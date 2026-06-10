Джейми Каррагер: Жуд Беллингем ЖЧ-2026да захирада қолиши мумкин

·0·Спорт
Джейми Каррагер: Жуд Беллингем ЖЧ-2026да захирада қолиши мумкин

Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Джейми Каррагер кутилмаган прогноз билан чиқди. Унинг фикрича, Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем бўлажак Жаҳон чемпионатида асосий таркибдаги ўрнини Астон Вилла ҳужумчиси Морган Рогерцга бой бериши мумкин. Каррагернинг таъкидлашича, бундай қарор турнир давомида катта шов-шувларга сабаб бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Оверлап нашрининг "Стикк то Футбол" подкастида сўзлаган Каррагер, Томас Тухель айни дамда 10-рақамли позиция учун Рогерцни маъқул кўраётганини айтди. Экспертнинг фикрича, Беллингэмнинг жароҳатлари ва жисмоний ҳолати билан боғлиқ муаммолар унинг имкониятларини пасайтириб юборган. Рогерц эса саралаш босқичидаги барча ўйинларда иштирок этиб, мураббий ишончини қозонган.

"Жуд Беллингем биринчи ўйинда асосий таркибда майдонга тушишига ишонмайман. У жароҳатлар туфайли унчалик яхши мавсум ўтказмади. Томас Тухель ва Беллингэм ўртасидаги муносабатлар бутун ёз давомида ОАВ диққат марказида бўлади. Агар у таркибга кирмаса, бу ҳақиқий медиа-циркка айланади", — дейди Каррагер.

Шу билан бирга, бошқа экспертлар ўртасида ҳам бу борада баҳслар авж олган. Микаҳ Ричардс Беллингэм каби суперюлдуз ҳар қандай ҳолатда ҳам майдонга тушиши шартлигини таъкидлаган бўлса, Гари Невилле мураббийнинг Фил Фоден ва Коул Палмер каби иқтидорларни қайдномадан четда қолдирганидан хавотирда эканини билдирди.

Каррагернинг тахминича, Рогерц турнирни асосий таркибда бошлайди, бироқ гуруҳ босқичининг учинчи ўйинига келиб, Беллингэм ўзининг тажрибаси ва маҳорати эвазига яна ўз жойини қайтариб олиши мумкин. Ҳозирча Томас Тухельнинг якуний қарори Англия терма жамоасининг чемпионатдаги тақдирини белгилаб бериши кутилмоқда.

АнглияРеал МадридЖуде БеллингэмТомас ТухельЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберто Карлос: Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам ўйнаши мумкинРоберто Карлос: Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам ўйнаши мумкинБугун, 15:58Йошко Гвардиол Бавария таклифини рад этиб Манчестер Сити билан шартномани узайтирмоқдаЙошко Гвардиол Бавария таклифини рад этиб Манчестер Сити билан шартномани узайтирмоқдаБугун, 15:39Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши маълум бўлди...Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши маълум бўлди...Бугун, 15:39Шомуродов фаолиятини Туркиянинг суперклубида давом эттириши кутилмоқдаШомуродов фаолиятини Туркиянинг суперклубида давом эттириши кутилмоқдаБугун, 15:37Челси юлдузлари Мадонна суратга олган ғалати қисқа метражли фильмда кўриниш бердиЧелси юлдузлари Мадонна суратга олган ғалати қисқа метражли фильмда кўриниш бердиБугун, 15:17Баер Леверкусен Кеннет Эичҳорн трансферини ҳал қилдиБаер Леверкусен Кеннет Эичҳорн трансферини ҳал қилдиБугун, 14:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...