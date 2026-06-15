Испания ва Кабо-Верде терма жамоаларининг асосий таркиби эълон қилинди

·0·Спорт
Испания ва Кабо-Верде терма жамоаларининг асосий таркиби эълон қилинди

Бутун дунё футбол ишқибозларининг нигоҳи Шимолий Америка яшил майдонларига қаратилган бир паллада, миллионлаб мухлислар интиқлик билан кутган навбатдаги улкан тўқнашув бошланиш арафасида турибди. ЖЧ-2026 мусобақасининг гуруҳ босқич 1-туридан ўрин олган, Европанинг амалдаги қироли ҳисобланган қудратли Испания ҳамда Африка қитъасининг тиш-тирноғи билан қуролланган шиддатли вакили Кабо-Верде терма жамоалари ўртасидаги учрашув старт олишга шай ҳолатга келтирилди. Футбол оламида катта қизиқиш уйғотаётган мазкур қизиқарли ва муросасиз беллашув бошланишидан аввал ҳар икки терма жамоа устозлари майдонга тушадиган энг кучли ва асосий таркиб футболчилари номини расман эълон қилишди.

«Қизил фурия»нинг даҳшатли таркиби ва Тошкент вақти

Тошкент вақти билан соат 21:00 да старт олувчи ушбу шиддатли тўқнашувда испанияликлар бош мураббийи Луис де ла Фуэнте майдонга ҳақиқий юлдузли ва жанговар таркибни ташламоқда. Жамоанинг яқин ўтмишдаги порлоқ ютуқларини муносиб ҳимоя қилиш учун майдон марказида ва ҳужум чизиғида дунёнинг энг қимматбаҳо ҳамда иқтидорли футболчилари жой олишган. Африка вакиллари эса ўзининг тажрибали ва жисмоний жиҳатдан бақувват бўлган етакчи ўйинчилари билан Европа грандига кутилмаган сюрприз ёки совға тайёрлаш иштиёқида яшил майдонга тушиб келишмоқда.

Қуйида «ЖЧ-2026» 1-туридан ўрин олган мазкур баҳс учун терма жамоаларнинг бошланғич таркиблари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

ЖЧ-2026. 1-тур
Испания – Кабо-Верде
Испания: Симон, Кубарси, Ляпорт, Кукуреля, Лиоренте, Руис, Родри, Педри, Гави, Торрес, Оярсабал.
Кабо-Верде: Возиня, Лопес, Боржеш, Лопеш Кабрал, Морейра, Мендеш, Дуарте, Арканжу, Ленини, Кабрал, Ливраменто.

Майдонда ҳақиқий жанг ва катта интрига

Ушбу учрашув олдидан футбол экспертлари Испанияни яққол фаворит сифатида баҳолашаётган бўлса-да, Кабо-Верденинг матонатли ва интизомли жамоа экани баҳснинг жуда оғир ва шиддатли кечишидан далолат бермоқда. Айниқса, «қизил фурия» таркибида майдон марказини назорат қилувчи Родри, Педри ва Гави триосининг илк дақиқалардан жой олгани Мадрид ва Барселона мухлисларини бирдек хурсанд қилди. Ҳужум чизиғида эса Ферран Торрес ва Оярсабал рақиб ҳимоясини ёриб ўтишга ҳаракат қилишади. Бизни соат 21:00 дан бошлаб ҳақиқий футбол шоуси ва кутилмаган драмалар кутмоқда!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, мундиал майдонларидан эксклюзив репортажлар, юлдуз футболчиларнинг голли шоулари ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Реал” клубида афсонавий тўртинчи рақамнинг янги эгаси маълум бўлди...“Реал” клубида афсонавий тўртинчи рақамнинг янги эгаси маълум бўлди...Бугун, 15:25Гарри Кейн Америка футболига ўтадими? NFL юлдузи инглиз ҳужумчисининг имкониятларини баҳоладиГарри Кейн Америка футболига ўтадими? NFL юлдузи инглиз ҳужумчисининг имкониятларини баҳоладиБугун, 14:52Нюкасл юлдузлари Манчестер Юнайтед ва Арсенал қизиқишлари марказидаНюкасл юлдузлари Манчестер Юнайтед ва Арсенал қизиқишлари марказидаБугун, 13:54Fedерико Чиеса Ливерпулда қолишга қарор қилди: Италиялик ҳужумчи ўзини кўрсатмоқчиFedерико Чиеса Ливерпулда қолишга қарор қилди: Италиялик ҳужумчи ўзини кўрсатмоқчиБугун, 13:39Жордан Ҳендерсон Жуд Беллингемга нисбатан танқидларни асоссиз деб атадиЖордан Ҳендерсон Жуд Беллингемга нисбатан танқидларни асоссиз деб атадиБугун, 13:19Жуд Беллингем ва Англия терма жамоаси: Томас Тухель янги стратегия танламоқдаЖуд Беллингем ва Англия терма жамоаси: Томас Тухель янги стратегия танламоқдаБугун, 13:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?