Доналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчиларига бонусларни ўз стейблкоинида тўлайди
АҚШ президенти Доналд Трумп оиласига тегишли бўлган World Liberty Financial криптовалюта лойиҳаси спорт оламида янги қадам ташлади. Оқ уй майсазорида ташкил этилган навбатдаги Ултимате Фигҳтинг Чампионшип (UFC) турнири иштирокчиларига бериладиган бонусларнинг бир қисми ушбу компания томонидан чиқарилган USD1 стейблкоинларида амалга оширилади. Бу ҳақда КоинМаркетКап маълумотларига таяниб Zamin.uz хабар бермоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
World Liberty Financial душанба куни UFC билан ҳамкорлик доирасида жами 250 минг долларгача бўлган бонуслар USD1 активларида тўланишини тасдиқлади. Ушбу стейблкоин АҚШ долларига боғланган бўлиб, унинг қиймати барқарорликни таъминлашга қаратилган. Қизиғи шундаки, 12-июн ҳолатига кўра, USD1 нархи бир долларлик белгидан бироз ошиб кетган ва савдо ҳажми сўнгги 24 соат ичида 93 фоизга ўсиб, 2,38 миллиард долларга етган.
Сиёсий баҳслар ва манфаатлар тўқнашуви"UFC Фреэдом 250" деб номланган ушбу тадбир АҚШ Конгресси аъзолари томонидан кескин танқидга учради. Хусусан, турнирни ташкил этиш учун 60 миллион доллар сарфлангани ва унда президентга алоқадор компанияларнинг иштироки норозиликларга сабаб бўлган. Демократик партия вакиллари Доналд Трумпни президентлик ваколатларидан фойдаланиб, ўз оилавий бизнесини ривожлантиришда айбламоқда.
Оқ уй матбуот котиби Давис Ингле эса барча айбловларни рад этиб, ҳеч қандай манфаатлар тўқнашуви йўқлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Трумпнинг активлари унинг фарзандлари томонидан бошқариладиган махсус траст фондига ўтказилган. Шунга қарамай, 2025-йил январидаги молиявий ҳисоботлар Трумпнинг Ворлд Либертй лойиҳасидаги улуши 50 миллион доллардан ошишини кўрсатган.
Криптовалюта бозоридаги ўрни ва ҳамкорликларWorld Liberty Financial фақат UFC билан чекланиб қолмаяпти. 2024-йилда асос солинган ушбу компания аллақачон халқаро миқёсда йирик келишувларга эришган. Масалан, 2025-йил май ойида БАА компанияларидан бири Binance биржасига 2 миллиард долларлик инвестиция киритишда айнан USD1 стейблкоинидан фойдаланишини эълон қилган эди.
Шунингдек, турнирнинг бошқа ҳомийлари қаторида Polymarket башоратлар платформаси ва Crypto.com биржаси ҳам бор. Crypto.com ўзининг Кронос (КРО) токени кўринишида жангчилар учун қўшимча 1 миллион доллар бонус ажратишини маълум қилди. Бу каби ҳолатлар АҚШда криптовалюталарнинг анъанавий молия ва спорт соҳасига тобора чуқурроқ кириб бораётганидан далолат беради.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Доналд Трумп стейблкоинлар учун ҳуқуқий асос яратувчи GENIUS актини имзолаган эди. Бу қонун лойиҳаси ҳам ўз вақтида демократ қонун чиқарувчилар томонидан танқид қилинган, бироқ у мамлакатда рақамли активлар айланмасини тартибга солишда муҳим қадам бўлди.
…