Жозе Моуриню Реал Мадридга қайтмоқда: Раул Асенсио жамоанинг янги даври ҳақида гапирди
Мадриднинг Реал Мадрид клуби ҳимоячиси Раул Асенсио португалиялик мутахассис Жозе Моуринюнинг жамоага қайтиши ҳақидаги хабарларга муносабат билдириб, бу тайинлов клубнинг Испания футболидаги ҳукмронлигини тиклаш йўлидаги энг тўғри қадам эканлигини таъкидлади. Ёш ҳимоячининг фикрича, "Те Специал Оне" (Махсус бири) лақаби билан танилган мураббий ўзи билан бирга жамоага ўзгача шижоат ва ғалаба руҳини олиб келади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Асенсио Эл Десмарқуе нашрига берган интервюсида Моуринюнинг биринчи марта (2010–2013-йиллар) Мадридда ишлаган даврини эслаб ўтди. Ўшанда мураббий Барселона жамоасининг мутлақ устунлигига чек қўйиб, Реал Мадрид клубининг "ДНК"сини ўзгартиришга муваффақ бўлган эди. Раул Асенсио айнан ўша даврда шаклланган тажовузкор ва муросасиз ўйин услуби унинг футболчи сифатида ўсишига катта таъсир кўрсатганини тан олди.
Моуриню ва рекордлар сари интилишРеал Мадрид мухлислари португалиялик мураббийнинг қайтишини 2011-2012-йилги тарихий мавсум билан боғлашмоқда. Ўшанда Жозе Моуриню бошқарувидаги "қироллик клуби" Ла Лигада 100 очко жамғариб, рақиблар дарвозасига 121 та гол урган ҳолда рекорд ўрнатган эди. Асенсионинг ишончи комилки, янги лойиҳа доирасида ушбу натижаларни такрорлаш ва Барселона устидан яна ғалаба қозониш имконияти мавжуд.
"Мен у жамоани қандай ўзгартирганини, клубга қандай рақобатбардошлик, ғазаб ва матонат олиб кирганини кўрганман. Ўйлайманки, бу хислатлар мени футболчи сифатида шакллантирган. Моуриню билан янги лойиҳа жуда ҳаяжонли ва мен мавсум бошланишини интизорлик билан кутяпман", — дея қўшимча қилди 23 ёшли ҳимоячи.
Goal.com нашри хабарига кўра, Раул Асенсио Моуриню талаб қиладиган юқори интенсивлик ва ҳиссий ўзгаришларга тайёр. Гарчи у клуб академияси тарбияланувчиси бўлса-да, тажрибали мураббий қўл остида ўзини кўрсатишга ва асосий таркибдан мустаҳкам ўрин эгаллашга интилмоқда.
Ҳозирда Мадрид клуби атрофидаги муҳит аллақачон ўзгарган. Моуринюнинг қайтиши нафақат тактик ўзгаришларни, балки футболчиларнинг руҳий ҳолатини ҳам янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Асенсио каби ёш ўйинчилар учун бундай юқори савиядаги мураббий билан ишлаш карьерасидаги энг муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Реал Мадрид Жозе Моуриню билан биргаликда нафақат Испания чемпионатида, балки Европа майдонларида ҳам ўз гегемонлигини қайтаришни мақсад қилган. Асенсионинг сўзлари жамоа ичида янги мураббийга нисбатан ишонч юқори эканлигини кўрсатмоқда.
…