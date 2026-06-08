Redmi К100 Pro хусусиятлари маълум бўлди: 200 MP камера ва 8000 мАс батарея
Redmi К100 Pro смартфонининг расмий тақдимотига ҳали бир неча ой вақт бўлса-да, қурилманинг деярли барча техник хусусиятлари интернет тармоғига сиздирилди. Таниқли инсайдер Digital Chat Station янги флагманнинг асосий жиҳатлари ҳақида батафсил маълумот берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Redmi К100 Pro рекорд даражадаги 185 Гс янгиланиш частотасига эга текис экран ва энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори билан жиҳозланади. Қурилманинг энг асосий ўзига хослиги унинг аккумуляторида бўлиб, у 8000 мАс дан ортиқ, ҳатто 8500 мАс сиғимга эга бўлиши кутилмоқда.
Смартфон 100 ваттли симли ва 50 ваттли сиmsиз қувватланиш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Таъкидлаш жоизки, сиmsиз қувватланиш функцияси Redmi К сериясининг базавий моделларида илк бор пайдо бўлиши мумкин. Камера борасида эса қурилма 200 мегапикселли асосий датчик ва макросуратлар олиш имкониятига эга телеобъектив билан таъминланади.
Бундан ташқари, Redmi К100 Pro шишали орқа панел, металл ром, симметрик стереодинамиклар ва ультратовушли бармоқ изи сканери билан жиҳозланади. Қурилма ташқи таъсирлардан ҳимояланган бўлиб, IP68 ва IP69 сув ҳамда чангдан ҳимоя стандартларига жавоб беради.
…