Роберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқда

·71·Спорт
Роберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқда

Европа футболида кутилмаган ва шов-шувли мураббийлик ротацияси амалга ошиш арафасида турибди. Машҳур инсайдер Жанлука Ди Марцио тарқатган сўнгги ишончли маълумотларга қараганда, тажрибали мутахассис Роберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бош мураббийлигига қайтишга жуда яқин турибди. Манбанинг таъкидлашича, 61 ёшли устоз билан Италия футбол федерацияси ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кирган ва томонлар 2030 йилга қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолашади. Янги битимга кўра, италиялик даҳонинг йиллик маоши 2 миллион еврони ташкил этиши кутилмоқда.

Бу тажрибали мураббийнинг «Скуадра Адзурра» рулидаги илк фаолияти эмас. Манчини бундан аввал, яъни 2018 йилдан то 2023 йилга қадар ҳам ватани бош жамоасини муваффақиятли бошқарган эди. Унинг қўл остида италияликлар ўзига хос ренессансни бошдан кечириб, 2021 йилги Европа чемпионатида мутлақ ғолибликни қўлга киритган ва қитъа тахтига кўтарилишган эди. Бироқ шундан сўнг жамоа инқирозга юз тутиб, кутилмаганда 2022 йили Қатарда ўтган Жаҳон чемпионати йўлланмасидан маҳрум бўлган ва бу ҳолат мутахассиснинг лавозимини тарк этишига сабаб бўлган эди. У Саудия Арабистони миллий терма жамоасида ҳам маълум муддат фаолият юритишга улгурди.

Италия терма жамоасининг яна эски ва ишончли устозига мурожаат қилиши бежиз эмас. Жорий йилнинг март ойида Жаҳон чемпионати саралаш босқичидаги навбатдаги муваффақиятсизлик ва омадсиз ўйинлардан сўнг, мамлакат футбол федерацияси собиқ бош мураббий Женнаро Гаттузони истеъфога чиқаришга қарор қилган эди. Эндиликда Апеннин ярим ороли вакиллари Манчини бошчилигида жамоани қайта жонлантириш ва 2030 йилги глобал мундиалгача бўлган даврда аввалги улуғворликни тиклашни мақсад қилган.

Роберто Манчинининг Италия терма жамоасидаги янги даври, кутилаётган тактик ислоҳотлар ва Европа футболининг энг сўнгги қайноқ янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Роберто МанчиниИталияЖанлука Ди МарциоСаудия АрабистониЖеннаро Гаттузо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антонио Рюдигер Реал Мадрид билан шартномасини узайтирмоқдаАнтонио Рюдигер Реал Мадрид билан шартномасини узайтирмоқдаБугун, 16:36Алйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиАлйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиБугун, 15:52Реал Мадрид афсонаси Жозе Моуринью мураббийлар штабига қўшилмоқдаРеал Мадрид афсонаси Жозе Моуринью мураббийлар штабига қўшилмоқдаБугун, 15:35Де ла Фуенте Гави ва Родри ўртасидаги тўқнашувга муносабат билдирдиДе ла Фуенте Гави ва Родри ўртасидаги тўқнашувга муносабат билдирдиБугун, 15:16Реал Мадрид Барселонани унвонларидан маҳрум қилишни талаб қилмоқдаРеал Мадрид Барселонани унвонларидан маҳрум қилишни талаб қилмоқдаБугун, 15:16Куман Нидерландия ва Ўзбекистоннинг ноодатий ўйинлари сирини очди...Куман Нидерландия ва Ўзбекистоннинг ноодатий ўйинлари сирини очди...Бугун, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)