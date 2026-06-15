“Реал” клубида афсонавий тўртинчи рақамнинг янги эгаси маълум бўлди...

·0·Спорт
“Реал” клубида афсонавий тўртинчи рақамнинг янги эгаси маълум бўлди...

Европа футболининг ҳақиқий байроқдори, Мадриднинг “Реал” клуби атрофидаги қайноқ ва шов-шувли воқеалар дунё спорт жамоатчилиги диққат марказида туришда давом этмоқда. Жамоада яқиндагина бошланган янги давр ортидан, клуб тарихида алоҳида рамзий ва муқаддас аҳамиятга эга бўлган тўртинчи (4) рақамли либоснинг янги соҳиби ким бўлиши мухлислар ўртасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Ушбу машҳур рақам яқин-яқингача «қироллик клуби» билан амалдаги меҳнат шартномаси ўз якунига етган австриялик тажрибали ҳимоячи Давид Алабага тегишли эди. Эндиликда Мадридда янги авлод вакиллари ушбу шарафли рақамни мерос қилиб олиш учун кураш бошлашди.

Ёш истеъдодлар кураши: Дин Хёйсен ва Рауль Асенсио

Таниқли инсайдер ва тажрибали журналист Мигель Анхель Диаснинг маълум қилишича, «Сантьяго Бернабеу»нинг икки нафар умидли марказий ҳимоячилари — Дин Хёйсен ҳамда Рауль Асенсио клуб раҳбариятига айнан 4-рақам остида тўп суриш истагини расман билдиришган.

Инсайдерлик маълумотларига кўра, айни дамда ушбу машҳур рақамни қўлга киритиш учун асосий ва фаворит даъвогар сифатида ёш ва иқтидорли Дин Хёйсен кўрилмоқда. Мураббийлар штаби ҳам унинг номзодини маъқуллаш истагида турибди.

Қуйидаги расмий спорт таҳлили жадвали орқали Мадриднинг “Реал” клубидаги афсонавий 4-рақам тарихи ва жамоадаги сўнгги муҳим ўзгаришлар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Либосдаги муқаддас рақам

Энг сўнгги соҳиби (Шартномаси тугаган)

Рақамнинг собиқ афсонавий эгалари

Айни пайтдаги бош даъвогар

Жамоанинг янги бош мураббийи

Алмаштирилган собиқ мураббий

4-рақам


(Муқаддас либос)

Давид Алаба


(Австриялик юлдуз)

Серхио Рамос


Фернандо Йерро

Дин Хёйсен


(Иқтидорли ҳимоячи)

Жозе Моуринью


(13 йиллик танаффусдан сўнг)

Альваро Арбелоа

Афсоналардан қолган буюк мерос ва Моуриньюнинг қайтиши

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, 4-рақам Мадрид гранди учун шунчаки оддий рақам эмас, балки ҳақиқий етакчилик ва матонат тимсоли ҳисобланади. Юқорида тилга олинган Давид Алабадан аввал ушбу рақам остида яшил майдонда ҳақиқий жангчи сифатида танилган собиқ сардор Серхио Рамос ҳамда клуб тарихидаги буюк ҳимоячи Фернандо Йерро каби афсонавий футболчилар ҳаракат қилиб, «Реал»ни кўплаб зафарларга бошлашган.

Мадридликлар учун яна бир ёқимли янгилик шундан иборатки, яқиндагина машҳур ва серқирра мутахассис Жозе Моуринью нақд 13 йиллик узоқ танаффусдан сўнг яна қадрдон клубига бош мураббий сифатида қайтиб келди. «Махсус» лақабли устоз жамоа бошқарувида Альваро Арбелоанинг ўрнини эгаллади. Мухлислар айнан Моуринью бошчилигида ёш ҳимоячиларнинг янги тимсолда порлаб чиқишини интиқлик билан кутишмоқда.

Мадриднинг “Реал” клубидаги энг сўнгги трансфер янгиликлари, Жозе Моуриньюнинг тактик инқилоблари, Сантьяго Бернабеу ҳаётидан эксклюзив ҳисоботлар ва жаҳон футболига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Америка футболига ўтадими? NFL юлдузи инглиз ҳужумчисининг имкониятларини баҳоладиГарри Кейн Америка футболига ўтадими? NFL юлдузи инглиз ҳужумчисининг имкониятларини баҳоладиБугун, 14:52Нюкасл юлдузлари Манчестер Юнайтед ва Арсенал қизиқишлари марказидаНюкасл юлдузлари Манчестер Юнайтед ва Арсенал қизиқишлари марказидаБугун, 13:54Fedерико Чиеса Ливерпулда қолишга қарор қилди: Италиялик ҳужумчи ўзини кўрсатмоқчиFedерико Чиеса Ливерпулда қолишга қарор қилди: Италиялик ҳужумчи ўзини кўрсатмоқчиБугун, 13:39Жордан Ҳендерсон Жуд Беллингемга нисбатан танқидларни асоссиз деб атадиЖордан Ҳендерсон Жуд Беллингемга нисбатан танқидларни асоссиз деб атадиБугун, 13:19Жуд Беллингем ва Англия терма жамоаси: Томас Тухель янги стратегия танламоқдаЖуд Беллингем ва Англия терма жамоаси: Томас Тухель янги стратегия танламоқдаБугун, 13:16Ван Дейк жаҳон чемпионатидаги реклама танаффусларини танқид қилдиВан Дейк жаҳон чемпионатидаги реклама танаффусларини танқид қилдиБугун, 12:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?