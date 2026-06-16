Доналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчиларига бонусларни ўз стейблкоинида тўлайди

·0·Иқтисодиёт
Доналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчиларига бонусларни ўз стейблкоинида тўлайди

АҚШ президенти Доналд Трумп оиласига тегишли бўлган World Liberty Financial криптовалюта лойиҳаси спорт оламида янги қадам ташлади. Оқ уй майсазорида ташкил этилган навбатдаги Ултимате Фигҳтинг Чампионшип (UFC) турнири иштирокчиларига бериладиган бонусларнинг бир қисми ушбу компания томонидан чиқарилган USD1 стейблкоинларида амалга оширилади. Бу ҳақда КоинМаркетКап маълумотларига таяниб Zamin.uz хабар бермоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

World Liberty Financial душанба куни UFC билан ҳамкорлик доирасида жами 250 минг долларгача бўлган бонуслар USD1 активларида тўланишини тасдиқлади. Ушбу стейблкоин АҚШ долларига боғланган бўлиб, унинг қиймати барқарорликни таъминлашга қаратилган. Қизиғи шундаки, 12-июн ҳолатига кўра, USD1 нархи бир долларлик белгидан бироз ошиб кетган ва савдо ҳажми сўнгги 24 соат ичида 93 фоизга ўсиб, 2,38 миллиард долларга етган.

Сиёсий баҳслар ва манфаатлар тўқнашуви

"UFC Фреэдом 250" деб номланган ушбу тадбир АҚШ Конгресси аъзолари томонидан кескин танқидга учради. Хусусан, турнирни ташкил этиш учун 60 миллион доллар сарфлангани ва унда президентга алоқадор компанияларнинг иштироки норозиликларга сабаб бўлган. Демократик партия вакиллари Доналд Трумпни президентлик ваколатларидан фойдаланиб, ўз оилавий бизнесини ривожлантиришда айбламоқда.

Оқ уй матбуот котиби Давис Ингле эса барча айбловларни рад этиб, ҳеч қандай манфаатлар тўқнашуви йўқлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Трумпнинг активлари унинг фарзандлари томонидан бошқариладиган махсус траст фондига ўтказилган. Шунга қарамай, 2025-йил январидаги молиявий ҳисоботлар Трумпнинг Ворлд Либертй лойиҳасидаги улуши 50 миллион доллардан ошишини кўрсатган.

Криптовалюта бозоридаги ўрни ва ҳамкорликлар

World Liberty Financial фақат UFC билан чекланиб қолмаяпти. 2024-йилда асос солинган ушбу компания аллақачон халқаро миқёсда йирик келишувларга эришган. Масалан, 2025-йил май ойида БАА компанияларидан бири Binance биржасига 2 миллиард долларлик инвестиция киритишда айнан USD1 стейблкоинидан фойдаланишини эълон қилган эди.

Шунингдек, турнирнинг бошқа ҳомийлари қаторида Polymarket башоратлар платформаси ва Crypto.com биржаси ҳам бор. Crypto.com ўзининг Кронос (КРО) токени кўринишида жангчилар учун қўшимча 1 миллион доллар бонус ажратишини маълум қилди. Бу каби ҳолатлар АҚШда криптовалюталарнинг анъанавий молия ва спорт соҳасига тобора чуқурроқ кириб бораётганидан далолат беради.

Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Доналд Трумп стейблкоинлар учун ҳуқуқий асос яратувчи GENIUS актини имзолаган эди. Бу қонун лойиҳаси ҳам ўз вақтида демократ қонун чиқарувчилар томонидан танқид қилинган, бироқ у мамлакатда рақамли активлар айланмасини тартибга солишда муҳим қадам бўлди.

ТрумпUFCКриптовалютаСтейблкоинИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БитМине компанияси ўзининг Ethereum захираларини 10 миллиард долларга етказдиБитМине компанияси ўзининг Ethereum захираларини 10 миллиард долларга етказдиБугун, 21:17NVIDIA қарийб 20 миллиард долларлик облигация чиқармоқда: Сунъий интеллект пойгасиNVIDIA қарийб 20 миллиард долларлик облигация чиқармоқда: Сунъий интеллект пойгасиБугун, 21:12Bybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенизация қилинган облигациялар бозорига янги қадамBybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенизация қилинган облигациялар бозорига янги қадамБугун, 21:11АҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассис тайинладиАҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассис тайинладиБугун, 20:10Kraken АҚШда тартибга солинадиган муддатсиз фючерслар савдосини йўлга қўйдиKraken АҚШда тартибга солинадиган муддатсиз фючерслар савдосини йўлга қўйдиБугун, 19:17Bitcoin тармоғида янги давр: Ковенантс технологияси ва унинг имкониятлариBitcoin тармоғида янги давр: Ковенантс технологияси ва унинг имкониятлариКеча, 18:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда