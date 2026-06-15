Портатив ўйин консоллари бозори ўсмоқда: AliExpress энг оммабоп моделларни эълон қилди

·0·Техно
Портатив ўйин консоллари бозори ўсмоқда: AliExpress энг оммабоп моделларни эълон қилди

Портатив ўйин қурилмалари бозори 2026-йилнинг бошида сезиларли ўсишни намойиш этмоқда. AliExpress МДҲ таҳлилчилари томонидан ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, мазкур тоифадаги гаджетларга бўлган талаб ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 40 фоизга ошган. Бу кўрсаткич фойдаланувчиларнинг мобил ўйин тажрибасига бўлган қизиқиши ортиб бораётганини ва ихчам қурилмалар бозори кенгаяётганини тасдиқлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сотувлар ҳажми бўйича биринчи ўринни кутилмаганда ҳамёнбоп сегмент вакиллари эгаллади. Хусусан, Р36С туркумидаги ретро-консоллар энг кўп сотилган қурилмалар рейтингида етакчилик қилмоқда. Бойҳом каби Хитой брендлари томонидан ишлаб чиқариладиган ушбу гаджетлар ўзининг арзонлиги ва классик ўйинларни қўллаб-қувватлаши билан харидорлар эътиборини тортган.

Android ва Линух тизимидаги етакчилар

Рейтингнинг кейинги поғоналаридан Android операцион тизимида ишловчи Ретроид Поккет 6 модели жой олди. Ушбу қурилма нафақат замонавий мобил ўйинларни, балки турли эмуляторларни ҳам юқори сифатда ишга тушириш имконини беради. Шунингдек, рўйхатда Nintendo Switch туркумидаги консоллар — Lite ва ОЛEД версиялари ҳам ўрин олган бўлиб, у йирик брендлар орасида кучли учликка кирган ягона вакил бўлди.

ixbt.com маълумотига кўра, фойдаланувчилар орасида эмуляция учун мўлжалланган Аянео ва АЙН каби Android-консолларга ҳамда Линух тизимида ишловчи Миёо ва Анберник каби ихчам қурилмаларга талаб юқори. Бу каби гаджетлар одатда маҳаллий дўконларда кам учраши ёки хориждан тўғридан-тўғри буюртма бериш анча арзон тушиши сабабли AliExpress платформасида оммалашган.

Ўзбекистон бозорида ҳам портатив консолларга бўлган қизиқиш глобал тенденцияларга мос равишда ривожланмоқда. Гарчи бизнинг ҳудудда Нинтендо бренди расмий сервис марказларига эга бўлмаса-да, ихчам ўйин қурилмалари ёшлар ва ретро-ўйин ишқибозлари орасида тобора оммалашиб бормоқда. Айниқса, ҳамёнбоп ретро-консоллар совға сифатида ёки саёҳат вақтида вақт ўтказиш учун қулай восита сифатида кўрилмоқда.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, портатив консоллар бозорининг ўсишига қуйидаги омиллар сабаб бўлмоқда:

  • Смартфон ўйинларидан фарқли ўлароқ, жисмоний тугмалар ва жойстикларнинг мавжудлиги;
  • Эски классик ўйинларга бўлган носталгия ва уларнинг замонавий экранларда қайта жонланиши;
  • Хитой брендлари томонидан таклиф этилаётган ҳамёнбоп нархлар ва юқори унумдорлик;
  • Қурилмаларнинг автоном ишлаш вақти ва ихчамлиги.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 2026-йил портатив гейминг учун янги юксалиш даври бўлиши кутилмоқда. Фойдаланувчилар эндиликда фақат қимматбаҳо брендлар билан чекланиб қолмай, ўз эҳтиёжларига мос келадиган турли операцион тизимлардаги муқобил қурилмаларни фаол тарзда танламоқда.

AliExpressNintendo SwitchГаджетларТехнологияЎйинлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Киберхавфсизлик мутахассислари АҚШ ҳукуматининг Anthropic моделларига тақиқига қарши чиқдиКиберхавфсизлик мутахассислари АҚШ ҳукуматининг Anthropic моделларига тақиқига қарши чиқдиБугун, 15:29Ҳиндистондаги Куданкулам AESнинг бешинчи энергоблогида реактор корпуси ўрнатилдиҲиндистондаги Куданкулам AESнинг бешинчи энергоблогида реактор корпуси ўрнатилдиБугун, 15:26Salesforce сунъий интеллект бозорида йирик келишувга қўл урди: Фин 3,6 миллиард долларга сотиб олиндиSalesforce сунъий интеллект бозорида йирик келишувга қўл урди: Фин 3,6 миллиард долларга сотиб олиндиБугун, 15:25Москва трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологияларМосква трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологияларБугун, 14:55SpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айландиSpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айландиБугун, 14:55Бойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилдиБойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилдиБугун, 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус