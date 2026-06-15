Salesforce сунъий интеллект бозорида йирик келишувга қўл урди: Фин 3,6 миллиард долларга сотиб олинди
Булутли технологиялар ва мижозлар билан ишлаш тизимлари (КРМ) бўйича дунёдаги етакчи компаниялардан бири бўлган Salesforce сунъий интеллект соҳасидаги ўрнини мустаҳкамлаш мақсадида навбатдаги йирик харидни амалга оширди. Компания мижозларга хизмат кўрсатишга ихтисослашган Фин платформасини 3,6 миллиард доллар эвазига сотиб олишини расман эълон қилди. Ушбу келишув корпоратив сектор учун сунъий интеллект агентларини яратиш пойгасида янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Илгари Интерком номи билан танилган Фин платформаси кўп тармоқли сунъий интеллект агентларини таклиф этади. Ушбу технология жонли чатлар, WhatsApp, СМС, телефон қўнғироқлари ва Slack каби турли алоқа каналлари орқали мижозларнинг сўровларини автоматик равишда ҳал қилиш имкониятига эга. Salesforce раҳбарияти Фин жамоаси ва уларнинг ишланмаларини ўзининг мавжуд Агентфорсе платформасига интеграция қилишни режалаштирмоқда.
Агентфорсе платформасининг янги имкониятлариSalesforce бош директори Марк Бениоффнинг таъкидлашича, Фин технологиялари компаниянинг корпоратив мижозлари учун яратилаётган автоматлаштирилган тизимларни янада самаралироқ қилади. Агентфорсе ёрдамида корхоналар ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб, мураккаб вазифаларни инсон аралашувисиз бажарадиган махсус сунъий интеллект агентларини шакллантиришлари мумкин бўлади. Бу эса бизнес жараёнларини тезлаштириш ва харажатларни камайтиришга хизмат қилади.
Фин асосчиларидан бири ва бош директори Эогҳан МкКабе ушбу келишув компания учун янги уфқлар очишини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Salesforce ресурслари Фин томонидан ишлаб чиқилган Apex модели ва Оператор каби ички агентларни такомиллаштиришни тезлаштиради. Шуни таъкидлаш жоизки, компания раҳбарияти таркиби ўзгармайди ва МкКабе бош директор лавозимида фаолиятини давом эттиради.
Ушбу битим Salesforce молия йилининг 2027-йилги тўртинчи чорагида (тақвим бўйича 2027-йилнинг дастлабки ойларида) якунланиши кутилмоқда. Мазкур вақт оралиғи компаниянинг молиявий ҳисобот бериш тизимидаги ўзига хосликлар билан боғлиқ. Мутахассисларнинг фикрича, 3,6 миллиард долларлик ушбу инвестиция Salesforce компаниясининг Microsoft ва Google каби технологик гигантлар билан рақобатда устунликка эришиш стратегиясининг бир қисмидир.
Ўзбекистон бозорида ҳам корпоратив бошқарув тизимлари ва сунъий интеллектга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Salesforce каби гигантларнинг бундай қадамлари маҳаллий IT-сектор учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Фин платформасининг кўп тилли қўллаб-қувватлаш имкониятлари келажакда ўзбек тилидаги мижозларга хизмат кўрсатиш сифатини оширишда ҳам қўлланилиши мумкин.
Умуман олганда, сунъий интеллектга асосланган мижозлар сервиси бозори жадал ривожланмоқда. Salesforce ва Фин ҳамкорлиги нафақат технологик интеграция, балки бизнеснинг мижозлар билан мулоқот қилиш маданиятини бутунлай ўзгартириши мумкин бўлган стратегик иттифоқ сифатида баҳоланмоқда.
…