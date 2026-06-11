Челси Майкл Олисенинг укаси билан хайрлашди
Майкл Олисе Бавария ва Франция терма жамоаси сафида порлашда давом этаётган бир пайтда, унинг укаси Ричард Олисе ўзига янги жамоа қидиришга мажбур бўлди. Челси клуби академиядаги таркибий ўзгаришлар доирасида 20 ёшли ҳимоячининг кетишини расман тасдиқлади. Шу тариқа, унинг "Стемфорд Бридж"даги 11 йиллик фаолияти якунига етди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ғарбий Лондон клуби келаётган мавсум учун таркибда олиб қолинадиган ва қўйиб юбориладиган футболчилар рўйхатини эълон қилди. Ричард Олисе академиянинг хайрлашилган тўрт нафар тарбияланувчисидан бири бўлди. У машҳур "Кобҳем" академиясига тўққиз ёшида келиб қўшилган ва катта умидлар билан ёшлар жамоалари босқичидан ўтган эди.
Ўн йиллик фаолияти давомида ҳимоячи катта салоҳият намойиш этган бўлса-да, асосий жамоага кириб боришнинг уддасидан чиқа олмади. Унинг акаси Кристал Пелас ва Бавария сафида Европа юлдузига айланиб бораётган бир пайтда, Ричарднинг Челси сафидаги йўли кетма-кет алмашган мураббийлар қўл остида чекланиб қолди.
Ричард Олисе асосий жамоага энг яқин келган пайти 2024-25-йилги мавсумда Конференциялар лигаси доирасидаги битта ўйинда захира ўриндиғида қайд этилгани бўлди. Бироқ у майдонга туширилмади ва клубни бирорта расмий дақиқа ўйнамасдан тарк этди. У билан бирга Броди Ҳугҳес, Сам Рак-Сакйи ва Жими Тауриаинен каби ёшлар ҳам жамоани тарк этишди.
Ҳозирда эркин агентга айланган собиқ Челси аъзоси янги клуб изламоқда. Элита даражасидаги муҳитда 11 йил давомида таҳсил олган Олисе ўз профессионал дебютини ўтказиш ва акасининг муваффақиятли йўлини такрорлаш учун техник жиҳатдан етарли пойдеворга эга деб ҳисобланмоқда.
…