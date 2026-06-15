Тунис бош мураббийи йирик мағлубиятдан сўнг истеъфога чиқарилди...

·1·Спорт
Тунис бош мураббийи йирик мағлубиятдан сўнг истеъфога чиқарилди...

Шимолий Америка яшил майдонларида давом этаётган ЖЧ-2026 мусобақаси ўзининг илк кунларидаёқ дунё футбол жамоатчилигини ларзага солган тарихий ва сенсацион воқеликларга бой бўлмоқда. Мундиалнинг «F» гуруҳидан ўрин олган илк тур баҳсида қатнашган Тунис миллий терма жамоаси ўз юришини ўта муваффақиятсиз ва омадсиз тарзда бошлади. Скандинавия вакили — кучли Швеция терма жамоасига қарши кечган баҳсда африкаликлар 1:5 ҳисобида қақшатқич ва йирик мағлубиятга учрашди. Мазкур шармандали натижа Тунис футбол федерацияси раҳбариятининг сабр косасини тўлдирди ва тезкор чора кўрилишига сабаб бўлди.

Жаҳон чемпионатлари тарихидаги мутлақо нодир ҳодиса

Таниқли инсайдер ва тажрибали халқаро журналист Ромен Молинанинг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида маълум қилишича, Тунис футбол раҳбарияти ушбу мағлубиятдан сўнг бош мураббий Сабри Лямушини зудлик билан лавозимидан озод этган.

Мазкур қарор дунё футболи тарихида тубдан бурилиш ясади. Зеро, футбол олами ва Жаҳон чемпионатларининг кўп йиллик шонли тарихида ҳали бирор марта ҳам бош мураббий мусобақанинг илк учрашувидан кейинроқ вазифасидан ҳайдаб юборилмаган эди. Сабри Лямуши бу борада антирекорд ўрнатиб, тарих саҳифаларига кирди.

Қуйидаги расмий спорт таҳлили жадвали орқали Тунис миллий терма жамоасининг гуруҳдаги аянчли ҳолати ва мундиал тарихидаги илк қисқа муддатли мураббийлик муддати тафсилотлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва расмий босқич

1-турдаги шов-шувли натижа

Лавозимидан озод этилган мутахассис

Тарихий антирекорд мақоми

Жамоанинг айни дамдаги гуруҳдаги ўрни

2-турдаги бўлажак рақиб ва мажбурият

ЖЧ-2026, «F» гуруҳи


(1-тур баҳси)

Швеция — Тунис


5:1

Сабри Лямуши


(Франциялик бош мураббий)

Илк ўйиндан сўнг ишдан бўшатилган илк мураббий

4-ўрин


(0 очко, тўплар нисбати -4)

Япония терма жамоаси


(Ғалаба учун мажбурий баҳс)

Африкаликларни олдинда Японияга қарши оғир синов кутмоқда

Айни пайтда Тунис миллий жамоаси гуруҳ босқичида бирорта ҳам очко қўлга кирита олмай, тўплар нисбатидаги даҳшатли кўрсаткич туфайли квартетда сўнгги — тўртинчи ўринни эгаллаб турибди. Жамоа футболчилари руҳий тушкунликка тушиб қолган бўлса-да, уларда вазиятни ўнглаш учун ҳали имконият мавжуд.

Бош мураббийсиз қолган жамоани олдинда 2-тур доирасида Осиёнинг энг кучли грандларидан бири бўлган Япония терма жамоасига қарши ўта муҳим ва ҳал қилувчи баҳс кутиб турибди. Иккинчи турда Тунис вакиллари фақат ва фақат ғалаба учун майдонга тушишлари талаб этилади, акс ҳолда улар мундиал билан эрта хайрлашишларига тўғри келади.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, мундиал майдонларидаги шов-шувли истеъфолар, кутилмаган мағлубиятлар, футбол юлдузларининг парда ортидаги сирлари ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания ва Кабо-Верде терма жамоаларининг асосий таркиби эълон қилиндиИспания ва Кабо-Верде терма жамоаларининг асосий таркиби эълон қилиндиБугун, 15:33“Реал” клубида афсонавий тўртинчи рақамнинг янги эгаси маълум бўлди...“Реал” клубида афсонавий тўртинчи рақамнинг янги эгаси маълум бўлди...Бугун, 15:25Гарри Кейн Америка футболига ўтадими? NFL юлдузи инглиз ҳужумчисининг имкониятларини баҳоладиГарри Кейн Америка футболига ўтадими? NFL юлдузи инглиз ҳужумчисининг имкониятларини баҳоладиБугун, 14:52Нюкасл юлдузлари Манчестер Юнайтед ва Арсенал қизиқишлари марказидаНюкасл юлдузлари Манчестер Юнайтед ва Арсенал қизиқишлари марказидаБугун, 13:54Fedерико Чиеса Ливерпулда қолишга қарор қилди: Италиялик ҳужумчи ўзини кўрсатмоқчиFedерико Чиеса Ливерпулда қолишга қарор қилди: Италиялик ҳужумчи ўзини кўрсатмоқчиБугун, 13:39Жордан Ҳендерсон Жуд Беллингемга нисбатан танқидларни асоссиз деб атадиЖордан Ҳендерсон Жуд Беллингемга нисбатан танқидларни асоссиз деб атадиБугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?