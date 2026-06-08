9 июнь учун валюта курслари эълон қилинди

·0·Иқтисодиёт
9 июнь учун валюта курслари эълон қилинди

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 9 июнь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 36,04 сўмга арзонлаб, 12 013,40 сўмга тушди.

• Евро 193,31 сўмга арзонлаб, 13 831,03 сўмга тушди. • Россия рубли 0,05 сўмга арзонлаб, 163,87 сўмга тушди. • Фунт стерлинг 214,31 сўмга арзонлаб, 16 010,26 сўмга тушди. • Хитой юани 9,78 сўмга арзонлаб, 1 770,92 сўмга тушди. • Швейцария франки 106,79 сўмга қимматлаб, 15 295,05 сўм бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ инфляцияси ва Европа Марказий банки қарори: Крипто ҳафталик таҳлилАҚШ инфляцияси ва Европа Марказий банки қарори: Крипто ҳафталик таҳлилБугун, 09:54Galaxy Дигитал: КЛАРITЙ Акт қонунининг қабул қилиниш эҳтимоли 60 фоизга тушдиGalaxy Дигитал: КЛАРITЙ Акт қонунининг қабул қилиниш эҳтимоли 60 фоизга тушдиБугун, 07:35Bitcoin нархи 63,700 долларгача кўтарилиб, сўнгра кескин пасайдиBitcoin нархи 63,700 долларгача кўтарилиб, сўнгра кескин пасайдиБугун, 07:179 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда9 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:36Қайси қоидабузарлик учун 20,6 миллион сўм жарима белгиланган?Қайси қоидабузарлик учун 20,6 миллион сўм жарима белгиланган?Бугун, 05:31Securitize компанияси NYSE биржасига чиқиш учун SEC рухсатини олдиSecuritize компанияси NYSE биржасига чиқиш учун SEC рухсатини олдиБугун, 05:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди