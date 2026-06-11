Жозе Моуринью Бернардо Силва трансферига аралашди: Реал Мадрид асосий даъвогар

·0·Спорт
Жозе Моуринью Бернардо Силва трансферига аралашди: Реал Мадрид асосий даъвогар

Реал Мадрид жамоасининг бўлажак бош мураббийи Жозе Моуринью Бернардо Силва учун курашда вазиятни тубдан ўзгартириб юборди. Португалиялик мутахассис эркин агент мақомидаги ярим ҳимоячини ёзги трансфер ойнасидаги асосий мақсадига айлантирди. Хабарларга кўра, Силва ўз ватандошидан тўғридан-тўғри кафолатлар олганидан сўнг, Барселона ва Атлетико Мадрид билан олиб бораётган музокараларини тўхтатган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

АС нашрининг ёзишича, Манчестер Юнайтед ва Челси клубларининг собиқ устози 31 ёшли плеймейкерни "Сантяго Бернабеу"га олиб келишни қатъий талаб қилмоқда. Манчестер Сити сафидаги тўққиз йиллик муваффақиятли фаолиятидан сўнг эркин агентга айланган футболчи узоқ вақтдан бери Барселона билан алоқада бўлиб келаётган эди. Бироқ Флорентино Перез ва Мадрид раҳбарияти Моуриньюнинг тактик режалари асосида фахрий ярим ҳимоячи учун молиявий пойгага қўшилишга қарор қилди.

Бернардо Силва Португалия ва Чили терма жамоалари ўртасидаги ўйиндан сўнг берган интервюсида Барселона билан келишувга эришгани ҳақидаги гап-сўзларни рад этди. "Ҳали бир қарорга келганим йўқ. Мен ўзимни керакли ҳис қиладиган ва фойдам тегадиган клубда ўйнашни хоҳлайман. Барселона — вариантлардан бири, лекин якуний тўхтамга келмадим", — дея таъкидлади футболчи.

Маълумотларга кўра, агент Жорге Мендес бундан икки ой аввал Моуринью ва Силва вариантини Реал Мадрид раҳбариятига пакет кўринишида таклиф қилган эди. Клуб бошқаруви май ойида мураббий масаласини ҳал қилгач, ушбу трансферга яшил чироқ ёқди. Мадридликлар Силванинг жамоавий руҳини кийиниш хонасидаги муҳитни мустаҳкамлаш учун идеал деб ҳисобламоқда.

Трансфер бўйича эксперт Fabrizio Romano билан суҳбатда Жорге Мендес музокаралар ёз давомида давом этишини тасдиқлади. Агентнинг сўзларига кўра, Бернардо Силва ўз келажаги борасидаги якуний қарорни Жаҳон чемпионатидан сўнг қабул қилади. Ҳозирча Реал Мадрид пойгада Барселона жамоасини ортда қолдириб, фаворитга айланиб олган.

Реал МадридБарселонаЖозе МоуриньюБернардо СилваТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Майкл Оуен кутилмаган тайинлов ҳақидаЖозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Майкл Оуен кутилмаган тайинлов ҳақидаБугун, 11:20«Манчестер Сити» Винисиусни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракат бошлади«Манчестер Сити» Винисиусни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракат бошладиБугун, 11:10PSJ ва Ливерпул нишонидаги Аклиоуче ёзда жамоасини тарк этишини тасдиқладиPSJ ва Ливерпул нишонидаги Аклиоуче ёзда жамоасини тарк этишини тасдиқладиБугун, 10:55Трент Александер-Арнолд Реал Мадридда асосий таркибдаги ўрнини йўқотиши мумкинТрент Александер-Арнолд Реал Мадридда асосий таркибдаги ўрнини йўқотиши мумкинБугун, 10:35Букайо Сака Муҳаммад Салах даражасига чиқиши учун нима қилиши керак?Букайо Сака Муҳаммад Салах даражасига чиқиши учун нима қилиши керак?Бугун, 10:12Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини қанчалик юқори ўрнатади?Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини қанчалик юқори ўрнатади?Бугун, 09:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...