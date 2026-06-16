Килиан Мбаппе Реал Мадридга ўтганидан сўнг ҳаёти қандай ўзгаргани ҳақида гапирди

·72·Спорт
Килиан Мбаппе Реал Мадридга ўтганидан сўнг ҳаёти қандай ўзгаргани ҳақида гапирди

Франция терма жамоаси сардори ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе Испания пойтахтидаги янги ҳаёти ҳамда машҳурликнинг оғир юки ҳақида очиқча интервю берди. Футболчи ўз ватанини тарк этиб, Мадридга кўчиб ўтиши унга майдондан ташқарида кутилмаган эркинлик ва хотиржамлик тақдим этганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ле Парисиен нашрига берган интервюсида Мбаппе Франциядаги бўғувчи машҳурликдан сўнг Мадридда ўзини анча эркин ҳис қилаётганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, Парижда доимий хавфсизлик хизмати қуршовида юришга мажбур бўлган бўлса, Испанияда оддий одамлар каби кўчага чиқиш имкониятига эга бўлган. Goal.com нашри футболчининг ушбу иқрорларини келтириб ўтди.

Машҳурлик ва шахсий эркинлик

"Мен машҳур бўлишга тайёрман, бу билан яшашга мажбурман. Аммо Мадридда мен Франциядагидан кўра эркинроқ яшай оламан. Кўчага қўриқчиларсиз чиқа оламан, аввал имконсиз бўлган режаларни тузяпман. Одамлар ўйлаганидан кўра кўпроқ оддий ишлар билан шуғулланяпман", — дейди 27 ёшли ҳужумчи.

Мбаппе Реал Мадрид сафида техник жиҳатдан мураккаб икки йилни ўтказганини тан олди. Гарчи у биринчи мавсумидаёқ Европа "Олтин бутсаси"ни қўлга киритган ва икки бор Ла Лига тўпурари бўлган бўлса-да, жамоавий совринлар борасида омади келмади. Шу билан бирга, унинг собиқ клуби Пари Сен-Жермен у кетганидан сўнг кетма-кет икки марта Чемпионлар лигасида ғолиб чиққани футболчи учун бироз аламли бўлганини инкор этиб бўлмайди.

Жаҳон чемпионатидаги аламли хотиралар

Ҳужумчи 2022-йилги Жаҳон чемпионати финалида Аргентинадан қабул қилинган мағлубият ҳамон унинг қалбида оғриқли из қолдирганини яширмади. Пеналтилар сериясидаги мағлубиятни у спортнинг энг шафқатсиз кўриниши деб атади. Мбаппе пеналтиларни лотерея эмас, балки маҳорат маҳсули деб ҳисобласа-да, тўрт йиллик меҳнатнинг бундай якунланиши оғир эканини айтди.

Ҳозирда Килиан Мбаппе Франция терма жамоаси билан 2026-йилги Жаҳон чемпионати стартига тайёргарлик кўрмоқда. Сенегалга қарши кечадиган илк учрашув олдидан у ўзининг руҳий ҳолати жойида эканини ва Мадридда топган ички хотиржамлиги унга янги ғалабалар учун мотивация беришини таъкидлади.

Реал Мадрид юлдузи учун Испаниядаги ҳаёт нафақат спортдаги янги чақириқ, балки шахсий ҳаётдаги мувозанатни тиклаш имконияти ҳам бўлди. Дунё миқёсидаги юлдуз бўлишига қарамай, у анонимликни сақлаб қолиш ва оддий инсоний қувончлардан баҳраманд бўлишни юқори қадрламоқда.

Килиан МбаппеРеал МадридФутболФранцияЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Жаҳон чемпионатининг энг тезкор футболчилари рўйхатидаАбдуқодир Ҳусанов Жаҳон чемпионатининг энг тезкор футболчилари рўйхатидаКеча, 18:57Франция ва Сенегал ўртасидаги баҳс учун таркиблар эълон қилиндиФранция ва Сенегал ўртасидаги баҳс учун таркиблар эълон қилиндиКеча, 18:51Арсенал рад этилди: Нико Паз фаолиятини Италияда давом эттиришга қарор қилдиАрсенал рад этилди: Нико Паз фаолиятини Италияда давом эттиришга қарор қилдиКеча, 18:36Синдаров Мадаминовнинг ғалабасини ҳақиқий мўъжиза деб атадиСиндаров Мадаминовнинг ғалабасини ҳақиқий мўъжиза деб атадиКеча, 18:27Машарипов ўрнига Русланбек Жиянов Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилдиМашарипов ўрнига Русланбек Жиянов Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилдиКеча, 18:00Виллиам Салиба ўзини дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб ҳисоблайдиВиллиам Салиба ўзини дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб ҳисоблайдиКеча, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди