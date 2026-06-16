Саудия Арабистони ва Уругвай баҳсида жанговар дуранг натижа қайд этилди
АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг ҳар бир учрашуви миллионлаб мухлисларга унутилмас лаҳзаларни тақдим этишда давом этмоқда. Мусобақанинг энг кутилмаган ва қизиқарли квартетларидан бири бўлган «H» гуруҳида 1-тур ўйинлари расман ўз якунига етди. Гуруҳнинг иккинчи драматик тўқнашувида Осиё қитъаси грандларидан бири — Саудия Арабистони миллий терма жамоаси Жанубий Американинг машҳур ва қудратли вакили бўлмиш Уругвай терма жамоасига қарши саф тортди. Шиддатли ва муросасиз кечган баҳсда жамоалар 1:1 ҳисобидаги жанговар дурангга имзо чекдилар.
Майамидаги драма: Ал Амрининг голи ва Араухонинг жавоби
Майами шаҳрида жойлашган муҳташам ва кўплаб тарихий учрашувларга гувоҳ бўлган «Hard Rock Stadium» ўзига хос футбол шоусига мезбонлик қилди. Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб иккала жамоанинг кетма-кет хавфли ҳужумлари билан бошланди:
Осиёликларнинг кутилмаган зарбаси: Биринчи бўлим якунланиши арафасида, яъни 41-дақиқада Саудия Арабистони вакили Ал Амри рақиб ҳимоячиларининг хатосидан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди ва стадионни ларзага келтирди.
Уругвайнинг иродаси: Иккинчи бўлимда Лотин Америкаси вакиллари мувозанатни тиклаш учун бор кучлари билан олдинга ташланишди. Ниҳоят, учрашувнинг сўнгги қисмида, 80-дақиқада маҳоратли ҳимоячи Араухо ўзининг аниқ зарбаси билан жамоасини мағлубиятдан қутқариб қолган голга муаллифлик қилди.
Қуйидаги расмий учрашув таҳлили жадвали орқали «ЖЧ-2026» 1-туридан ўрин олган мазкур баҳснинг бошланғич таркиблари ва гуруҳдаги вазият билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва расмий босқич
Ўйин ўтказилган сана ва стадион
Учрашувдаги якуний ҳисоб ва гол муаллифлари
Саудия Арабистони терма жамоасининг бошланғич таркиби
Уругвай терма жамоасининг асосий бошланғич таркиби
Гуруҳдаги 1-турнинг дастлабки баҳси натижаси
ЖЧ-2026, «H» гуруҳи
(1-тур баҳси)
16 июнь, Майами
«Hard Rock Stadium»
Саудия Арабистони — Уругвай
1:1
(Ал Амри 41 — Араухо 80)
Ал Овайс, Ат Абдулҳамид, Ат Тамбакти, Ал Амри, Ал Ҳарби, Аш Шамат, Канно, Ал Ҳайбари, Ад Досари, Ал Жувайр, Ал Бурайкан.
Муслера, Варела, Касерес, Оливера, Виня, Валверде, Угарте, Бентанкур, Араужо, Винас, Нунес.
Испания — Кабо-Верде
0:0
(Мусобақа дебютанти очко олди)
«H» гуруҳида тўлиқ тенглик ва юқори интрига
Мазкур учрашувдан сўнг ушбу квартетда ҳақиқий тенглик ва кутилмаган вазият юзага келди. Эслатиб ўтамиз, ушбу гуруҳнинг дастлабки беллашувида амалдаги Европа чемпиони Испания терма жамоаси мусобақа дебютанти ҳисобланган камтаргина Кабо-Верде билан голсиз (0:0) дуранг ўйнаб, илк очкосини йўқотган эди.
Шу тариқа, биринчи тур якунларига кўра, «H» гуруҳидаги тўрттала терма жамоа ҳисобида ҳам 1 очко мавжуд ва кейинги плей-офф босқичи йўлланмаси учун кураш мутлақо тенг имкониятлар остида давом этади. Иккинчи турда мухлисларни янада шиддатли ва беаёв баҳслар кутаётгани шубҳасиз!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ ва қизиқарли янгиликлари, мундиал майдонларидан эксклюзив таҳлиллар, юлдузлар иштирокидаги голли шоулар ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…