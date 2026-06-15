Salesforce сунъий интеллект бозорида йирик келишувга қўл урди: Фин 3,6 миллиард долларга сотиб олинди

·0·Техно
Salesforce сунъий интеллект бозорида йирик келишувга қўл урди: Фин 3,6 миллиард долларга сотиб олинди

Булутли технологиялар ва мижозлар билан ишлаш тизимлари (КРМ) бўйича дунёдаги етакчи компаниялардан бири бўлган Salesforce сунъий интеллект соҳасидаги ўрнини мустаҳкамлаш мақсадида навбатдаги йирик харидни амалга оширди. Компания мижозларга хизмат кўрсатишга ихтисослашган Фин платформасини 3,6 миллиард доллар эвазига сотиб олишини расман эълон қилди. Ушбу келишув корпоратив сектор учун сунъий интеллект агентларини яратиш пойгасида янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Илгари Интерком номи билан танилган Фин платформаси кўп тармоқли сунъий интеллект агентларини таклиф этади. Ушбу технология жонли чатлар, WhatsApp, СМС, телефон қўнғироқлари ва Slack каби турли алоқа каналлари орқали мижозларнинг сўровларини автоматик равишда ҳал қилиш имкониятига эга. Salesforce раҳбарияти Фин жамоаси ва уларнинг ишланмаларини ўзининг мавжуд Агентфорсе платформасига интеграция қилишни режалаштирмоқда.

Агентфорсе платформасининг янги имкониятлари

Salesforce бош директори Марк Бениоффнинг таъкидлашича, Фин технологиялари компаниянинг корпоратив мижозлари учун яратилаётган автоматлаштирилган тизимларни янада самаралироқ қилади. Агентфорсе ёрдамида корхоналар ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб, мураккаб вазифаларни инсон аралашувисиз бажарадиган махсус сунъий интеллект агентларини шакллантиришлари мумкин бўлади. Бу эса бизнес жараёнларини тезлаштириш ва харажатларни камайтиришга хизмат қилади.

Фин асосчиларидан бири ва бош директори Эогҳан МкКабе ушбу келишув компания учун янги уфқлар очишини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Salesforce ресурслари Фин томонидан ишлаб чиқилган Apex модели ва Оператор каби ички агентларни такомиллаштиришни тезлаштиради. Шуни таъкидлаш жоизки, компания раҳбарияти таркиби ўзгармайди ва МкКабе бош директор лавозимида фаолиятини давом эттиради.

Ушбу битим Salesforce молия йилининг 2027-йилги тўртинчи чорагида (тақвим бўйича 2027-йилнинг дастлабки ойларида) якунланиши кутилмоқда. Мазкур вақт оралиғи компаниянинг молиявий ҳисобот бериш тизимидаги ўзига хосликлар билан боғлиқ. Мутахассисларнинг фикрича, 3,6 миллиард долларлик ушбу инвестиция Salesforce компаниясининг Microsoft ва Google каби технологик гигантлар билан рақобатда устунликка эришиш стратегиясининг бир қисмидир.

Ўзбекистон бозорида ҳам корпоратив бошқарув тизимлари ва сунъий интеллектга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Salesforce каби гигантларнинг бундай қадамлари маҳаллий IT-сектор учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Фин платформасининг кўп тилли қўллаб-қувватлаш имкониятлари келажакда ўзбек тилидаги мижозларга хизмат кўрсатиш сифатини оширишда ҳам қўлланилиши мумкин.

Умуман олганда, сунъий интеллектга асосланган мижозлар сервиси бозори жадал ривожланмоқда. Salesforce ва Фин ҳамкорлиги нафақат технологик интеграция, балки бизнеснинг мижозлар билан мулоқот қилиш маданиятини бутунлай ўзгартириши мумкин бўлган стратегик иттифоқ сифатида баҳоланмоқда.

SalesforceФинСунъий IntelлектIT-БозорТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Киберхавфсизлик мутахассислари АҚШ ҳукуматининг Anthropic моделларига тақиқига қарши чиқдиКиберхавфсизлик мутахассислари АҚШ ҳукуматининг Anthropic моделларига тақиқига қарши чиқдиБугун, 15:29Портатив ўйин консоллари бозори ўсмоқда: AliExpress энг оммабоп моделларни эълон қилдиПортатив ўйин консоллари бозори ўсмоқда: AliExpress энг оммабоп моделларни эълон қилдиБугун, 15:28Ҳиндистондаги Куданкулам AESнинг бешинчи энергоблогида реактор корпуси ўрнатилдиҲиндистондаги Куданкулам AESнинг бешинчи энергоблогида реактор корпуси ўрнатилдиБугун, 15:26Москва трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологияларМосква трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологияларБугун, 14:55SpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айландиSpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айландиБугун, 14:55Бойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилдиБойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилдиБугун, 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус