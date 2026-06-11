Сантяго Хименеснинг Милан даги инқирози: Боргетти муаммолар сабабини айтди

·1·Спорт
Сантяго Хименеснинг Милан даги инқирози: Боргетти муаммолар сабабини айтди

Сантяго Хименес 2025-26-йилги мавсумда Милан сафида А Серияда бирорта ҳам гол ура олмади. Мексикалик афсонавий ҳужумчи Жаред Боргетти ГОАЛ нашрига берган интервюсида ҳамюртининг муваффақияцизликлари сабабларини тушунтириб берди. Клуб миқёсидаги қийинчиликларга ва трансфер миш-мишларига қарамай, 25 ёшли форвард ўз уйида ўтадиган Жаҳон чемпионатида порлашни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Хименес 2025-йилнинг февралида Feyenoord сафидаги сермаҳсул ўйинларидан сўнг Сан Сирога кўчиб ўтган еди. Нидерландияда у 105 ўйинда 65 та гол уриб, ҳар бир тўлиқ мавсумда 20 тадан кўп тўп киритишга муваффақ бўлган. Европанинг кўплаб етакчи клублари, жумладан Англия Премер-лигаси жамоалари унга қизиқиш билдирган бўлса-да, у болалигидан мухлислик қилган Милан клубини танлаган еди.

Италияга келганидан сўнг дастлабки олтита голини урган бўлса-да, Хименес янги муҳитга тўлиқ мослаша олмади. Мутахассислар буни мослашув жараёни билан боғлашган еди, бироқ жароҳатлар вазиятни янада оғирлаштирди. Кучли ҳужумчи Италиядаги биринчи тўлиқ мавсумининг беш ойини жароҳат туфайли ўтказиб юборди. Натижада, у якунланган мавсумда фақатгина Италия кубогида битта гол уриш билан чекланди.

Ҳозирда Милан жамоасида катта ўзгаришлар юз бермоқда: бош мураббий Массимилиано Аллегри кетмоқда ва бир қатор етакчи футболчиларнинг келажаги сўроқ остида турибди. Жаред Боргетти Хименеснинг ҳолати ҳақида шундай дейди: “Афсуски, Италиядаги йил Сантяго учун омадли келмади, лекин бу фақат унинг айби емас. Жароҳат унга барқарорликка еришиш ва асосий таркиб учун курашишда халақит берди”.

Боргеттининг фикрича, жамоанинг умумий ўйини ҳам ҳужумчига ёрдам бермаган. “Милан бу мавсумда яхши ўйин кўрсата олмади, жамоа ёмон ўйнаганда еса бирор футболчининг ажралиб туриши қийин. Хименес — жамоавий ўйинга боғлиқ ҳужумчи. Унинг пасайиши ҳам ўзига, ҳам жамоанинг умумий ҳолатига боғлиқ”, — дея қўшимча қилди афсонавий футболчи.

МиланСантяго ХименесА СерияФутболТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родригес Луис Диас «Олтин тўп»ни қўлга киритиши мумкинлиги ҳақида...Родригес Луис Диас «Олтин тўп»ни қўлга киритиши мумкинлиги ҳақида...Бугун, 06:40Ўзбекистон ва Колумбия учрашуви чипталар сотуви бўйича рекорд ўрнатдиЎзбекистон ва Колумбия учрашуви чипталар сотуви бўйича рекорд ўрнатдиБугун, 06:30Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШдан расмий тушунтириш талаб қилдиЎзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШдан расмий тушунтириш талаб қилдиБугун, 06:19Меҳди Тареми ЖЧ-2026даги таранг муҳитдан хавотирда эканлигини билдирдиМеҳди Тареми ЖЧ-2026даги таранг муҳитдан хавотирда эканлигини билдирдиБугун, 06:11Моуриньо «Реал»нинг Хулиан Альваресни сотиб олиш режасига қарши чиқдиМоуриньо «Реал»нинг Хулиан Альваресни сотиб олиш режасига қарши чиқдиБугун, 06:03«Сити» Бернарду Силва ва Жон Стоунзнинг кетишини расман тасдиқлади«Сити» Бернарду Силва ва Жон Стоунзнинг кетишини расман тасдиқладиБугун, 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...