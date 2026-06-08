АҚШ инфляцияси ва Европа Марказий банки қарори: Крипто ҳафталик таҳлил

·12·Иқтисодиёт
АҚШ инфляцияси ва Европа Марказий банки қарори: Крипто ҳафталик таҳлил

Келаётган ҳафтада криптовалюта бозори ва блокчейн олами учун муҳим бўлган бир қатор макроиқтисодий воқеалар кутилмоқда. Инвесторлар эътибори асосан АҚШдаги инфляция кўрсаткичлари ҳамда Европа Марказий банкининг фоиз ставкалари бўйича қабул қиладиган қарорига қаратилган. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

АҚШ истеъмол нархлари индекси (КПИ) эълон қилиниши Bitcoin ва Ethereum каби рақамли активлар нархига бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Агар инфляция кутилганидан юқори бўлса, Fed томонидан қатъий пул-кредит сиёсати давом эттирилиши мумкин, бу эса рискли активларга бўлган талабни камайтиради.

Шунингдек, Европа Марказий банкининг (ЭКБ) йиғилиши ҳам иқтисодий муҳитни белгилаб беради. ЭУР валютасининг барқарорлиги ва фоиз ставкалари бўйича прогнозлар глобал молия бозорларида, жумладан, крипто биржаларида ҳам тебранишларни келтириб чиқариши мумкин.

Крипто ҳафталик таҳлили доирасида блокчейн лойиҳаларининг янгиланишлари ва йирик экотизимлардаги ўзгаришлар ҳам кўриб чиқилади. Solana ва бошқа алткоинлар учун ушбу макроиқтисодий фонда ликвидлик даражаси муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса қилиб айтганда, ушбу ҳафта крипто инвесторлар учун эҳтиёткорлик ва стратегик қарорлар қабул қилиш даври бўлади. Глобал иқтисодиётдаги ўзгаришлар рақамли активлар бозорининг келгуси йўналишини белгилаб беради.

BitcoinКриптовалютаИнфляцияFedИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy Дигитал: КЛАРITЙ Акт қонунининг қабул қилиниш эҳтимоли 60 фоизга тушдиGalaxy Дигитал: КЛАРITЙ Акт қонунининг қабул қилиниш эҳтимоли 60 фоизга тушдиБугун, 07:35Bitcoin нархи 63,700 долларгача кўтарилиб, сўнгра кескин пасайдиBitcoin нархи 63,700 долларгача кўтарилиб, сўнгра кескин пасайдиБугун, 07:179 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда9 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:36Қайси қоидабузарлик учун 20,6 миллион сўм жарима белгиланган?Қайси қоидабузарлик учун 20,6 миллион сўм жарима белгиланган?Бугун, 05:31Securitize компанияси NYSE биржасига чиқиш учун SEC рухсатини олдиSecuritize компанияси NYSE биржасига чиқиш учун SEC рухсатини олдиБугун, 05:14Justin Sun бошқарувидаги HTX биржаси Трамп оиласининг USD1 токенини ўчирдиJustin Sun бошқарувидаги HTX биржаси Трамп оиласининг USD1 токенини ўчирдиБугун, 04:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди