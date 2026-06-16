Анвар Анваров Швейцариядаги халқаро турнирда олтин медални қўлга киритди
Ўзбекистон спорти оламида навбатдаги йирик ва қувончли ғалаба шодиёнаси нишонланмоқда. Дунёнинг энг сара спортчилари жам бўлган халқаро майдонда Ватанимиз шарафини муносиб ҳимоя қилган енгил атлетикачимиз юртимизга юксак ғалаба билан қайтадиган бўлди. Швейцариянинг гўзал Соллетуна шаҳрида енгил атлетика бўйича нуфузли «Folksam Grand Prix» халқаро турнири ўз якунига етди. Дунё нигоҳи қаратилган ушбу йирик мусобақада иштирок этган Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси Анвар Анваров узунликка сакраш секторида ҳақиқий маҳорат мактабини намойиш этиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди ва олтин медалга сазовор бўлди.
Норвегия ва Венгрия вакиллари катта фарқ билан ортда қолдирилди
Иқтидорли спортчимиз Анвар Анваров ўзининг бор куч ва маҳоратини ишга солиб, турнир давомида нақд 8,23 метр натижани қайд этди. Бу кўрсаткич мусобақанинг энг юқори натижаси бўлиб, юртдошимизга мутлақ чемпионликни тақдим этди. Ўзбекистонлик енгил атлетикачи ўзининг ушбу зафарли сакраши билан Европада машҳур бўлган Норвегия ва Венгрия вакилларидан иборат энг яқин таъқибчиларини жуда катта масофавий фарқ билан ортда қолдириб, рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмади.
Қуйидаги расмий мусобақа натижалари жадвали орқали «Folksam Grand Prix» турнирининг эркаклар ўртасидаги узунликка сакраш дастурида кучли учликдан жой олган ғолиб ва совриндорлар кўрсаткичи билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Тартиб рақами
Ғолиб ва совриндор спортчилар
Жамоаси (Ватни)
Қайд этилган якуний натижа
Эришилган юксак ютуқ (Медал)
1-ўрин
Анвар Анваров
Ўзбекистон
8,23 метр
Олтин медаль (Чемпион)
2-ўрин
Хенрих Флатнес
Норвегия
8,03 метр
Кумуш медаль
3-ўрин
Кристофер Прист
Венгрия
7,79 метр
Бронза медаль
Шоҳсупада Ўзбекистон байроғи баланд кўтарилди
Мусобақанинг якуний қайдномасига кўра, иккинчи ўринни 8,03 метр натижа билан норвегиялик таниқли спортчи Хенрих Флатнес эгаллаган бўлса, кучли учликни 7,79 метр кўрсаткич билан венгриялик енгил атлетикачи Кристофер Прист якунлаб берди. Вакилимиз Анваров улардан тегишлича 20 см ва 44 см олдинга ўзиб кетиб, ўзбек спортининг халқаро майдондаги куч-қудратини яна бир бор исботлади. Шоҳсупанинг энг юқори марказида Ўзбекистон байроғи ҳилпираб, мадҳиямиз янграган дақиқалар бутун стадионни ҳайратга солди.
Ғалабанинг аҳамияти тўғрисида:
Экспертларнинг таъкидлашича, Анвар Анваров томонидан қайд этилган 8,23 метрлик натижа жаҳон енгил атлетикаси мезонлари бўйича ҳам ўта юқори кўрсаткич ҳисобланади. Бундай йирик муваффақият спортчимизнинг келгуси нуфузли халқаро мусобақалар ва Осиё ўйинлари олдидан халқаро тажрибасини ҳамда рейтинг очколарини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Биз ҳам ўз ўрнида Замин жамоаси ва кўплаб спорт ихлосмандлари номидан иқтидорли енгил атлетикачимиз Анвар Анваровни ушбу улкан зафар билан қизғин муборакбод этамиз ва унга келгуси баҳсларда ҳам Олимп чўққиларини забт этишини тилаб қоламиз!
Жаҳон спорти майдонларидаги энг сўнгги ғалабалар, ўзбек спортчиларининг халқаро турнирлардаги муваффақиятлари, қизиқарли репортажлар ва спорт оламига оид энг ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…