Sundar Pichai Стенфорд битирув маросимида норозилик ва ҳайқириқлар билан кутиб олинди
Google бош ижрочи директори Sundar Pichai ўзи таҳсил олган Стенфорд университетининг битирув маросимида нутқ сўзлаш чоғида кутилмаган қаршиликка дуч келди. Тахминан 200 нафар битирувчи талаба технология олами етакчисининг нутқи вақтида залдан чиқиб кетган бўлса, қолганлар норозилик ҳайқириқлари билан унинг сўзларини бўлиб қўйишди. Ушбу намойиш Google компаниясининг Исроил мудофаа тизими ва АҚШ иммиграция хизмати (ICE) билан ҳамкорлигига қарши қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Норозиликнинг асосий сабаби сифатида Google ва Amazon томонидан Исроил ҳарбийларига булутли хизматлар ҳамда сунъий интеллект технологияларини тақдим этувчи 1,2 миллиард долларлик Прожект Нимбус шартномаси кўрсатилмоқда. TechCrunch нашри хабарига кўра, талабалар қўлларида "Google AI ёрдамида жосуслик қилади" ва "Фаластинга озодлик" каби шиорлар ёзилган плакатларни кўтариб чиқишган. Шунингдек, битирувчилар Фаластин байроқларини ҳилпиратиб, компаниянинг ҳарбий лойиҳалардаги иштирокини қоралашди.
Прожект Нимбус ва ички низоларПрожект Нимбус лойиҳаси нафақат ташқи фаоллар, балки Google компаниясининг ўз ходимлари орасида ҳам жиддий эътирозларга сабаб бўлиб келмоқда. 2024-йил бошида компания ушбу шартномага қарши намойиш ўтказган 28 нафар ходимини ишдан бўшатган эди. Бироқ, бу чора ички норозиликларни тўхтата олмади. Электрон чегара жамғармаси (ЭФФ) каби ташкилотлар ҳам Google ва бошқа техногигантларни Исроил томонидан уларнинг хизматларидан фойдаланишига "кўз юмаётганликда" айблаб келади.
Стенфорддаги намойишчилар ўз баёнотларида "зўравонликни кучайтирувчи корпорацияларни улуғлашдан бош тортишларини" маълум қилишди. Мазкур ҳаракат "Стенфорд Фаластин учун адолат талаб қилаётган талабалар" ва "Апартеид учун технология йўқ" каби бир қатор талабалар ташкилотлари томонидан мувофиқлаштирилган. Бу воқеа Google каби йирик корпорацияларнинг ахлоқий тамойиллари ёш авлод учун қанчалик муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.
Сунъий интеллект ва ёшларнинг хавотириПичаи билан боғлиқ вазият кенгроқ тенденциянинг бир қисмидир. Сўнгги вақтларда АҚШ университетларидаги битирув маросимларида сўзга чиққан кўплаб маърузачилар сунъий интеллект (AI) ҳақида гапирганда талабалар томонидан совуқ кутиб олинмоқда. Бунинг сабаби, ёшлар AI технологиялари келажакда уларнинг иш ўринларига хавф солиши ва жамиятнинг бошқа соҳаларига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигидан хавотирда.
Бироқ, Sundar Pichai ҳолатида норозилик фақатгина AI ҳйпеъига эмас, балки компаниянинг аниқ бизнес қарорларига қаратилгани билан ажралиб туради. Microsoft ҳам Исроил ҳарбийларини қўллаб-қувватлагани учун танқид қилинган эди, аммо кейинчалик ўтказилган текширувлардан сўнг, ушбу компания ўз технологияларидан фаластинликларни оммавий кузатишда фойдаланишни чеклаш чораларини кўрган.
Бошқа томондан, кремний водийсининг айрим вакиллари талабаларни танқид қилмоқда. Сун Микросйстеms асосчиларидан бири, миллиардер Винод Хосла Х ижтимоий тармоғида ушбу намойишни "бирёқлама ва тор фикрлилик" деб атади. Унинг фикрича, талабалар сунъий интеллектдан фойда кўриши мумкин бўлган миллиардлаб инсонлар манфаатини эътиборсиз қолдириб, фақат ўзларининг нотўғри маълумотларга асосланган қизиқишлари ҳақида қайғуришмоқда. Шунга қарамай, йирик технология компаниялари раҳбарлари учун жамоатчилик ва талабалар билан мулоқот қилиш тобора мураккаблашиб бормоқда.
…