Саудия Арабистони ва Уругвай баҳсида жанговар дуранг натижа қайд этилди

·0·Спорт
Саудия Арабистони ва Уругвай баҳсида жанговар дуранг натижа қайд этилди

АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг ҳар бир учрашуви миллионлаб мухлисларга унутилмас лаҳзаларни тақдим этишда давом этмоқда. Мусобақанинг энг кутилмаган ва қизиқарли квартетларидан бири бўлган «H» гуруҳида 1-тур ўйинлари расман ўз якунига етди. Гуруҳнинг иккинчи драматик тўқнашувида Осиё қитъаси грандларидан бири — Саудия Арабистони миллий терма жамоаси Жанубий Американинг машҳур ва қудратли вакили бўлмиш Уругвай терма жамоасига қарши саф тортди. Шиддатли ва муросасиз кечган баҳсда жамоалар 1:1 ҳисобидаги жанговар дурангга имзо чекдилар.

Майамидаги драма: Ал Амрининг голи ва Араухонинг жавоби

Майами шаҳрида жойлашган муҳташам ва кўплаб тарихий учрашувларга гувоҳ бўлган «Hard Rock Stadium» ўзига хос футбол шоусига мезбонлик қилди. Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб иккала жамоанинг кетма-кет хавфли ҳужумлари билан бошланди:

  • Осиёликларнинг кутилмаган зарбаси: Биринчи бўлим якунланиши арафасида, яъни 41-дақиқада Саудия Арабистони вакили Ал Амри рақиб ҳимоячиларининг хатосидан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди ва стадионни ларзага келтирди.

  • Уругвайнинг иродаси: Иккинчи бўлимда Лотин Америкаси вакиллари мувозанатни тиклаш учун бор кучлари билан олдинга ташланишди. Ниҳоят, учрашувнинг сўнгги қисмида, 80-дақиқада маҳоратли ҳимоячи Араухо ўзининг аниқ зарбаси билан жамоасини мағлубиятдан қутқариб қолган голга муаллифлик қилди.

Қуйидаги расмий учрашув таҳлили жадвали орқали «ЖЧ-2026» 1-туридан ўрин олган мазкур баҳснинг бошланғич таркиблари ва гуруҳдаги вазият билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва расмий босқич

Ўйин ўтказилган сана ва стадион

Учрашувдаги якуний ҳисоб ва гол муаллифлари

Саудия Арабистони терма жамоасининг бошланғич таркиби

Уругвай терма жамоасининг асосий бошланғич таркиби

Гуруҳдаги 1-турнинг дастлабки баҳси натижаси

ЖЧ-2026, «H» гуруҳи


(1-тур баҳси)

16 июнь, Майами


«Hard Rock Stadium»

Саудия Арабистони — Уругвай


1:1


(Ал Амри 41 — Араухо 80)

Ал Овайс, Ат Абдулҳамид, Ат Тамбакти, Ал Амри, Ал Ҳарби, Аш Шамат, Канно, Ал Ҳайбари, Ад Досари, Ал Жувайр, Ал Бурайкан.

Муслера, Варела, Касерес, Оливера, Виня, Валверде, Угарте, Бентанкур, Араужо, Винас, Нунес.

Испания — Кабо-Верде


0:0


(Мусобақа дебютанти очко олди)

«H» гуруҳида тўлиқ тенглик ва юқори интрига

Мазкур учрашувдан сўнг ушбу квартетда ҳақиқий тенглик ва кутилмаган вазият юзага келди. Эслатиб ўтамиз, ушбу гуруҳнинг дастлабки беллашувида амалдаги Европа чемпиони Испания терма жамоаси мусобақа дебютанти ҳисобланган камтаргина Кабо-Верде билан голсиз (0:0) дуранг ўйнаб, илк очкосини йўқотган эди.

Шу тариқа, биринчи тур якунларига кўра, «H» гуруҳидаги тўрттала терма жамоа ҳисобида ҳам 1 очко мавжуд ва кейинги плей-офф босқичи йўлланмаси учун кураш мутлақо тенг имкониятлар остида давом этади. Иккинчи турда мухлисларни янада шиддатли ва беаёв баҳслар кутаётгани шубҳасиз!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ ва қизиқарли янгиликлари, мундиал майдонларидан эксклюзив таҳлиллар, юлдузлар иштирокидаги голли шоулар ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон ва Янги Зеландия ўртасидаги учрашувда жанговар дуранг қайд этилдиЭрон ва Янги Зеландия ўртасидаги учрашувда жанговар дуранг қайд этилдиБугун, 05:38Ламине Ямал кутилган натижани бермади: Кабо-Верде ака-укалари Испанияга қарши сирларни очдиЛамине Ямал кутилган натижани бермади: Кабо-Верде ака-укалари Испанияга қарши сирларни очдиБугун, 22:13Энзо Фернандез Аргентина терма жамоасида Лионель Месси ўрнини эгаллашни орзу қилмоқдаЭнзо Фернандез Аргентина терма жамоасида Лионель Месси ўрнини эгаллашни орзу қилмоқдаБугун, 21:30Белгия ва Миср ўйини дуранг билан якунландиБелгия ва Миср ўйини дуранг билан якунландиБугун, 20:59Feyenoordда катта ўзгаришлар: Арне Слотнинг ёрдамчилари Роттердамга қайтмоқдаFeyenoordда катта ўзгаришлар: Арне Слотнинг ёрдамчилари Роттердамга қайтмоқдаБугун, 20:35Йошко Гвардиол «Сити» клуби билан узоқ муддатли янги шартнома имзоладиЙошко Гвардиол «Сити» клуби билан узоқ муддатли янги шартнома имзоладиБугун, 20:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди