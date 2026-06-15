Ҳиндистондаги Куданкулам AESнинг бешинчи энергоблогида реактор корпуси ўрнатилди

·0·Техно
Ҳиндистондаги Куданкулам AESнинг бешинчи энергоблогида реактор корпуси ўрнатилди

Ҳиндистоннинг Тамил Наду штатида барпо этилаётган “Куданкулам” атом электр станциясининг (AES) бешинчи энергоблогида муҳим технологик жараён якунланди. Россиянинг “Росатом” давлат корпорацияси мутахассислари иштирокида бешинчи блокнинг реактор корпуси лойиҳавий ҳолатга муваффақиятли ўрнатилди. Бу ҳақда корпорация матбуот хизмати маълумотларига таяниб ixbt.com хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Вазни қарийб 300 тоннани ташкил этувчи ушбу улкан қурилма “Опен Топ” усули ёрдамида монтаж қилинди. Мазкур технологиянинг ўзига хослиги шундаки, ускуналар бино гумбази ҳали ёпилмасдан туриб, юқоридан кран ёрдамида ичкарига туширилади. Бу усул қурилиш муддатларини сезиларли даражада қисқартириш ва мураккаб муҳандислик ишларини параллел равишда олиб бориш имконини беради.

Мазкур реактор корпуси Россиянинг Волгодонск шаҳридаги “Атоммаш” заводида тайёрланган бўлиб, обʾйктга 2025-йилда етказиб берилган эди. Қурилманинг ўрнатилиши станция қурилишидаги энг муҳим босқичлардан бири ҳисобланади, чунки айнан шу корпус ядровий реакциялар содир бўладиган асосий “юрак” вазифасини ўтайди.

Навбатдаги технологик босқичлар

Реактор корпуси ўрнатилгач, муҳандислар реактор қурилмасининг бошқа асосий қисмларини монтаж қилишга киришадилар. Булар сирасига буғ генераторлари, асосий циркуляция насослари ва босим компенсатори каби ҳаётий муҳим тизимлар киради. Ушбу ускуналар мажмуаси энергоблокнинг хавфсиз ва барқарор ишлашини таъминлайди.

Ҳозирги вақтда Ҳиндистонда Россия лойиҳаси асосида жами тўртта энергоблокни қуриш ва ишга тушириш ишлари қизғин давом этмоқда. Таъкидлаш жоизки, “Куданкулам” AESнинг дастлабки иккита блоки ўн йилдан ортиқ вақтдан бери мамлакат иқтисодиёти учун барқарор электр энергияси етказиб бермоқда ва ўзининг ишончлилигини амалда исботлаган.

Лойиҳа тўлиқ қувват билан ишга туширилгач, яни олтита энергоблок қуриб битказилгандан сўнг, станция Ҳиндистон жанубидаги энергетика тизимининг асосий таянчига айланади. Бу эса 72 миллион аҳолига эга Тамил Наду штати ва унга қўшни ҳудудларнинг энергияга бўлган эҳтиёжини қоплаш, саноат ривожини янги босқичга олиб чиқиш имконини беради.

Ўзбекистон ҳам ўзининг энергетика мустақиллигини таъминлаш йўлида атом энергетикасини ривожлантиришни режалаштираётган бир пайтда, минтақадаги ва жаҳондаги бундай йирик лойиҳаларнинг бориши соҳа мутахассислари учун муҳим тажриба мактаби бўлиб хизмат қилади.

AESҲиндистонРосатомЭнергетикаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Киберхавфсизлик мутахассислари АҚШ ҳукуматининг Anthropic моделларига тақиқига қарши чиқдиКиберхавфсизлик мутахассислари АҚШ ҳукуматининг Anthropic моделларига тақиқига қарши чиқдиБугун, 15:29Портатив ўйин консоллари бозори ўсмоқда: AliExpress энг оммабоп моделларни эълон қилдиПортатив ўйин консоллари бозори ўсмоқда: AliExpress энг оммабоп моделларни эълон қилдиБугун, 15:28Salesforce сунъий интеллект бозорида йирик келишувга қўл урди: Фин 3,6 миллиард долларга сотиб олиндиSalesforce сунъий интеллект бозорида йирик келишувга қўл урди: Фин 3,6 миллиард долларга сотиб олиндиБугун, 15:25Москва трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологияларМосква трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологияларБугун, 14:55SpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айландиSpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айландиБугун, 14:55Бойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилдиБойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилдиБугун, 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус