Kraken АҚШда тартибга солинадиган муддатсиз фючерслар савдосини йўлга қўйди

·0·Иқтисодиёт
Kraken АҚШда тартибга солинадиган муддатсиз фючерслар савдосини йўлга қўйди

АҚШнинг йирик криптовалюта биржаларидан бири бўлган Kraken ўз мамлакатидаги профессионал трейдерлар учун янги имкониятларни тақдим этди. Компания Битномиал платформаси орқали муддатсиз фючерслар (перпетуал футурес) савдосини расман бошлаганини эълон қилди. Ушбу қадам АҚШ товар фючерслари савдоси комиссияси (CFTC) томонидан тартибга солинадиган муҳитда амалга оширилаётгани билан соҳа мутахассислари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Янги молиявий маҳсулотлар Kraken Pro платформаси орқали тақдим этилмоқда. Рўйхатдан Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), ХРП, Cardano (ADA), Chainlink (ЛИНК), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) ва Avalanche (AVAX) каби бозорнинг энг етакчи активлари ўрин олган. Бу трейдерларга криптовалюта бозоридаги нархлар тебранишидан кенгроқ фойдаланиш имконини беради.

Ягона ҳамён ва интеграциялашган тизим

Kraken тақдим этган ечимнинг ўзига хос жиҳати шундаки, янги контрактлар компаниянинг КМE биржасида рўйхатга олинган мавжуд крипто-фючерс маҳсулотлари билан бир хил ҳамёндан фойдаланади. Бу эса фойдаланувчиларга ўз позицияларини битта ҳисоб рақами орқали бошқариш ва капитал самарадорлигини ошириш имконини беради. Мазкур қулайлик айниқса йирик ҳажмларда савдо қилувчи институционал инвесторлар учун муҳим аҳамиятга эга.

Муддатсиз фючерслар — бу тугаш муддати бўлмаган дериватив контрактлар тури бўлиб, у глобал миқёсда улкан оммабопликка эга. Маълумотларга кўра, 2025-йилда ушбу турдаги савдоларнинг жаҳон миқёсидаги ҳажми 60 триллион доллардан ошиб кетган. Шу вақтгача бундай савдолар асосан тартибга солинмаган оффшор платформаларда амалга ошириб келинар эди, эндиликда эса жараён АҚШ қонунчилиги доирасига кўчмоқда.

Рақобат ва бозор тенденциялари

Kraken ушбу йўналишдаги фаолиятини кенгайтириш мақсадида апрель ойида Битномиал биржасини сотиб олган эди. Мазкур стратегик ҳаракат компанияга АҚШ ички бозорида қонуний деривативлар савдосини йўлга қўйиш имконини берди. Аввалроқ, июль ойида биржа КМE крипто-фючерсларини, жорий ой бошида эса маржинал савдо хизматларини ҳам ишга туширган эди.

Ҳозирда АҚШ криптовалюта биржалари ўртасида деривативлар бозорини мамлакат ичкарисига қайтариш бўйича кучли рақобат кетмоқда. Хусусан, Coinbase ва Kalshi каби платформалар ҳам CFTC рухсатномаларини олиб, ўзларининг муддатсиз фючерс маҳсулотларини таклиф қила бошлади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, глобал крипто савдоси ҳажмининг қарийб 80 фоизи айнан деривативлар ва опционлар ҳиссасига тўғри келади.

Ўзбекистонлик инвесторлар ва крипто-ихлосмандлари учун ҳам ушбу янгилик глобал бозорнинг янада шаффофлашаётганидан далолат беради. АҚШ каби йирик молия марказларида тартибга солишнинг кучайиши Bitcoin ва бошқа алткоинларнинг узоқ муддатли барқарорлигига ҳамда йирик капиталнинг соҳага кириб келишига хизмат қилади.

KrakenBitcoinКриптовалютаФючерсИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin тармоғида янги давр: Ковенантс технологияси ва унинг имкониятлариBitcoin тармоғида янги давр: Ковенантс технологияси ва унинг имкониятлариКеча, 18:12Bitcoin нархи сентябргача 100 минг долларга етиши мумкин: Таҳлилчилар прогнозиBitcoin нархи сентябргача 100 минг долларга етиши мумкин: Таҳлилчилар прогнозиКеча, 17:15Bitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниBitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниКеча, 16:13АҚШ криптовалюта соҳасидаги етакчиликни бой бериш хавфи остида қолмоқдаАҚШ криптовалюта соҳасидаги етакчиликни бой бериш хавфи остида қолмоқдаКеча, 14:35MicroStrategy ўз захираларини яна 1,5 мингдан ортиқ Bitcoin билан бойитдиMicroStrategy ўз захираларини яна 1,5 мингдан ортиқ Bitcoin билан бойитдиКеча, 14:18Standard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши кутилмоқдаStandard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши кутилмоқдаКеча, 14:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда