Юлдуз Турдиева: қошиқлар қўлимга ёпишиб қоларди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Юлдуз Турдиева болалик йилларида кузатилган ноодатий қобилияти ҳақида қизиқ хотиралари билан ўртоқлашди.
Хонанданинг айтишича, ёшлик пайтларида турли металл буюмлар, жумладан қошиқ ва тангалар қўлига осонлик билан ёпишиб қоларди. Бу ҳолат атрофдагиларнинг ҳам ҳайратига сабаб бўлган.
Юлдуз Турдиева шунингдек, онаси фарзандларининг соғлиғи билан боғлиқ қизиқ воқеаларни ҳам эслаб турганини айтди. Унинг сўзларига кўра, баъзан фарзандларининг оёқларини енгил уқалаб қўйганидан сўнг улар ўзларини анча яхши ҳис қилишган.
Хонанда мазкур ҳолатларни қандайдир мўъжиза сифатида эмас, балки ҳаётида учраган қизиқ воқеалардан бири сифатида қабул қилишини таъкидлади.
…