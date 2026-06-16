Baseус компанияси 160 ватт қувватга эга янги Спасемате РД1 Pro док-станциясини тақдим этди

·20·Техно
Baseус компанияси 160 ватт қувватга эга янги Спасемате РД1 Pro док-станциясини тақдим этди

Электроника аксессуарлари бозорида ўз ўрнига эга бўлган Baseус компанияси ўзининг энг кучли ва кўп функцияли қурилмаларидан бири — Спасемате РД1 Pro док-станциясини намойиш этди. Ушбу янгилик икки йил аввал чиқарилган РД1 моделининг такомиллаштирилган версияси бўлиб, у замонавий ноутбук ва компьютер фойдаланувчилари учун кенгайтирилган имкониятларни тақдим этади. Қурилма нафақат портлар сони, балки энергия узатиш самарадорлиги билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Спасемате РД1 Pro модели GaN (галлий нитриди) технологияси асосида қурилган бўлиб, бу унинг ихчам ўлчамда қолган ҳолда юқори қувват билан ишлашини таъминлайди. Док-станциянинг умумий қуввати 160 ваттни ташкил этиб, у бир вақтнинг ўзида бир нечта гаджетларни, жумладан, кучли ноутбукларни ҳам тезкор қувватлантириш имконига эга. Бу эса иш столидаги ортиқча симлар ва адаптерлар муаммосини бартараф этишга хизмат қилади.

Техник имкониятлар ва интерфейслар

Янги қурилма жами 15 хил уланиш интерфейсини таклиф этади, бу эса уни бозордаги энг универсал док-станциялардан бирига айлантиради. Унинг корпусида махсус ўрнатилган дисплей мавжуд бўлиб, унда реал вақт режимида уланган қурилмаларнинг қанча энергия истеъмол қилаётгани акс этади. Бу функция фойдаланувчиларга қувват тақсимотини назорат қилиш имконини беради.

  • Бир вақтнинг ўзида бир нечта ташқи мониторларни улаш имконияти;
  • Юқори тезликдаги маълумот узатиш портлари;
  • GaN технологияси ёрдамида қизиб кетишдан ҳимояланган тизим;
  • Windows ва macOS операцион тизимлари билан тўлиқ мослашувчанлик.
ixbt.com маълумотига кўра, қурилма бир нечта мониторлар билан ишлашда операцион тизимга қараб турлича имкониятларни тақдим этади. Windows фойдаланувчилари ишчи майдонни кенгайтиришда максимал эркинликка эга бўлсалар, macOS тизимида Apple архитектурасининг ўзига хос хусусиятлари туфайли ташқи дисплейларга тасвир узатишда айрим чекловлар сақланиб қолган.

Нарх ва фойдаланиш қулайлиги

Baseус Спасемате РД1 Pro профессионал дизайнерлар, дастурчилар ва кўп мониторли тизимда ишловчи офис ходимлари учун мўлжалланган. Қурилманинг универсал дизайни ҳар қандай замонавий интерерга мос тушади ва иш столида тартибни сақлашга ёрдам беради. Док-станция ҳозирда жаҳон бозорида 300 доллар атрофида баҳоланмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам Baseус маҳсулотларига талаб юқорилигини ҳисобга олсак, ушбу модел тез орада маҳаллий ритейлерлар расталарида пайдо бўлиши кутилмоқда. Бу, айниқса, MacBook ва Тйпе-К портига эга бўлган замонавий Windows ноутбуклари эгалари учун энг мақбул ечимлардан бири бўлиши шубҳасиз.

BaseусДок-станцияТехнологияГаджетСпасемате РД1 Pro
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Sundar Pichai Стенфорд битирув маросимида норозилик ва ҳайқириқлар билан кутиб олиндиSundar Pichai Стенфорд битирув маросимида норозилик ва ҳайқириқлар билан кутиб олиндиБугун, 23:56АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини блоклади: Сунъий интеллект назорати кучаймоқдаАҚШ ҳукумати Anthropic моделларини блоклади: Сунъий интеллект назорати кучаймоқдаБугун, 21:55SpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айландиSpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айландиКеча, 18:56Meta компанияси Facebook учун янги AI Моде функциясини тақдим этдиMeta компанияси Facebook учун янги AI Моде функциясини тақдим этдиКеча, 18:50AMD кутилмаган янгиликларни тақдим этди: Ryzen 3000 ва 4000 сериялари сафига янги моделлар қўшилдиAMD кутилмаган янгиликларни тақдим этди: Ryzen 3000 ва 4000 сериялари сафига янги моделлар қўшилдиКеча, 18:24Дунё бўйлаб болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаш тўлқини кучаймоқдаДунё бўйлаб болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаш тўлқини кучаймоқдаКеча, 17:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди