Роберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқда
Европа футболида кутилмаган ва шов-шувли мураббийлик ротацияси амалга ошиш арафасида турибди. Машҳур инсайдер Жанлука Ди Марцио тарқатган сўнгги ишончли маълумотларга қараганда, тажрибали мутахассис Роберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бош мураббийлигига қайтишга жуда яқин турибди. Манбанинг таъкидлашича, 61 ёшли устоз билан Италия футбол федерацияси ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кирган ва томонлар 2030 йилга қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолашади. Янги битимга кўра, италиялик даҳонинг йиллик маоши 2 миллион еврони ташкил этиши кутилмоқда.
Бу тажрибали мураббийнинг «Скуадра Адзурра» рулидаги илк фаолияти эмас. Манчини бундан аввал, яъни 2018 йилдан то 2023 йилга қадар ҳам ватани бош жамоасини муваффақиятли бошқарган эди. Унинг қўл остида италияликлар ўзига хос ренессансни бошдан кечириб, 2021 йилги Европа чемпионатида мутлақ ғолибликни қўлга киритган ва қитъа тахтига кўтарилишган эди. Бироқ шундан сўнг жамоа инқирозга юз тутиб, кутилмаганда 2022 йили Қатарда ўтган Жаҳон чемпионати йўлланмасидан маҳрум бўлган ва бу ҳолат мутахассиснинг лавозимини тарк этишига сабаб бўлган эди. У Саудия Арабистони миллий терма жамоасида ҳам маълум муддат фаолият юритишга улгурди.
Италия терма жамоасининг яна эски ва ишончли устозига мурожаат қилиши бежиз эмас. Жорий йилнинг март ойида Жаҳон чемпионати саралаш босқичидаги навбатдаги муваффақиятсизлик ва омадсиз ўйинлардан сўнг, мамлакат футбол федерацияси собиқ бош мураббий Женнаро Гаттузони истеъфога чиқаришга қарор қилган эди. Эндиликда Апеннин ярим ороли вакиллари Манчини бошчилигида жамоани қайта жонлантириш ва 2030 йилги глобал мундиалгача бўлган даврда аввалги улуғворликни тиклашни мақсад қилган.
Роберто Манчинининг Италия терма жамоасидаги янги даври, кутилаётган тактик ислоҳотлар ва Европа футболининг энг сўнгги қайноқ янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…