Kraken АҚШда тартибга солинадиган муддатсиз фючерслар савдосини йўлга қўйди
АҚШнинг йирик криптовалюта биржаларидан бири бўлган Kraken ўз мамлакатидаги профессионал трейдерлар учун янги имкониятларни тақдим этди. Компания Битномиал платформаси орқали муддатсиз фючерслар (перпетуал футурес) савдосини расман бошлаганини эълон қилди. Ушбу қадам АҚШ товар фючерслари савдоси комиссияси (CFTC) томонидан тартибга солинадиган муҳитда амалга оширилаётгани билан соҳа мутахассислари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Янги молиявий маҳсулотлар Kraken Pro платформаси орқали тақдим этилмоқда. Рўйхатдан Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), ХРП, Cardano (ADA), Chainlink (ЛИНК), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) ва Avalanche (AVAX) каби бозорнинг энг етакчи активлари ўрин олган. Бу трейдерларга криптовалюта бозоридаги нархлар тебранишидан кенгроқ фойдаланиш имконини беради.
Ягона ҳамён ва интеграциялашган тизимKraken тақдим этган ечимнинг ўзига хос жиҳати шундаки, янги контрактлар компаниянинг КМE биржасида рўйхатга олинган мавжуд крипто-фючерс маҳсулотлари билан бир хил ҳамёндан фойдаланади. Бу эса фойдаланувчиларга ўз позицияларини битта ҳисоб рақами орқали бошқариш ва капитал самарадорлигини ошириш имконини беради. Мазкур қулайлик айниқса йирик ҳажмларда савдо қилувчи институционал инвесторлар учун муҳим аҳамиятга эга.
Муддатсиз фючерслар — бу тугаш муддати бўлмаган дериватив контрактлар тури бўлиб, у глобал миқёсда улкан оммабопликка эга. Маълумотларга кўра, 2025-йилда ушбу турдаги савдоларнинг жаҳон миқёсидаги ҳажми 60 триллион доллардан ошиб кетган. Шу вақтгача бундай савдолар асосан тартибга солинмаган оффшор платформаларда амалга ошириб келинар эди, эндиликда эса жараён АҚШ қонунчилиги доирасига кўчмоқда.
Рақобат ва бозор тенденциялариKraken ушбу йўналишдаги фаолиятини кенгайтириш мақсадида апрель ойида Битномиал биржасини сотиб олган эди. Мазкур стратегик ҳаракат компанияга АҚШ ички бозорида қонуний деривативлар савдосини йўлга қўйиш имконини берди. Аввалроқ, июль ойида биржа КМE крипто-фючерсларини, жорий ой бошида эса маржинал савдо хизматларини ҳам ишга туширган эди.
Ҳозирда АҚШ криптовалюта биржалари ўртасида деривативлар бозорини мамлакат ичкарисига қайтариш бўйича кучли рақобат кетмоқда. Хусусан, Coinbase ва Kalshi каби платформалар ҳам CFTC рухсатномаларини олиб, ўзларининг муддатсиз фючерс маҳсулотларини таклиф қила бошлади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, глобал крипто савдоси ҳажмининг қарийб 80 фоизи айнан деривативлар ва опционлар ҳиссасига тўғри келади.
Ўзбекистонлик инвесторлар ва крипто-ихлосмандлари учун ҳам ушбу янгилик глобал бозорнинг янада шаффофлашаётганидан далолат беради. АҚШ каби йирик молия марказларида тартибга солишнинг кучайиши Bitcoin ва бошқа алткоинларнинг узоқ муддатли барқарорлигига ҳамда йирик капиталнинг соҳага кириб келишига хизмат қилади.
…