Испания ва Кабо-Верде терма жамоаларининг асосий таркиби эълон қилинди
Бутун дунё футбол ишқибозларининг нигоҳи Шимолий Америка яшил майдонларига қаратилган бир паллада, миллионлаб мухлислар интиқлик билан кутган навбатдаги улкан тўқнашув бошланиш арафасида турибди. ЖЧ-2026 мусобақасининг гуруҳ босқич 1-туридан ўрин олган, Европанинг амалдаги қироли ҳисобланган қудратли Испания ҳамда Африка қитъасининг тиш-тирноғи билан қуролланган шиддатли вакили Кабо-Верде терма жамоалари ўртасидаги учрашув старт олишга шай ҳолатга келтирилди. Футбол оламида катта қизиқиш уйғотаётган мазкур қизиқарли ва муросасиз беллашув бошланишидан аввал ҳар икки терма жамоа устозлари майдонга тушадиган энг кучли ва асосий таркиб футболчилари номини расман эълон қилишди.
«Қизил фурия»нинг даҳшатли таркиби ва Тошкент вақти
Тошкент вақти билан соат 21:00 да старт олувчи ушбу шиддатли тўқнашувда испанияликлар бош мураббийи Луис де ла Фуэнте майдонга ҳақиқий юлдузли ва жанговар таркибни ташламоқда. Жамоанинг яқин ўтмишдаги порлоқ ютуқларини муносиб ҳимоя қилиш учун майдон марказида ва ҳужум чизиғида дунёнинг энг қимматбаҳо ҳамда иқтидорли футболчилари жой олишган. Африка вакиллари эса ўзининг тажрибали ва жисмоний жиҳатдан бақувват бўлган етакчи ўйинчилари билан Европа грандига кутилмаган сюрприз ёки совға тайёрлаш иштиёқида яшил майдонга тушиб келишмоқда.
Қуйида «ЖЧ-2026» 1-туридан ўрин олган мазкур баҳс учун терма жамоаларнинг бошланғич таркиблари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
ЖЧ-2026. 1-тур
Испания – Кабо-Верде
Испания: Симон, Кубарси, Ляпорт, Кукуреля, Лиоренте, Руис, Родри, Педри, Гави, Торрес, Оярсабал.
Кабо-Верде: Возиня, Лопес, Боржеш, Лопеш Кабрал, Морейра, Мендеш, Дуарте, Арканжу, Ленини, Кабрал, Ливраменто.
Майдонда ҳақиқий жанг ва катта интрига
Ушбу учрашув олдидан футбол экспертлари Испанияни яққол фаворит сифатида баҳолашаётган бўлса-да, Кабо-Верденинг матонатли ва интизомли жамоа экани баҳснинг жуда оғир ва шиддатли кечишидан далолат бермоқда. Айниқса, «қизил фурия» таркибида майдон марказини назорат қилувчи Родри, Педри ва Гави триосининг илк дақиқалардан жой олгани Мадрид ва Барселона мухлисларини бирдек хурсанд қилди. Ҳужум чизиғида эса Ферран Торрес ва Оярсабал рақиб ҳимоясини ёриб ўтишга ҳаракат қилишади. Бизни соат 21:00 дан бошлаб ҳақиқий футбол шоуси ва кутилмаган драмалар кутмоқда!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, мундиал майдонларидан эксклюзив репортажлар, юлдуз футболчиларнинг голли шоулари ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…