9 июнь учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 9 июнь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 36,04 сўмга арзонлаб, 12 013,40 сўмга тушди.
• Евро 193,31 сўмга арзонлаб, 13 831,03 сўмга тушди. • Россия рубли 0,05 сўмга арзонлаб, 163,87 сўмга тушди. • Фунт стерлинг 214,31 сўмга арзонлаб, 16 010,26 сўмга тушди. • Хитой юани 9,78 сўмга арзонлаб, 1 770,92 сўмга тушди. • Швейцария франки 106,79 сўмга қимматлаб, 15 295,05 сўм бўлди.
…