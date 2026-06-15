Гарри Кейн Америка футболига ўтадими? NFL юлдузи инглиз ҳужумчисининг имкониятларини баҳолади
Англия терма жамоаси ва Германиянинг Бавария клуби тўпурари Гарри Кейн фаолиятини якунлагач, океан ортида ўзини синаб кўриши мумкинлиги ҳақидаги гап-сўзлар яна кун тартибига чиқди. Футболчи кўп йиллардан буён NFL (Америка футболи лигаси)да кикер, яни тўпни тепиб берувчи вазифасида ўйнаш нияти борлигини яширмай келади. Яқинда ушбу спорт турининг энг йирик юлдузларидан бири унинг бу орзусини қўллаб-қувватлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Даллас Ковбойс жамоасининг кикер позициясидаги етакчиси Брандон Аубрей талкСПОРТ нашрига берган интервюсида Гарри Кейн Америка футболида муваффақият қозониш учун барча керакли кўникмаларга эга эканини таъкидлади. Аубрейнинг ўзи ҳам профессионал футболдан NFLга ўтган кам сонли спортчилардан бири бўлиб, у яқинда Даллас Ковбойс билан 28 миллион долларлик рекорд даражадаги шартнома имзолади.
Элита даражасидаги зарба ва янги чақириқАубрейнинг сўзларига кўра, Кейннинг тўпга зарба бериш техникаси "элита" даражасида ва бу унга Америка футболида узоқ масофалардан аниқ зарбалар йўллаш имконини беради. "У тўпни ажойиб тарзда тепади. Агар у чиндан ҳам буни хоҳласа, унда ҳамма нарса етарли. Фақат ҳозирча у гол уришда давом этгани маъқул, чунки у тарихдаги энг яхши футболчилардан бири бўлиш имкониятига эга", — дейди NFL юлдузи.
Маълумот учун, кикер позицияси Америка футболида энг кам жисмоний тўқнашувларга киришадиган, аммо энг масъулиятли нуқталардан бири ҳисобланади. Ундан фақат белгиланган нуқтадан тўпни дарвоза устунлари орасига аниқ тепиш талаб этилади. Бу эса Гарри Кейн каби тажрибали ҳужумчилар учун унчалик қийин вазифа эмасдек кўринади.
Ёш омили ва асосий тўсиқларБироқ, Аубрей инглиз юлдузини кутилмаган муаммо ҳақида огоҳлантирди. Гап шундаки, NFL жамоалари ҳатто кикер позицияси учун ҳам ёшроқ ўйинчиларни афзал кўришади. Гарри Кейн келаси йилнинг июль ойида 32 ёшни қарши олади. Унинг Бавария билан амалдаги шартномаси ва футболдаги юқори спорт формаси ҳисобга олинса, у яна камида 3-4 йил катта футболда қолиши аниқ.
"Менинг ягона хавотирим — унинг ёши. NFL клублари кикерлик фаолиятини жуда кеч бошлаган ўйинчиларга унчалик ишонч билдиришмайди. Лекин Кейн барибир буни уддалаши мумкинлигига ишончим комил", — дея қўшимча қилди Аубрей. Брандон Аубрейнинг ўзи ҳам ўз вақтида MLSда омадини синаб кўрган, аммо кейинчалик дастурчилик билан шуғулланиб, сўнгра Америка футболига қайтган эди.
Ҳозирда Гарри Кейн бор эътиборини Бавария ва Англия терма жамоасидаги ғалабаларга қаратган. Аммо унинг NFLга бўлган қизиқиши шунчаки хоҳиш эмас, балки келажакдаги реал режа экани тобора ойдинлашмоқда. Агар бу трансфер амалга ошса, у икки хил "футбол" оламини бирлаштирган энг машҳур спортчига айланиши мумкин.
…