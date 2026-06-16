Луис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан дурангдан кейин фикр билдирди
Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг илк туридаёқ кутилмаган очко йўқотишга учраган Испания миллий терма жамоаси атрофидаги муҳокамалар қизғин палласига кирди. Мусобақа дебютанти ҳисобланган Кабо-Верде терма жамоасининг мустаҳкам ҳимоя қўрғонини ёриб ўта олмай, голсиз (0:0) дурангга рози бўлган «қизил фурия» бош мураббийи Хосе Луис де ла Фуэнте баҳс якунланганидан сўнг ўз фикрлари ва аччиқ хулосалари билан ўртоқлашди. Тажрибали мутахассис учрашувдаги омадсизлик сабабларини очиқлаб, кейинги режалар ҳақида тўхталиб ўтди.
Мураббийнинг фикри: «Биз ғалабага тўлиқ лойиқ эдик»
Халқаро футбол ассоциацияси — ФИФАнинг расмий сайти тарқатган хабарга кўра, испанлар устози майдонда содир бўлган воқеликлардан қониқмаганини яшириб ўтирмади:
Луис де ла Фуэнтенинг ўйиндан сўнг қилган баёноти:
«Бугунги шиддатли баҳсда биз албатта уч очкони қўлга киритиб, майдонни зафар билан тарк этишимиз шарт эди. Чунки учрашув давомида яратилган сон-саноқсиз қулай имкониятлар, назорат ва умумий ҳолатларни инобатга олсак, Испания бу ғалабага муносиб эди. Бироқ футболчиларимда жисмоний жиҳатдан тетиклик етишмади ва энг сўнгги паллада аниқлик етишмай қолди. Энди бу натижани унутиб, бор эътиборимизни гуруҳдаги навбатдаги рақибимиз — Саудия Арабистонига қарши кечадиган муҳим баҳсга қаратишимиз лозим».
Мураббий жамоанинг ҳали ўз ритмини тўлиқ топиб олмаганини ва ўйиннинг барча тактик жиҳатларини янада такомиллаштириш устида тинимсиз ишлашда давом этишларини алоҳида таъкидлади.
Қуйидаги расмий спорт таҳлили жадвали орқали Испания терма жамоасининг илк турдаги муаммолари ва гуруҳдаги бўлажак режалари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Терма жамоа бош мураббийи
Илк турдаги кутилмаган натижа
Рақибнинг устувор жиҳати
Жамоада кузатилган асосий камчиликлар
Расмий баёнот берилган манба
Мураббийнинг навбатдаги режаси
Хосе Луис де ла Фуэнте
(Испания терма жамоаси)
Испания — Кабо-Верде
0:0
Жисмоний қувват ва зич ҳимоя
• Жисмоний тетиклик етишмаслиги
• Зарбалардаги аниқлик муаммоси
ФИФА расмий сайти
(FIFA.com)
Саудия Арабистони билан баҳсга тайёргарлик
«Бу Жаҳон чемпионати — бу ерда кучсиз рақибнинг ўзи йўқ»
Де ла Фуэнте Африка қитъасидан ташриф буюрган рақибларининг кўрсатган матонатига ҳам юқори баҳо бериб ўтди. Унинг сўзларига кўра, мураббийлар штаби Кабо-Верденинг айнан мана шундай зич ва чуқур ҳимоявий тактика остида ҳаракат қилишини, майдонга жисмонан бақувват бўлган ижрочиларни ташлашини олдиндан тахмин қилган эди.
«Рақибнинг жисмоний кучига биздаги чарчоқ аломатлари ва тетикликнинг йўқлиги қўшилиб, якуний натижанинг мана шундай бўлишига олиб келди. Лекин бу — Жаҳон чемпионати. Мундиалда кучсиз рақиблар умумуан бўлмайди, ҳар бир жамоа охиригача жанг қилади», — дея ўз сўзини якунлади испанлар устози. Испаниялик ишқибозлар Саудия Арабистонига қарши кечадиган 2-тур баҳсида жамоадан фақат ва фақат ҳужумкор футбол ва илк 3 очкони кутиб қолишади.
Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги эксклюзив хабарлари, мураббийлар ва юлдуз футболчиларнинг ўйиндан кейинги қайноқ интервьюлари ҳамда спорт оламидаги энг ишончли воқеаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…