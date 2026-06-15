Портатив ўйин консоллари бозори ўсмоқда: AliExpress энг оммабоп моделларни эълон қилди
Портатив ўйин қурилмалари бозори 2026-йилнинг бошида сезиларли ўсишни намойиш этмоқда. AliExpress МДҲ таҳлилчилари томонидан ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, мазкур тоифадаги гаджетларга бўлган талаб ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 40 фоизга ошган. Бу кўрсаткич фойдаланувчиларнинг мобил ўйин тажрибасига бўлган қизиқиши ортиб бораётганини ва ихчам қурилмалар бозори кенгаяётганини тасдиқлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сотувлар ҳажми бўйича биринчи ўринни кутилмаганда ҳамёнбоп сегмент вакиллари эгаллади. Хусусан, Р36С туркумидаги ретро-консоллар энг кўп сотилган қурилмалар рейтингида етакчилик қилмоқда. Бойҳом каби Хитой брендлари томонидан ишлаб чиқариладиган ушбу гаджетлар ўзининг арзонлиги ва классик ўйинларни қўллаб-қувватлаши билан харидорлар эътиборини тортган.
Android ва Линух тизимидаги етакчиларРейтингнинг кейинги поғоналаридан Android операцион тизимида ишловчи Ретроид Поккет 6 модели жой олди. Ушбу қурилма нафақат замонавий мобил ўйинларни, балки турли эмуляторларни ҳам юқори сифатда ишга тушириш имконини беради. Шунингдек, рўйхатда Nintendo Switch туркумидаги консоллар — Lite ва ОЛEД версиялари ҳам ўрин олган бўлиб, у йирик брендлар орасида кучли учликка кирган ягона вакил бўлди.
ixbt.com маълумотига кўра, фойдаланувчилар орасида эмуляция учун мўлжалланган Аянео ва АЙН каби Android-консолларга ҳамда Линух тизимида ишловчи Миёо ва Анберник каби ихчам қурилмаларга талаб юқори. Бу каби гаджетлар одатда маҳаллий дўконларда кам учраши ёки хориждан тўғридан-тўғри буюртма бериш анча арзон тушиши сабабли AliExpress платформасида оммалашган.
Ўзбекистон бозорида ҳам портатив консолларга бўлган қизиқиш глобал тенденцияларга мос равишда ривожланмоқда. Гарчи бизнинг ҳудудда Нинтендо бренди расмий сервис марказларига эга бўлмаса-да, ихчам ўйин қурилмалари ёшлар ва ретро-ўйин ишқибозлари орасида тобора оммалашиб бормоқда. Айниқса, ҳамёнбоп ретро-консоллар совға сифатида ёки саёҳат вақтида вақт ўтказиш учун қулай восита сифатида кўрилмоқда.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, портатив консоллар бозорининг ўсишига қуйидаги омиллар сабаб бўлмоқда:
- Смартфон ўйинларидан фарқли ўлароқ, жисмоний тугмалар ва жойстикларнинг мавжудлиги;
- Эски классик ўйинларга бўлган носталгия ва уларнинг замонавий экранларда қайта жонланиши;
- Хитой брендлари томонидан таклиф этилаётган ҳамёнбоп нархлар ва юқори унумдорлик;
- Қурилмаларнинг автоном ишлаш вақти ва ихчамлиги.
…