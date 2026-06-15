Москва трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологиялар

·0·Техно
Москва трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологиялар

Россия пойтахти Москва шаҳрида кўп йиллик трамвай паркини модернизация қилиш дастури ўз якунига етди. Шаҳар мери Сергей Собянин маълумотларига кўра, эндиликда шаҳар кўчаларида фақатгина энг замонавий, паст полли ва юқори технологияли транспорт воситалари ҳаракатланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

2017-йилдан буён амалга оширилаётган ушбу лойиҳа доирасида пойтахт линияларига жами 600 дан ортиқ янги авлод вагонлари чиқарилди. Улар орасида 464 та уч секцияли «Витяз-Москва» ва 140 та бир секцияли «Лвёнок-Москва» моделлари мавжуд. Ушбу транспорт воситалари Россиянинг ўзида, шаҳар маъмурияти буюртмасига асосан ишлаб чиқарилгани билан аҳамиятлидир.

Йўловчилар учун қулайликлар ва рақамли ечимлар

Янги трамвайларнинг асосий ўзига хослиги уларнинг тўлиқ паст полли эканлигида бўлиб, бу имконияти чекланган фуқаролар ва болалар аравачаси билан ҳаракатланувчи йўловчилар учун катта қулайлик яратади. Вагонлар ичида кенг майдонлар, иқлим назорати тизими, гаджетларни қувватлаш учун USB-портлар ҳамда шаҳар янгиликларини намойиш этувчи медиаекранлар ўрнатилган.

Сиғим масаласига тўхталадиган бўлсак, «Витяз-Москва» модели бир вақтнинг ўзида 170 нафаргача, кичикроқ ҳажмдаги «Лвёнок-Москва» эса 110 нафаргача йўловчини ўз бағрига сиғдира олади. Бу эса шаҳарнинг тиғиз йўналишларида транспорт юкламасини сезиларли даражада камайтириш имконини беради.

Автоном ҳаракат ва келажак режалари

Технологик жиҳатдан энг муҳим янгиликлардан бири — 120 та вагоннинг автоном режимда ҳаракатлана олишидир. Ушбу трамвайлар контакт тармоғи (электр симлари) бўлмаган ҳудудларда ҳам 4 километргача масофани босиб ўта олади. Бу фавқулодда ҳолатларда ёки таъмирлаш ишларида транспорт ҳаракати тўхтаб қолмаслигини таъминлайди.

Модернизация жараёни паркни янгилаш билан тўхтаб қолмайди. Ҳозирда Москва кўчаларида тўртта ҳайдовчисиз (беспилотний) бошқариладиган трамвай синовдан ўтказилмоқда. Режага кўра, 2030-йилга бориб шаҳар трамвай паркининг қарийб учдан икки қисми тўлиқ автоматлаштирилган, яни ҳайдовчисиз бошқариладиган тизимга ўтказилиши кутилмоқда.

Ушбу лойиҳа МДҲ ҳудудидаги энг йирик жамоат транспорти ислоҳотларидан бири бўлиб, шаҳар инфратузилмасининг нақадар тез ўзгараётганини кўрсатади. Замонавий трамвайлар нафақат экологик тозалиги, балки шовқинсиз ҳаракати билан ҳам шаҳар муҳитига ижобий таъсир кўрсатмоқда.

МоскваТрамвайТехнологияЖамоат ТранспортиИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айландиSpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айландиБугун, 14:55Бойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилдиБойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилдиБугун, 14:51Буюк Британия 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқламоқдаБуюк Британия 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқламоқдаБугун, 14:50Т-Банк мобил иловасида янги уйлар савдоси учун махсус сервис ишга туширилдиТ-Банк мобил иловасида янги уйлар савдоси учун махсус сервис ишга туширилдиБугун, 14:24Миних компанияси AMD Стрих Ҳало платформасида ишловчи ЭР939-AI Pro мини-ПКни тақдим этдиМиних компанияси AMD Стрих Ҳало платформасида ишловчи ЭР939-AI Pro мини-ПКни тақдим этдиБугун, 14:20Галактик Энергй компанияси Серес-2 ракета ҳалокати сабабларини очиқладиГалактик Энергй компанияси Серес-2 ракета ҳалокати сабабларини очиқладиБугун, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус