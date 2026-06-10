Витинья ва Жоау Невес Реал Мадридга ўтадими? Жорге Мендес жавоб берди

·0·Спорт
Витинья ва Жоау Невес Реал Мадридга ўтадими? Жорге Мендес жавоб берди

PSJ юлдузлари Витинья ва Жоау Невес ёзги трансфер ойнаси олдидан миш-мишлар марказида қолмоқда. Хабарларга кўра, Реал Мадрид ушбу португалиялик жуфтликнинг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда. Бироқ, таниқли агент Жорге Мендес ўз мижозларининг келажаги борасидаги барча саволларга ойдинлик киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Витинья ва Невес Луис Энрике тактик схемасининг ажралмас қисмига айланган. Хусусан, Витинья Европанинг энг барқарор ярим ҳимоячиларидан бири сифатида шаклланди ва ўтган мавсумда барча турнирларда 50 та ўйинда майдонга тушди. 21 ёшли Жоау Невес ҳам Париж клуби учун муҳим активга айланиб улгурди ва ўзининг сермаҳсул ўйинлари билан мухлислар меҳрини қозонди.

Сантиаго Бернабеу билан боғлиқ хабарларга қарамай, Мендес ёзги трансферлар ҳақидаги гап-сўзларни рад этди. Fabrizio Romano билан суҳбатда агент Франция чемпионлари ўз етакчиларини сотиш ниятида эмаслигини таъкидлади. "Витинья ва Жоау ҳеч ким учун вариант эмас эди. Улар PSJ учун сотилмайдиган футболчилар ва Парижда жуда бахтли", — деди Мендес.

Реал Мадрид раҳбарияти таркибни ёш ва иқтидорли ярим ҳимоячилар билан кучайтиришни мақсад қилган бўлса-да, PSJ раҳбарияти бу икки футболчини "дахлсиз" деб ҳисобламоқда. Клуб ҳатто рекорд даражадаги суммалар ҳам португалиялик легионерларни сотиш учун етарли бўлмаслигини маълум қилган.

Эндиликда бор эътибор трансфер бозоридан терма жамоа ўйинларига қаратилади. Ҳар икки футболчи Роберто Мартинез бошқарувидаги Португалия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида муҳим рол ўйнаши кутилмоқда. Эътиборлиси, Португалия гуруҳ босқичида Конго ДР, Ўзбекистон ва Колумбия терма жамоаларига қарши баҳс олиб боради.

PSJРеал МадридВитиньяЖоау НевесТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 мураббийлари маоши эълон қилинди: Каннаваро кучли бешликда!ЖЧ-2026 мураббийлари маоши эълон қилинди: Каннаваро кучли бешликда!Бугун, 13:36Челси афсонаси Маркус Рэшфордни трансфер қилишга чақирдиЧелси афсонаси Маркус Рэшфордни трансфер қилишга чақирдиБугун, 13:10Тоттенхемда катта тозалаш: Ив Биссума ва яна 10 футболчи жамоани тарк этдиТоттенхемда катта тозалаш: Ив Биссума ва яна 10 футболчи жамоани тарк этдиБугун, 12:51ЖЧ-2026 даги энг ёш ва энг кекса футболчилар рамзий жамоаси тузилди...ЖЧ-2026 даги энг ёш ва энг кекса футболчилар рамзий жамоаси тузилди...Бугун, 12:45Пол Мерсон Арсенал сардори Мартин Одегаард сотилиши ҳақида кутилмаган назарияни айтдиПол Мерсон Арсенал сардори Мартин Одегаард сотилиши ҳақида кутилмаган назарияни айтдиБугун, 12:39Дешам Мбаппенинг позицияси ҳақидаги танқидларга қандай жавоб берди?Дешам Мбаппенинг позицияси ҳақидаги танқидларга қандай жавоб берди?Бугун, 12:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...