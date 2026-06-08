Лионель Месси эволюцияси: Аргентиналик афсонанинг беш хил қиёфаси

·11·Спорт
Лионель Месси эволюцияси: Аргентиналик афсонанинг беш хил қиёфаси

Лионель Месси рекорд даражадаги олтинчи Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўрмоқда, бироқ бугунги Месси Барселона сафида илк бор майдонга тушган ўша ўспириндан бутунлай фарқ қилади. Аксарият юлдузлар ёш ўтиши билан ўз даражасини йўқотса-да, Интер Миами етакчиси йигирма йил давомида ўйин услубини ўзгартириб, чўққида қолишга муваффақ бўлди. 16 ёшида Жозе Моуринью бошқарган Порту жамоасига қарши дебют қилган Месси ўнг қанотда портловчи тезликка эга вингер эди. Унинг чап оёғида марказга ёриб кириш қобилияти ўша пайтдаги дунёнинг энг яхши футболчиси Роналдиньони ҳам ҳайратда қолдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

2008-йилда Пеп Гуардиола келиши билан Мессининг тактик саёҳати янги босқичга чиқди. 2009-йил 2-май куни Сантяго Бернабеуда Реал Мадрид 6:2 ҳисобида тор-мор этилган ўйинда Гуардиола Мессини "ёлғон тўққизлик" (фалсе нине) сифатида майдонга туширди. Бу қарор футбол тарихини ўзгартириб юборди. Месси Самуел Этўо ўрнига марказга ўтиб, чуқурроқдан ҳаракат қила бошлади ва рақиб ҳимоячилари учун ҳақиқий даҳшатга айланди. "Гуардиола билан мен бўшлиқлар, тўпни назорат қилиш ва ўйин қандай ишлашини тушуна бошладим", — дея эслайди Лионель Месси.

2011-йилдан 2013-йилгача бўлган даврда Месси Ла Лигадаги 69 та ўйинда 96 та гол уриб, тизимни бузувчи футболчига айланди. У кетма-кет тўртта Олтин тўпни қўлга киритиб, Барселона билан Чемпионлар лигасида ғолиб чиқди. Хави ва Андрес Иниеста Камп Ноу жамоасини тарк этгач, Месси яна бир бор ўзгаришга мажбур бўлди. У энди шунчаки ҳужумни якунловчи эмас, балки жамоанинг асосий двигателига айланди. У майдон марказига яқинлашиб, ўйинни ташкил қилиш вазифасини ўз зиммасига олди.

PSJ ва Интер Миами клубларидаги фаолияти давомида Месси тўлиқ плеймейкерга айланди. 2019-20-йилги мавсумда у 25 та гол билан бирга 22 та голли узатмани амалга ошириб, ҳайратланарли натижа қайд этди. Франциядаги фаолияти давомида у ўз тарихида илк бор голлардан кўра кўпроқ ассистентлик қилди. Аргентиналик таҳлилчилар уни "Иниестага айланган тўпурар" деб таърифлашди. Жисмоний тезлик пасайган бўлса-да, Мессининг ўйинни ўқиш қобилияти уни ҳамон дунёнинг энг хавфли футболчиси сифатида сақлаб турибди.

Лионель МессиБарселонаИнтер МиамиПеп ГуардиолаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Женнифер Лопес Тоттенхем мухлисига айланадими? Бретт Голдштейн буни тушунтирдиЖеннифер Лопес Тоттенхем мухлисига айланадими? Бретт Голдштейн буни тушунтирдиБугун, 10:55Мбаппе 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ким энг кўп гол уришини айтдиМбаппе 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ким энг кўп гол уришини айтдиБугун, 09:50Деклан Рисе Англия терма жамоасининг вице-сардори этиб тайинландиДеклан Рисе Англия терма жамоасининг вице-сардори этиб тайинландиБугун, 09:39Ювентус Душан Влахович ўрнига янги ҳужумчи топдиЮвентус Душан Влахович ўрнига янги ҳужумчи топдиБугун, 08:59Ламине Ямал нима учун қўлига боғич тақиб юришини очиқладиЛамине Ямал нима учун қўлига боғич тақиб юришини очиқладиБугун, 08:39Марк Кукурелла ЖЧ-2026 ғолиблиги учун сочларини қурбон қилиши мумкинМарк Кукурелла ЖЧ-2026 ғолиблиги учун сочларини қурбон қилиши мумкинБугун, 07:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)