Sundar Pichai Стенфорд битирув маросимида норозилик ва ҳайқириқлар билан кутиб олинди

·0·Техно
Sundar Pichai Стенфорд битирув маросимида норозилик ва ҳайқириқлар билан кутиб олинди

Google бош ижрочи директори Sundar Pichai ўзи таҳсил олган Стенфорд университетининг битирув маросимида нутқ сўзлаш чоғида кутилмаган қаршиликка дуч келди. Тахминан 200 нафар битирувчи талаба технология олами етакчисининг нутқи вақтида залдан чиқиб кетган бўлса, қолганлар норозилик ҳайқириқлари билан унинг сўзларини бўлиб қўйишди. Ушбу намойиш Google компаниясининг Исроил мудофаа тизими ва АҚШ иммиграция хизмати (ICE) билан ҳамкорлигига қарши қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Норозиликнинг асосий сабаби сифатида Google ва Amazon томонидан Исроил ҳарбийларига булутли хизматлар ҳамда сунъий интеллект технологияларини тақдим этувчи 1,2 миллиард долларлик Прожект Нимбус шартномаси кўрсатилмоқда. TechCrunch нашри хабарига кўра, талабалар қўлларида "Google AI ёрдамида жосуслик қилади" ва "Фаластинга озодлик" каби шиорлар ёзилган плакатларни кўтариб чиқишган. Шунингдек, битирувчилар Фаластин байроқларини ҳилпиратиб, компаниянинг ҳарбий лойиҳалардаги иштирокини қоралашди.

Прожект Нимбус ва ички низолар

Прожект Нимбус лойиҳаси нафақат ташқи фаоллар, балки Google компаниясининг ўз ходимлари орасида ҳам жиддий эътирозларга сабаб бўлиб келмоқда. 2024-йил бошида компания ушбу шартномага қарши намойиш ўтказган 28 нафар ходимини ишдан бўшатган эди. Бироқ, бу чора ички норозиликларни тўхтата олмади. Электрон чегара жамғармаси (ЭФФ) каби ташкилотлар ҳам Google ва бошқа техногигантларни Исроил томонидан уларнинг хизматларидан фойдаланишига "кўз юмаётганликда" айблаб келади.

Стенфорддаги намойишчилар ўз баёнотларида "зўравонликни кучайтирувчи корпорацияларни улуғлашдан бош тортишларини" маълум қилишди. Мазкур ҳаракат "Стенфорд Фаластин учун адолат талаб қилаётган талабалар" ва "Апартеид учун технология йўқ" каби бир қатор талабалар ташкилотлари томонидан мувофиқлаштирилган. Бу воқеа Google каби йирик корпорацияларнинг ахлоқий тамойиллари ёш авлод учун қанчалик муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.

Сунъий интеллект ва ёшларнинг хавотири

Пичаи билан боғлиқ вазият кенгроқ тенденциянинг бир қисмидир. Сўнгги вақтларда АҚШ университетларидаги битирув маросимларида сўзга чиққан кўплаб маърузачилар сунъий интеллект (AI) ҳақида гапирганда талабалар томонидан совуқ кутиб олинмоқда. Бунинг сабаби, ёшлар AI технологиялари келажакда уларнинг иш ўринларига хавф солиши ва жамиятнинг бошқа соҳаларига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигидан хавотирда.

Бироқ, Sundar Pichai ҳолатида норозилик фақатгина AI ҳйпеъига эмас, балки компаниянинг аниқ бизнес қарорларига қаратилгани билан ажралиб туради. Microsoft ҳам Исроил ҳарбийларини қўллаб-қувватлагани учун танқид қилинган эди, аммо кейинчалик ўтказилган текширувлардан сўнг, ушбу компания ўз технологияларидан фаластинликларни оммавий кузатишда фойдаланишни чеклаш чораларини кўрган.

Бошқа томондан, кремний водийсининг айрим вакиллари талабаларни танқид қилмоқда. Сун Микросйстеms асосчиларидан бири, миллиардер Винод Хосла Х ижтимоий тармоғида ушбу намойишни "бирёқлама ва тор фикрлилик" деб атади. Унинг фикрича, талабалар сунъий интеллектдан фойда кўриши мумкин бўлган миллиардлаб инсонлар манфаатини эътиборсиз қолдириб, фақат ўзларининг нотўғри маълумотларга асосланган қизиқишлари ҳақида қайғуришмоқда. Шунга қарамай, йирик технология компаниялари раҳбарлари учун жамоатчилик ва талабалар билан мулоқот қилиш тобора мураккаблашиб бормоқда.

GoogleSundar PichaiСтанфордСунъий IntelлектПрожект Нимбус
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини блоклади: Сунъий интеллект назорати кучаймоқдаАҚШ ҳукумати Anthropic моделларини блоклади: Сунъий интеллект назорати кучаймоқдаБугун, 21:55SpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айландиSpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айландиКеча, 18:56Meta компанияси Facebook учун янги AI Моде функциясини тақдим этдиMeta компанияси Facebook учун янги AI Моде функциясини тақдим этдиКеча, 18:50AMD кутилмаган янгиликларни тақдим этди: Ryzen 3000 ва 4000 сериялари сафига янги моделлар қўшилдиAMD кутилмаган янгиликларни тақдим этди: Ryzen 3000 ва 4000 сериялари сафига янги моделлар қўшилдиКеча, 18:24Дунё бўйлаб болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаш тўлқини кучаймоқдаДунё бўйлаб болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаш тўлқини кучаймоқдаКеча, 17:59Қуёшдаги энг кучли чақнашни у бошланишидан аввал «кўриш»га муваффақ бўлиндиҚуёшдаги энг кучли чақнашни у бошланишидан аввал «кўриш»га муваффақ бўлиндиКеча, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди