Тунис бош мураббийи йирик мағлубиятдан сўнг истеъфога чиқарилди...
Шимолий Америка яшил майдонларида давом этаётган ЖЧ-2026 мусобақаси ўзининг илк кунларидаёқ дунё футбол жамоатчилигини ларзага солган тарихий ва сенсацион воқеликларга бой бўлмоқда. Мундиалнинг «F» гуруҳидан ўрин олган илк тур баҳсида қатнашган Тунис миллий терма жамоаси ўз юришини ўта муваффақиятсиз ва омадсиз тарзда бошлади. Скандинавия вакили — кучли Швеция терма жамоасига қарши кечган баҳсда африкаликлар 1:5 ҳисобида қақшатқич ва йирик мағлубиятга учрашди. Мазкур шармандали натижа Тунис футбол федерацияси раҳбариятининг сабр косасини тўлдирди ва тезкор чора кўрилишига сабаб бўлди.
Жаҳон чемпионатлари тарихидаги мутлақо нодир ҳодиса
Таниқли инсайдер ва тажрибали халқаро журналист Ромен Молинанинг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида маълум қилишича, Тунис футбол раҳбарияти ушбу мағлубиятдан сўнг бош мураббий Сабри Лямушини зудлик билан лавозимидан озод этган.
Мазкур қарор дунё футболи тарихида тубдан бурилиш ясади. Зеро, футбол олами ва Жаҳон чемпионатларининг кўп йиллик шонли тарихида ҳали бирор марта ҳам бош мураббий мусобақанинг илк учрашувидан кейинроқ вазифасидан ҳайдаб юборилмаган эди. Сабри Лямуши бу борада антирекорд ўрнатиб, тарих саҳифаларига кирди.
Қуйидаги расмий спорт таҳлили жадвали орқали Тунис миллий терма жамоасининг гуруҳдаги аянчли ҳолати ва мундиал тарихидаги илк қисқа муддатли мураббийлик муддати тафсилотлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва расмий босқич
1-турдаги шов-шувли натижа
Лавозимидан озод этилган мутахассис
Тарихий антирекорд мақоми
Жамоанинг айни дамдаги гуруҳдаги ўрни
2-турдаги бўлажак рақиб ва мажбурият
ЖЧ-2026, «F» гуруҳи
(1-тур баҳси)
Швеция — Тунис
5:1
Сабри Лямуши
(Франциялик бош мураббий)
Илк ўйиндан сўнг ишдан бўшатилган илк мураббий
4-ўрин
(0 очко, тўплар нисбати -4)
Япония терма жамоаси
(Ғалаба учун мажбурий баҳс)
Африкаликларни олдинда Японияга қарши оғир синов кутмоқда
Айни пайтда Тунис миллий жамоаси гуруҳ босқичида бирорта ҳам очко қўлга кирита олмай, тўплар нисбатидаги даҳшатли кўрсаткич туфайли квартетда сўнгги — тўртинчи ўринни эгаллаб турибди. Жамоа футболчилари руҳий тушкунликка тушиб қолган бўлса-да, уларда вазиятни ўнглаш учун ҳали имконият мавжуд.
Бош мураббийсиз қолган жамоани олдинда 2-тур доирасида Осиёнинг энг кучли грандларидан бири бўлган Япония терма жамоасига қарши ўта муҳим ва ҳал қилувчи баҳс кутиб турибди. Иккинчи турда Тунис вакиллари фақат ва фақат ғалаба учун майдонга тушишлари талаб этилади, акс ҳолда улар мундиал билан эрта хайрлашишларига тўғри келади.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, мундиал майдонларидаги шов-шувли истеъфолар, кутилмаган мағлубиятлар, футбол юлдузларининг парда ортидаги сирлари ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…