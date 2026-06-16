Апрель ойи учун 111,8 миллиард сўм кешбэк ҳисобланди

·0·Иқтисодиёт
Апрель ойи учун 111,8 миллиард сўм кешбэк ҳисобланди

Солиқ қўмитаси 2026 йил апрель ойи якунлари бўйича истеъмолчиларга ҳисобланган кешбэк тўловлари статистикасини эълон қилди.

Маълумотларга кўра, республика бўйича 236,7 миллионта фискал чек асосида жами 111,8 миллиард сўм кешбэк ҳисобланган.

Ҳудудлар кесимида энг катта тўлов Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келиб, пойтахт аҳолисига 34,9 миллиард сўм кешбэк қайтарилган.

Кейинги ўринларни Фарғона вилояти 17,5 миллиард сўм, Тошкент вилояти 12,4 миллиард сўм, Самарқанд вилояти 6,6 миллиард сўм ва Хоразм вилояти 6,5 миллиард сўм кўрсаткич билан эгаллаган.

Солиқ қўмитасига кўра, харид суммасининг 1 фоизини қайтариш механизми фуқароларни чек талаб қилишга рағбатлантирмоқда.

Бу эса яширин иқтисодиёт улушини камайтириш, шунингдек, тадбиркорларнинг солиқ интизомини оширишга хизмат қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin ETF фондларида кутилмаган пасайиш: Инвесторлар бошқа активларга юзланмоқдаBitcoin ETF фондларида кутилмаган пасайиш: Инвесторлар бошқа активларга юзланмоқдаБугун, 06:0017 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда17 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:36Доналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчиларига бонусларни ўз стейблкоинида тўлайдиДоналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчиларига бонусларни ўз стейблкоинида тўлайдиБугун, 23:18БитМине компанияси ўзининг Ethereum захираларини 10 миллиард долларга етказдиБитМине компанияси ўзининг Ethereum захираларини 10 миллиард долларга етказдиБугун, 21:17NVIDIA қарийб 20 миллиард долларлик облигация чиқармоқда: Сунъий интеллект пойгасиNVIDIA қарийб 20 миллиард долларлик облигация чиқармоқда: Сунъий интеллект пойгасиБугун, 21:12Bybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенизация қилинган облигациялар бозорига янги қадамBybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенизация қилинган облигациялар бозорига янги қадамБугун, 21:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда