Москва трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологиялар
Россия пойтахти Москва шаҳрида кўп йиллик трамвай паркини модернизация қилиш дастури ўз якунига етди. Шаҳар мери Сергей Собянин маълумотларига кўра, эндиликда шаҳар кўчаларида фақатгина энг замонавий, паст полли ва юқори технологияли транспорт воситалари ҳаракатланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
2017-йилдан буён амалга оширилаётган ушбу лойиҳа доирасида пойтахт линияларига жами 600 дан ортиқ янги авлод вагонлари чиқарилди. Улар орасида 464 та уч секцияли «Витяз-Москва» ва 140 та бир секцияли «Лвёнок-Москва» моделлари мавжуд. Ушбу транспорт воситалари Россиянинг ўзида, шаҳар маъмурияти буюртмасига асосан ишлаб чиқарилгани билан аҳамиятлидир.
Йўловчилар учун қулайликлар ва рақамли ечимларЯнги трамвайларнинг асосий ўзига хослиги уларнинг тўлиқ паст полли эканлигида бўлиб, бу имконияти чекланган фуқаролар ва болалар аравачаси билан ҳаракатланувчи йўловчилар учун катта қулайлик яратади. Вагонлар ичида кенг майдонлар, иқлим назорати тизими, гаджетларни қувватлаш учун USB-портлар ҳамда шаҳар янгиликларини намойиш этувчи медиаекранлар ўрнатилган.
Сиғим масаласига тўхталадиган бўлсак, «Витяз-Москва» модели бир вақтнинг ўзида 170 нафаргача, кичикроқ ҳажмдаги «Лвёнок-Москва» эса 110 нафаргача йўловчини ўз бағрига сиғдира олади. Бу эса шаҳарнинг тиғиз йўналишларида транспорт юкламасини сезиларли даражада камайтириш имконини беради.
Автоном ҳаракат ва келажак режалариТехнологик жиҳатдан энг муҳим янгиликлардан бири — 120 та вагоннинг автоном режимда ҳаракатлана олишидир. Ушбу трамвайлар контакт тармоғи (электр симлари) бўлмаган ҳудудларда ҳам 4 километргача масофани босиб ўта олади. Бу фавқулодда ҳолатларда ёки таъмирлаш ишларида транспорт ҳаракати тўхтаб қолмаслигини таъминлайди.
Модернизация жараёни паркни янгилаш билан тўхтаб қолмайди. Ҳозирда Москва кўчаларида тўртта ҳайдовчисиз (беспилотний) бошқариладиган трамвай синовдан ўтказилмоқда. Режага кўра, 2030-йилга бориб шаҳар трамвай паркининг қарийб учдан икки қисми тўлиқ автоматлаштирилган, яни ҳайдовчисиз бошқариладиган тизимга ўтказилиши кутилмоқда.
Ушбу лойиҳа МДҲ ҳудудидаги энг йирик жамоат транспорти ислоҳотларидан бири бўлиб, шаҳар инфратузилмасининг нақадар тез ўзгараётганини кўрсатади. Замонавий трамвайлар нафақат экологик тозалиги, балки шовқинсиз ҳаракати билан ҳам шаҳар муҳитига ижобий таъсир кўрсатмоқда.
…