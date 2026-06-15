Жозе Моуриню Реал Мадридга қайтмоқда: Раул Асенсио жамоанинг янги даври ҳақида гапирди

·0·Спорт
Жозе Моуриню Реал Мадридга қайтмоқда: Раул Асенсио жамоанинг янги даври ҳақида гапирди

Мадриднинг Реал Мадрид клуби ҳимоячиси Раул Асенсио португалиялик мутахассис Жозе Моуринюнинг жамоага қайтиши ҳақидаги хабарларга муносабат билдириб, бу тайинлов клубнинг Испания футболидаги ҳукмронлигини тиклаш йўлидаги энг тўғри қадам эканлигини таъкидлади. Ёш ҳимоячининг фикрича, "Те Специал Оне" (Махсус бири) лақаби билан танилган мураббий ўзи билан бирга жамоага ўзгача шижоат ва ғалаба руҳини олиб келади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Асенсио Эл Десмарқуе нашрига берган интервюсида Моуринюнинг биринчи марта (2010–2013-йиллар) Мадридда ишлаган даврини эслаб ўтди. Ўшанда мураббий Барселона жамоасининг мутлақ устунлигига чек қўйиб, Реал Мадрид клубининг "ДНК"сини ўзгартиришга муваффақ бўлган эди. Раул Асенсио айнан ўша даврда шаклланган тажовузкор ва муросасиз ўйин услуби унинг футболчи сифатида ўсишига катта таъсир кўрсатганини тан олди.

Моуриню ва рекордлар сари интилиш

Реал Мадрид мухлислари португалиялик мураббийнинг қайтишини 2011-2012-йилги тарихий мавсум билан боғлашмоқда. Ўшанда Жозе Моуриню бошқарувидаги "қироллик клуби" Ла Лигада 100 очко жамғариб, рақиблар дарвозасига 121 та гол урган ҳолда рекорд ўрнатган эди. Асенсионинг ишончи комилки, янги лойиҳа доирасида ушбу натижаларни такрорлаш ва Барселона устидан яна ғалаба қозониш имконияти мавжуд.

"Мен у жамоани қандай ўзгартирганини, клубга қандай рақобатбардошлик, ғазаб ва матонат олиб кирганини кўрганман. Ўйлайманки, бу хислатлар мени футболчи сифатида шакллантирган. Моуриню билан янги лойиҳа жуда ҳаяжонли ва мен мавсум бошланишини интизорлик билан кутяпман", — дея қўшимча қилди 23 ёшли ҳимоячи.

Goal.com нашри хабарига кўра, Раул Асенсио Моуриню талаб қиладиган юқори интенсивлик ва ҳиссий ўзгаришларга тайёр. Гарчи у клуб академияси тарбияланувчиси бўлса-да, тажрибали мураббий қўл остида ўзини кўрсатишга ва асосий таркибдан мустаҳкам ўрин эгаллашга интилмоқда.

Ҳозирда Мадрид клуби атрофидаги муҳит аллақачон ўзгарган. Моуринюнинг қайтиши нафақат тактик ўзгаришларни, балки футболчиларнинг руҳий ҳолатини ҳам янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Асенсио каби ёш ўйинчилар учун бундай юқори савиядаги мураббий билан ишлаш карьерасидаги энг муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Реал Мадрид Жозе Моуриню билан биргаликда нафақат Испания чемпионатида, балки Европа майдонларида ҳам ўз гегемонлигини қайтаришни мақсад қилган. Асенсионинг сўзлари жамоа ичида янги мураббийга нисбатан ишонч юқори эканлигини кўрсатмоқда.

Реал МадридЖозе МоуринюРаул АсенсиоЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тунис бош мураббийи йирик мағлубиятдан сўнг истеъфога чиқарилди...Тунис бош мураббийи йирик мағлубиятдан сўнг истеъфога чиқарилди...Бугун, 15:38Харри Кейн — ўйин устаси: Хорватия ҳимоячиси Англия сардорини юқори баҳоладиХарри Кейн — ўйин устаси: Хорватия ҳимоячиси Англия сардорини юқори баҳоладиБугун, 15:35Испания ва Кабо-Верде терма жамоаларининг асосий таркиби эълон қилиндиИспания ва Кабо-Верде терма жамоаларининг асосий таркиби эълон қилиндиБугун, 15:33“Реал” клубида афсонавий тўртинчи рақамнинг янги эгаси маълум бўлди...“Реал” клубида афсонавий тўртинчи рақамнинг янги эгаси маълум бўлди...Бугун, 15:25Гарри Кейн Америка футболига ўтадими? NFL юлдузи инглиз ҳужумчисининг имкониятларини баҳоладиГарри Кейн Америка футболига ўтадими? NFL юлдузи инглиз ҳужумчисининг имкониятларини баҳоладиБугун, 14:52Нюкасл юлдузлари Манчестер Юнайтед ва Арсенал қизиқишлари марказидаНюкасл юлдузлари Манчестер Юнайтед ва Арсенал қизиқишлари марказидаБугун, 13:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?