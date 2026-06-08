АҚШ инфляцияси ва Европа Марказий банки қарори: Крипто ҳафталик таҳлил
Келаётган ҳафтада криптовалюта бозори ва блокчейн олами учун муҳим бўлган бир қатор макроиқтисодий воқеалар кутилмоқда. Инвесторлар эътибори асосан АҚШдаги инфляция кўрсаткичлари ҳамда Европа Марказий банкининг фоиз ставкалари бўйича қабул қиладиган қарорига қаратилган. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
АҚШ истеъмол нархлари индекси (КПИ) эълон қилиниши Bitcoin ва Ethereum каби рақамли активлар нархига бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Агар инфляция кутилганидан юқори бўлса, Fed томонидан қатъий пул-кредит сиёсати давом эттирилиши мумкин, бу эса рискли активларга бўлган талабни камайтиради.
Шунингдек, Европа Марказий банкининг (ЭКБ) йиғилиши ҳам иқтисодий муҳитни белгилаб беради. ЭУР валютасининг барқарорлиги ва фоиз ставкалари бўйича прогнозлар глобал молия бозорларида, жумладан, крипто биржаларида ҳам тебранишларни келтириб чиқариши мумкин.
Крипто ҳафталик таҳлили доирасида блокчейн лойиҳаларининг янгиланишлари ва йирик экотизимлардаги ўзгаришлар ҳам кўриб чиқилади. Solana ва бошқа алткоинлар учун ушбу макроиқтисодий фонда ликвидлик даражаси муҳим аҳамият касб этади.
Хулоса қилиб айтганда, ушбу ҳафта крипто инвесторлар учун эҳтиёткорлик ва стратегик қарорлар қабул қилиш даври бўлади. Глобал иқтисодиётдаги ўзгаришлар рақамли активлар бозорининг келгуси йўналишини белгилаб беради.
…