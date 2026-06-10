Себастиан Кеҳл Тоттенхем таклифини рад этди
Англия Премер-лигаси вакили Тоттенхем янги спорт директори излаш жараёнида жиддий тўсиққа дуч келди. Боруссия Дортмунд собиқ раҳбари Себастиан Кеҳл Лондон клуби билан олиб борилган музокаралардан сўнг ҳамкорлик қилишдан бош тортди. Немис мутахассиси шахсан Лондонга ташриф буюрган бўлса-да, якунда келишув амалга ошмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky хабарига кўра, томонлар клубнинг келажакдаги стратегик йўналиши бўйича бир тўхтамга кела олишмаган. 46 ёшли Кеҳл Тоттенхем лойиҳасининг узоқ муддатли кўриниши ва бошқарув тизимидаги ваколатлар тақсимоти борасида раҳбарият билан келиша олмаганини маълум қилган. Бу ҳолат Лондон клуби иерархиясида кутилмаган бурилиш ясади.
Маълумотларга кўра, музокараларнинг бузилишига асосий сабаблардан бири — жамоа бош мураббийи Роберто Де Зерби билан боғлиқ ваколатлар масаласи бўлган. Италиялик мутахассис трансферлар ва спорт тузилмасида катта таъсир кучига эга бўлишни талаб қилмоқда. Боруссия Дортмунд тизимида катта автономияга ўрганган Кеҳл эса бундай иш тартибига рози бўлмаган.
Ҳозирда Тоттенхем спорт бўлимини Жоҳан Ланге бошқаришда давом этмоқда. Дастлабки режага кўра, Кеҳл ва Ланге тандем бўлиб ишлаши ва клубни яна Англия Премер-лигаси чўққисига қайтариши керак эди. Эндиликда Ланге ёзги трансферлар бўйича мураббийлар штаби билан мустақил равишда ишлашда давом этади.
Bild нашрининг ёзишича, Себастиан Кеҳлга бошқа бир қатор Европа грандлари қизиқиш билдирмоқда. Унинг Дортмунддаги муваффақиятли фаолияти ва рақобатбардош таркиб шакллантиришдаги тажрибаси кўплаб клублар учун жозибали вариант бўлиб қолмоқда. Тоттенхем эса ўзининг спорт департаментини кучайтириш учун янги номзодларни кўриб чиқишга мажбур.
…