Юлдуз Турдиева: қошиқлар қўлимга ёпишиб қоларди (видео)

·0·Маданият
Юлдуз Турдиева: қошиқлар қўлимга ёпишиб қоларди (видео)

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Юлдуз Турдиева болалик йилларида кузатилган ноодатий қобилияти ҳақида қизиқ хотиралари билан ўртоқлашди.

Хонанданинг айтишича, ёшлик пайтларида турли металл буюмлар, жумладан қошиқ ва тангалар қўлига осонлик билан ёпишиб қоларди. Бу ҳолат атрофдагиларнинг ҳам ҳайратига сабаб бўлган.

Юлдуз Турдиева шунингдек, онаси фарзандларининг соғлиғи билан боғлиқ қизиқ воқеаларни ҳам эслаб турганини айтди. Унинг сўзларига кўра, баъзан фарзандларининг оёқларини енгил уқалаб қўйганидан сўнг улар ўзларини анча яхши ҳис қилишган.

Хонанда мазкур ҳолатларни қандайдир мўъжиза сифатида эмас, балки ҳаётида учраган қизиқ воқеалардан бири сифатида қабул қилишини таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аҳад Қаюм кино ва даромад сирларини очиб ташладиАҳад Қаюм кино ва даромад сирларини очиб ташладиБугун, 15:09 Шаҳзод Султонов никоҳ олдидан яқинларига тўй оши берди (видео) Шаҳзод Султонов никоҳ олдидан яқинларига тўй оши берди (видео)Бугун, 10:20Шаҳло Салаеванинг тўй таклифномаси ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Шаҳло Салаеванинг тўй таклифномаси ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Бугун, 10:04Юлдуз Усмоновага янги қимматбаҳо автомобил совға қилинди (видео)Юлдуз Усмоновага янги қимматбаҳо автомобил совға қилинди (видео)Бугун, 09:43Жамшид Бобожонов туғилган кунини яқинлари даврасида нишонлади (видео)Жамшид Бобожонов туғилган кунини яқинлари даврасида нишонлади (видео)Бугун, 09:21“Ҳар куни устимдан пул сочиларди” — раққоса Муаззам Ғофурова нега рақсдан воз кечгани ҳақида гапирди“Ҳар куни устимдан пул сочиларди” — раққоса Муаззам Ғофурова нега рақсдан воз кечгани ҳақида гапирдиБугун, 09:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди