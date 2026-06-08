Лионель Месси эволюцияси: Аргентиналик афсонанинг беш хил қиёфаси
Лионель Месси рекорд даражадаги олтинчи Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўрмоқда, бироқ бугунги Месси Барселона сафида илк бор майдонга тушган ўша ўспириндан бутунлай фарқ қилади. Аксарият юлдузлар ёш ўтиши билан ўз даражасини йўқотса-да, Интер Миами етакчиси йигирма йил давомида ўйин услубини ўзгартириб, чўққида қолишга муваффақ бўлди. 16 ёшида Жозе Моуринью бошқарган Порту жамоасига қарши дебют қилган Месси ўнг қанотда портловчи тезликка эга вингер эди. Унинг чап оёғида марказга ёриб кириш қобилияти ўша пайтдаги дунёнинг энг яхши футболчиси Роналдиньони ҳам ҳайратда қолдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
2008-йилда Пеп Гуардиола келиши билан Мессининг тактик саёҳати янги босқичга чиқди. 2009-йил 2-май куни Сантяго Бернабеуда Реал Мадрид 6:2 ҳисобида тор-мор этилган ўйинда Гуардиола Мессини "ёлғон тўққизлик" (фалсе нине) сифатида майдонга туширди. Бу қарор футбол тарихини ўзгартириб юборди. Месси Самуел Этўо ўрнига марказга ўтиб, чуқурроқдан ҳаракат қила бошлади ва рақиб ҳимоячилари учун ҳақиқий даҳшатга айланди. "Гуардиола билан мен бўшлиқлар, тўпни назорат қилиш ва ўйин қандай ишлашини тушуна бошладим", — дея эслайди Лионель Месси.
2011-йилдан 2013-йилгача бўлган даврда Месси Ла Лигадаги 69 та ўйинда 96 та гол уриб, тизимни бузувчи футболчига айланди. У кетма-кет тўртта Олтин тўпни қўлга киритиб, Барселона билан Чемпионлар лигасида ғолиб чиқди. Хави ва Андрес Иниеста Камп Ноу жамоасини тарк этгач, Месси яна бир бор ўзгаришга мажбур бўлди. У энди шунчаки ҳужумни якунловчи эмас, балки жамоанинг асосий двигателига айланди. У майдон марказига яқинлашиб, ўйинни ташкил қилиш вазифасини ўз зиммасига олди.
PSJ ва Интер Миами клубларидаги фаолияти давомида Месси тўлиқ плеймейкерга айланди. 2019-20-йилги мавсумда у 25 та гол билан бирга 22 та голли узатмани амалга ошириб, ҳайратланарли натижа қайд этди. Франциядаги фаолияти давомида у ўз тарихида илк бор голлардан кўра кўпроқ ассистентлик қилди. Аргентиналик таҳлилчилар уни "Иниестага айланган тўпурар" деб таърифлашди. Жисмоний тезлик пасайган бўлса-да, Мессининг ўйинни ўқиш қобилияти уни ҳамон дунёнинг энг хавфли футболчиси сифатида сақлаб турибди.
…