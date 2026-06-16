Янги автомобил олган Юлдуз Усмонова эскисини қизига берди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонова яна бир бор оиласига бўлган меҳри ва эътибори билан мухлислар эътиборини тортди. Юлдуз Усмоновага яқинда янги автомобил совға қилингани муносабати билан аввал фойдаланиб келган автомашинасини қизи Нилуфар Усмоновага совға қилди.
Маълум бўлишича, мазкур туҳфа оила аъзолари учун кутилмаган ва қувончли воқеалардан бирига айланган. Нилуфар Усмонова ҳам онасининг бу эътиборини мамнуният билан қабул қилган.
…