Ҳиндистондаги Куданкулам AESнинг бешинчи энергоблогида реактор корпуси ўрнатилди
Ҳиндистоннинг Тамил Наду штатида барпо этилаётган “Куданкулам” атом электр станциясининг (AES) бешинчи энергоблогида муҳим технологик жараён якунланди. Россиянинг “Росатом” давлат корпорацияси мутахассислари иштирокида бешинчи блокнинг реактор корпуси лойиҳавий ҳолатга муваффақиятли ўрнатилди. Бу ҳақда корпорация матбуот хизмати маълумотларига таяниб ixbt.com хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Вазни қарийб 300 тоннани ташкил этувчи ушбу улкан қурилма “Опен Топ” усули ёрдамида монтаж қилинди. Мазкур технологиянинг ўзига хослиги шундаки, ускуналар бино гумбази ҳали ёпилмасдан туриб, юқоридан кран ёрдамида ичкарига туширилади. Бу усул қурилиш муддатларини сезиларли даражада қисқартириш ва мураккаб муҳандислик ишларини параллел равишда олиб бориш имконини беради.
Мазкур реактор корпуси Россиянинг Волгодонск шаҳридаги “Атоммаш” заводида тайёрланган бўлиб, обʾйктга 2025-йилда етказиб берилган эди. Қурилманинг ўрнатилиши станция қурилишидаги энг муҳим босқичлардан бири ҳисобланади, чунки айнан шу корпус ядровий реакциялар содир бўладиган асосий “юрак” вазифасини ўтайди.
Навбатдаги технологик босқичларРеактор корпуси ўрнатилгач, муҳандислар реактор қурилмасининг бошқа асосий қисмларини монтаж қилишга киришадилар. Булар сирасига буғ генераторлари, асосий циркуляция насослари ва босим компенсатори каби ҳаётий муҳим тизимлар киради. Ушбу ускуналар мажмуаси энергоблокнинг хавфсиз ва барқарор ишлашини таъминлайди.
Ҳозирги вақтда Ҳиндистонда Россия лойиҳаси асосида жами тўртта энергоблокни қуриш ва ишга тушириш ишлари қизғин давом этмоқда. Таъкидлаш жоизки, “Куданкулам” AESнинг дастлабки иккита блоки ўн йилдан ортиқ вақтдан бери мамлакат иқтисодиёти учун барқарор электр энергияси етказиб бермоқда ва ўзининг ишончлилигини амалда исботлаган.
Лойиҳа тўлиқ қувват билан ишга туширилгач, яни олтита энергоблок қуриб битказилгандан сўнг, станция Ҳиндистон жанубидаги энергетика тизимининг асосий таянчига айланади. Бу эса 72 миллион аҳолига эга Тамил Наду штати ва унга қўшни ҳудудларнинг энергияга бўлган эҳтиёжини қоплаш, саноат ривожини янги босқичга олиб чиқиш имконини беради.
Ўзбекистон ҳам ўзининг энергетика мустақиллигини таъминлаш йўлида атом энергетикасини ривожлантиришни режалаштираётган бир пайтда, минтақадаги ва жаҳондаги бундай йирик лойиҳаларнинг бориши соҳа мутахассислари учун муҳим тажриба мактаби бўлиб хизмат қилади.
…