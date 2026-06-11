Жозе Моуринью Бернардо Силва трансферига аралашди: Реал Мадрид асосий даъвогар
Реал Мадрид жамоасининг бўлажак бош мураббийи Жозе Моуринью Бернардо Силва учун курашда вазиятни тубдан ўзгартириб юборди. Португалиялик мутахассис эркин агент мақомидаги ярим ҳимоячини ёзги трансфер ойнасидаги асосий мақсадига айлантирди. Хабарларга кўра, Силва ўз ватандошидан тўғридан-тўғри кафолатлар олганидан сўнг, Барселона ва Атлетико Мадрид билан олиб бораётган музокараларини тўхтатган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
АС нашрининг ёзишича, Манчестер Юнайтед ва Челси клубларининг собиқ устози 31 ёшли плеймейкерни "Сантяго Бернабеу"га олиб келишни қатъий талаб қилмоқда. Манчестер Сити сафидаги тўққиз йиллик муваффақиятли фаолиятидан сўнг эркин агентга айланган футболчи узоқ вақтдан бери Барселона билан алоқада бўлиб келаётган эди. Бироқ Флорентино Перез ва Мадрид раҳбарияти Моуриньюнинг тактик режалари асосида фахрий ярим ҳимоячи учун молиявий пойгага қўшилишга қарор қилди.
Бернардо Силва Португалия ва Чили терма жамоалари ўртасидаги ўйиндан сўнг берган интервюсида Барселона билан келишувга эришгани ҳақидаги гап-сўзларни рад этди. "Ҳали бир қарорга келганим йўқ. Мен ўзимни керакли ҳис қиладиган ва фойдам тегадиган клубда ўйнашни хоҳлайман. Барселона — вариантлардан бири, лекин якуний тўхтамга келмадим", — дея таъкидлади футболчи.
Маълумотларга кўра, агент Жорге Мендес бундан икки ой аввал Моуринью ва Силва вариантини Реал Мадрид раҳбариятига пакет кўринишида таклиф қилган эди. Клуб бошқаруви май ойида мураббий масаласини ҳал қилгач, ушбу трансферга яшил чироқ ёқди. Мадридликлар Силванинг жамоавий руҳини кийиниш хонасидаги муҳитни мустаҳкамлаш учун идеал деб ҳисобламоқда.
Трансфер бўйича эксперт Fabrizio Romano билан суҳбатда Жорге Мендес музокаралар ёз давомида давом этишини тасдиқлади. Агентнинг сўзларига кўра, Бернардо Силва ўз келажаги борасидаги якуний қарорни Жаҳон чемпионатидан сўнг қабул қилади. Ҳозирча Реал Мадрид пойгада Барселона жамоасини ортда қолдириб, фаворитга айланиб олган.
…