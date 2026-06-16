Луис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан дурангдан кейин фикр билдирди

·21·Спорт
Луис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан дурангдан кейин фикр билдирди

Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг илк туридаёқ кутилмаган очко йўқотишга учраган Испания миллий терма жамоаси атрофидаги муҳокамалар қизғин палласига кирди. Мусобақа дебютанти ҳисобланган Кабо-Верде терма жамоасининг мустаҳкам ҳимоя қўрғонини ёриб ўта олмай, голсиз (0:0) дурангга рози бўлган «қизил фурия» бош мураббийи Хосе Луис де ла Фуэнте баҳс якунланганидан сўнг ўз фикрлари ва аччиқ хулосалари билан ўртоқлашди. Тажрибали мутахассис учрашувдаги омадсизлик сабабларини очиқлаб, кейинги режалар ҳақида тўхталиб ўтди.

Мураббийнинг фикри: «Биз ғалабага тўлиқ лойиқ эдик»

Халқаро футбол ассоциацияси — ФИФАнинг расмий сайти тарқатган хабарга кўра, испанлар устози майдонда содир бўлган воқеликлардан қониқмаганини яшириб ўтирмади:

Луис де ла Фуэнтенинг ўйиндан сўнг қилган баёноти:

«Бугунги шиддатли баҳсда биз албатта уч очкони қўлга киритиб, майдонни зафар билан тарк этишимиз шарт эди. Чунки учрашув давомида яратилган сон-саноқсиз қулай имкониятлар, назорат ва умумий ҳолатларни инобатга олсак, Испания бу ғалабага муносиб эди. Бироқ футболчиларимда жисмоний жиҳатдан тетиклик етишмади ва энг сўнгги паллада аниқлик етишмай қолди. Энди бу натижани унутиб, бор эътиборимизни гуруҳдаги навбатдаги рақибимиз — Саудия Арабистонига қарши кечадиган муҳим баҳсга қаратишимиз лозим».

Мураббий жамоанинг ҳали ўз ритмини тўлиқ топиб олмаганини ва ўйиннинг барча тактик жиҳатларини янада такомиллаштириш устида тинимсиз ишлашда давом этишларини алоҳида таъкидлади.

Қуйидаги расмий спорт таҳлили жадвали орқали Испания терма жамоасининг илк турдаги муаммолари ва гуруҳдаги бўлажак режалари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Терма жамоа бош мураббийи

Илк турдаги кутилмаган натижа

Рақибнинг устувор жиҳати

Жамоада кузатилган асосий камчиликлар

Расмий баёнот берилган манба

Мураббийнинг навбатдаги режаси

Хосе Луис де ла Фуэнте


(Испания терма жамоаси)

Испания — Кабо-Верде


0:0

Жисмоний қувват ва зич ҳимоя

• Жисмоний тетиклик етишмаслиги


• Зарбалардаги аниқлик муаммоси

ФИФА расмий сайти


(FIFA.com)

Саудия Арабистони билан баҳсга тайёргарлик

«Бу Жаҳон чемпионати — бу ерда кучсиз рақибнинг ўзи йўқ»

Де ла Фуэнте Африка қитъасидан ташриф буюрган рақибларининг кўрсатган матонатига ҳам юқори баҳо бериб ўтди. Унинг сўзларига кўра, мураббийлар штаби Кабо-Верденинг айнан мана шундай зич ва чуқур ҳимоявий тактика остида ҳаракат қилишини, майдонга жисмонан бақувват бўлган ижрочиларни ташлашини олдиндан тахмин қилган эди.

«Рақибнинг жисмоний кучига биздаги чарчоқ аломатлари ва тетикликнинг йўқлиги қўшилиб, якуний натижанинг мана шундай бўлишига олиб келди. Лекин бу — Жаҳон чемпионати. Мундиалда кучсиз рақиблар умумуан бўлмайди, ҳар бир жамоа охиригача жанг қилади», — дея ўз сўзини якунлади испанлар устози. Испаниялик ишқибозлар Саудия Арабистонига қарши кечадиган 2-тур баҳсида жамоадан фақат ва фақат ҳужумкор футбол ва илк 3 очкони кутиб қолишади.

Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги эксклюзив хабарлари, мураббийлар ва юлдуз футболчиларнинг ўйиндан кейинги қайноқ интервьюлари ҳамда спорт оламидаги энг ишончли воқеаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Луис де ла ФуэнтеИспанияКабо-ВердеСаудия АрабистониФИФА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башоратиРус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башоратиБугун, 06:15Кабо-Верде дарвозабони Возинянинг обуначилари сони 2 миллионга етди...Кабо-Верде дарвозабони Возинянинг обуначилари сони 2 миллионга етди...Бугун, 05:59Саудия Арабистони ва Уругвай баҳсида жанговар дуранг натижа қайд этилдиСаудия Арабистони ва Уругвай баҳсида жанговар дуранг натижа қайд этилдиБугун, 05:44Эрон ва Янги Зеландия ўртасидаги учрашувда жанговар дуранг қайд этилдиЭрон ва Янги Зеландия ўртасидаги учрашувда жанговар дуранг қайд этилдиБугун, 05:38Ламине Ямал кутилган натижани бермади: Кабо-Верде ака-укалари Испанияга қарши сирларни очдиЛамине Ямал кутилган натижани бермади: Кабо-Верде ака-укалари Испанияга қарши сирларни очдиБугун, 22:13Энзо Фернандез Аргентина терма жамоасида Лионель Месси ўрнини эгаллашни орзу қилмоқдаЭнзо Фернандез Аргентина терма жамоасида Лионель Месси ўрнини эгаллашни орзу қилмоқдаБугун, 21:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди