидаги HyperOS 3 янгиланиши чиқдиXiaomi 13Т учун Android 16 асосидаги HyperOS 3 янгиланиши чиқдиБугун, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус