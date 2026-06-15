“Реал” клубида афсонавий тўртинчи рақамнинг янги эгаси маълум бўлди...
Европа футболининг ҳақиқий байроқдори, Мадриднинг “Реал” клуби атрофидаги қайноқ ва шов-шувли воқеалар дунё спорт жамоатчилиги диққат марказида туришда давом этмоқда. Жамоада яқиндагина бошланган янги давр ортидан, клуб тарихида алоҳида рамзий ва муқаддас аҳамиятга эга бўлган тўртинчи (4) рақамли либоснинг янги соҳиби ким бўлиши мухлислар ўртасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Ушбу машҳур рақам яқин-яқингача «қироллик клуби» билан амалдаги меҳнат шартномаси ўз якунига етган австриялик тажрибали ҳимоячи Давид Алабага тегишли эди. Эндиликда Мадридда янги авлод вакиллари ушбу шарафли рақамни мерос қилиб олиш учун кураш бошлашди.
Ёш истеъдодлар кураши: Дин Хёйсен ва Рауль Асенсио
Таниқли инсайдер ва тажрибали журналист Мигель Анхель Диаснинг маълум қилишича, «Сантьяго Бернабеу»нинг икки нафар умидли марказий ҳимоячилари — Дин Хёйсен ҳамда Рауль Асенсио клуб раҳбариятига айнан 4-рақам остида тўп суриш истагини расман билдиришган.
Инсайдерлик маълумотларига кўра, айни дамда ушбу машҳур рақамни қўлга киритиш учун асосий ва фаворит даъвогар сифатида ёш ва иқтидорли Дин Хёйсен кўрилмоқда. Мураббийлар штаби ҳам унинг номзодини маъқуллаш истагида турибди.
Қуйидаги расмий спорт таҳлили жадвали орқали Мадриднинг “Реал” клубидаги афсонавий 4-рақам тарихи ва жамоадаги сўнгги муҳим ўзгаришлар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Либосдаги муқаддас рақам
Энг сўнгги соҳиби (Шартномаси тугаган)
Рақамнинг собиқ афсонавий эгалари
Айни пайтдаги бош даъвогар
Жамоанинг янги бош мураббийи
Алмаштирилган собиқ мураббий
4-рақам
(Муқаддас либос)
Давид Алаба
(Австриялик юлдуз)
• Серхио Рамос
• Фернандо Йерро
Дин Хёйсен
(Иқтидорли ҳимоячи)
Жозе Моуринью
(13 йиллик танаффусдан сўнг)
Альваро Арбелоа
Афсоналардан қолган буюк мерос ва Моуриньюнинг қайтиши
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, 4-рақам Мадрид гранди учун шунчаки оддий рақам эмас, балки ҳақиқий етакчилик ва матонат тимсоли ҳисобланади. Юқорида тилга олинган Давид Алабадан аввал ушбу рақам остида яшил майдонда ҳақиқий жангчи сифатида танилган собиқ сардор Серхио Рамос ҳамда клуб тарихидаги буюк ҳимоячи Фернандо Йерро каби афсонавий футболчилар ҳаракат қилиб, «Реал»ни кўплаб зафарларга бошлашган.
Мадридликлар учун яна бир ёқимли янгилик шундан иборатки, яқиндагина машҳур ва серқирра мутахассис Жозе Моуринью нақд 13 йиллик узоқ танаффусдан сўнг яна қадрдон клубига бош мураббий сифатида қайтиб келди. «Махсус» лақабли устоз жамоа бошқарувида Альваро Арбелоанинг ўрнини эгаллади. Мухлислар айнан Моуринью бошчилигида ёш ҳимоячиларнинг янги тимсолда порлаб чиқишини интиқлик билан кутишмоқда.
Мадриднинг “Реал” клубидаги энг сўнгги трансфер янгиликлари, Жозе Моуриньюнинг тактик инқилоблари, Сантьяго Бернабеу ҳаётидан эксклюзив ҳисоботлар ва жаҳон футболига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…