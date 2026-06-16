Килиан Мбаппе Реал Мадридга ўтганидан сўнг ҳаёти қандай ўзгаргани ҳақида гапирди
Франция терма жамоаси сардори ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе Испания пойтахтидаги янги ҳаёти ҳамда машҳурликнинг оғир юки ҳақида очиқча интервю берди. Футболчи ўз ватанини тарк этиб, Мадридга кўчиб ўтиши унга майдондан ташқарида кутилмаган эркинлик ва хотиржамлик тақдим этганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ле Парисиен нашрига берган интервюсида Мбаппе Франциядаги бўғувчи машҳурликдан сўнг Мадридда ўзини анча эркин ҳис қилаётганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, Парижда доимий хавфсизлик хизмати қуршовида юришга мажбур бўлган бўлса, Испанияда оддий одамлар каби кўчага чиқиш имкониятига эга бўлган. Goal.com нашри футболчининг ушбу иқрорларини келтириб ўтди.
Машҳурлик ва шахсий эркинлик"Мен машҳур бўлишга тайёрман, бу билан яшашга мажбурман. Аммо Мадридда мен Франциядагидан кўра эркинроқ яшай оламан. Кўчага қўриқчиларсиз чиқа оламан, аввал имконсиз бўлган режаларни тузяпман. Одамлар ўйлаганидан кўра кўпроқ оддий ишлар билан шуғулланяпман", — дейди 27 ёшли ҳужумчи.
Мбаппе Реал Мадрид сафида техник жиҳатдан мураккаб икки йилни ўтказганини тан олди. Гарчи у биринчи мавсумидаёқ Европа "Олтин бутсаси"ни қўлга киритган ва икки бор Ла Лига тўпурари бўлган бўлса-да, жамоавий совринлар борасида омади келмади. Шу билан бирга, унинг собиқ клуби Пари Сен-Жермен у кетганидан сўнг кетма-кет икки марта Чемпионлар лигасида ғолиб чиққани футболчи учун бироз аламли бўлганини инкор этиб бўлмайди.
Жаҳон чемпионатидаги аламли хотираларҲужумчи 2022-йилги Жаҳон чемпионати финалида Аргентинадан қабул қилинган мағлубият ҳамон унинг қалбида оғриқли из қолдирганини яширмади. Пеналтилар сериясидаги мағлубиятни у спортнинг энг шафқатсиз кўриниши деб атади. Мбаппе пеналтиларни лотерея эмас, балки маҳорат маҳсули деб ҳисобласа-да, тўрт йиллик меҳнатнинг бундай якунланиши оғир эканини айтди.
Ҳозирда Килиан Мбаппе Франция терма жамоаси билан 2026-йилги Жаҳон чемпионати стартига тайёргарлик кўрмоқда. Сенегалга қарши кечадиган илк учрашув олдидан у ўзининг руҳий ҳолати жойида эканини ва Мадридда топган ички хотиржамлиги унга янги ғалабалар учун мотивация беришини таъкидлади.
Реал Мадрид юлдузи учун Испаниядаги ҳаёт нафақат спортдаги янги чақириқ, балки шахсий ҳаётдаги мувозанатни тиклаш имконияти ҳам бўлди. Дунё миқёсидаги юлдуз бўлишига қарамай, у анонимликни сақлаб қолиш ва оддий инсоний қувончлардан баҳраманд бўлишни юқори қадрламоқда.
…