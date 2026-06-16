Анвар Анваров Швейцариядаги халқаро турнирда олтин медални қўлга киритди

·21·Спорт
Анвар Анваров Швейцариядаги халқаро турнирда олтин медални қўлга киритди

Ўзбекистон спорти оламида навбатдаги йирик ва қувончли ғалаба шодиёнаси нишонланмоқда. Дунёнинг энг сара спортчилари жам бўлган халқаро майдонда Ватанимиз шарафини муносиб ҳимоя қилган енгил атлетикачимиз юртимизга юксак ғалаба билан қайтадиган бўлди. Швейцариянинг гўзал Соллетуна шаҳрида енгил атлетика бўйича нуфузли «Folksam Grand Prix» халқаро турнири ўз якунига етди. Дунё нигоҳи қаратилган ушбу йирик мусобақада иштирок этган Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси Анвар Анваров узунликка сакраш секторида ҳақиқий маҳорат мактабини намойиш этиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди ва олтин медалга сазовор бўлди.

Норвегия ва Венгрия вакиллари катта фарқ билан ортда қолдирилди

Иқтидорли спортчимиз Анвар Анваров ўзининг бор куч ва маҳоратини ишга солиб, турнир давомида нақд 8,23 метр натижани қайд этди. Бу кўрсаткич мусобақанинг энг юқори натижаси бўлиб, юртдошимизга мутлақ чемпионликни тақдим этди. Ўзбекистонлик енгил атлетикачи ўзининг ушбу зафарли сакраши билан Европада машҳур бўлган Норвегия ва Венгрия вакилларидан иборат энг яқин таъқибчиларини жуда катта масофавий фарқ билан ортда қолдириб, рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмади.

Қуйидаги расмий мусобақа натижалари жадвали орқали «Folksam Grand Prix» турнирининг эркаклар ўртасидаги узунликка сакраш дастурида кучли учликдан жой олган ғолиб ва совриндорлар кўрсаткичи билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Тартиб рақами

Ғолиб ва совриндор спортчилар

Жамоаси (Ватни)

Қайд этилган якуний натижа

Эришилган юксак ютуқ (Медал)

1-ўрин

Анвар Анваров

Ўзбекистон

8,23 метр

Олтин медаль (Чемпион)

2-ўрин

Хенрих Флатнес

Норвегия

8,03 метр

Кумуш медаль

3-ўрин

Кристофер Прист

Венгрия

7,79 метр

Бронза медаль

Шоҳсупада Ўзбекистон байроғи баланд кўтарилди

Мусобақанинг якуний қайдномасига кўра, иккинчи ўринни 8,03 метр натижа билан норвегиялик таниқли спортчи Хенрих Флатнес эгаллаган бўлса, кучли учликни 7,79 метр кўрсаткич билан венгриялик енгил атлетикачи Кристофер Прист якунлаб берди. Вакилимиз Анваров улардан тегишлича 20 см ва 44 см олдинга ўзиб кетиб, ўзбек спортининг халқаро майдондаги куч-қудратини яна бир бор исботлади. Шоҳсупанинг энг юқори марказида Ўзбекистон байроғи ҳилпираб, мадҳиямиз янграган дақиқалар бутун стадионни ҳайратга солди.

Ғалабанинг аҳамияти тўғрисида:

Экспертларнинг таъкидлашича, Анвар Анваров томонидан қайд этилган 8,23 метрлик натижа жаҳон енгил атлетикаси мезонлари бўйича ҳам ўта юқори кўрсаткич ҳисобланади. Бундай йирик муваффақият спортчимизнинг келгуси нуфузли халқаро мусобақалар ва Осиё ўйинлари олдидан халқаро тажрибасини ҳамда рейтинг очколарини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Биз ҳам ўз ўрнида Замин жамоаси ва кўплаб спорт ихлосмандлари номидан иқтидорли енгил атлетикачимиз Анвар Анваровни ушбу улкан зафар билан қизғин муборакбод этамиз ва унга келгуси баҳсларда ҳам Олимп чўққиларини забт этишини тилаб қоламиз!

Жаҳон спорти майдонларидаги энг сўнгги ғалабалар, ўзбек спортчиларининг халқаро турнирлардаги муваффақиятлари, қизиқарли репортажлар ва спорт оламига оид энг ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Anvar AnvarovO'zbekistonFolksam Grand PrixShvetsiyaNorvegiya
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йошко Гвардиол «Сити» клуби билан узоқ муддатли янги шартнома имзоладиЙошко Гвардиол «Сити» клуби билан узоқ муддатли янги шартнома имзоладиБугун, 20:08Илия Топурия Жастин Гейжидан учраган мағлубиятидан сўнг илк баёнотини бердиИлия Топурия Жастин Гейжидан учраган мағлубиятидан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 19:59Родри рақиб тактикасидан норози: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиРодри рақиб тактикасидан норози: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиБугун, 19:53Жозе Моуринью Реал Мадрид ярим ҳимоясини кучайтириш учун Дортмунд юлдузини танладиЖозе Моуринью Реал Мадрид ярим ҳимоясини кучайтириш учун Дортмунд юлдузини танладиБугун, 19:13Манчестер Сити Ёшко Гвардиол билан шартномани 2031-йилгача узайтирмоқдаМанчестер Сити Ёшко Гвардиол билан шартномани 2031-йилгача узайтирмоқдаБугун, 19:13Испания ва Кабо-Верде баҳси 40 ёшли Возиня учун унутилмас кечага айландиИспания ва Кабо-Верде баҳси 40 ёшли Возиня учун унутилмас кечага айландиКеча, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди