АҚШда криптовалюта хатарлари бўйича назорат кучайтирилиши кутилмоқда

·0·Иқтисодиёт
АҚШда криптовалюта хатарлари бўйича назорат кучайтирилиши кутилмоқда

АҚШ Ҳукумат ҳисобдорлиги бошқармаси (ГАО) мамлакат Fedерал депозитларни суғурталаш корпорациясини (FDIC) блокчейн технологиялари билан боғлиқ хатарларни бартараф этишда бошқа федерал идоралар билан мувофиқлаштирилган ҳолда иш тутишга чақирди. Ушбу ташаббус рақамли активлар бозоридаги беқарорликнинг анъанавий молия тизимига таъсирини камайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

ГАО томонидан FDIC раиси Травис Ҳиллга йўлланган ва душанба куни эълон қилинган мактубда қайд этилишича, блокчейн технологиялари аллақачон "юқори хавфли соҳалар" рўйхатига киритилган. Назорат органининг фикрича, тартибга солувчилар блокчейнга асосланган молиявий маҳсулотларни назорат қилишда ва уларнинг АҚШ бозорларига келтириши мумкин бўлган хавфларини баҳолашда қийинчиликларга дуч келмоқда.

Мувофиқлаштириш механизмининг зарурати

Ўтган йили қабул қилинган GENIUS Act қонунига биноан, FDIC ўзи назорат қиладиган банкларнинг шоъба корхоналари ҳисобланган стаблекоин эмитентлари учун асосий тартибга солувчи орган ҳисобланади. Бироқ, ГАО таҳлиллари шуни кўрсатдики, молия тизими регуляторлари ўртасида блокчейн хатарларига қарши курашиш учун доимий мувофиқлаштириш механизми мавжуд эмас.

Шу билан бирга, блокчейн билан боғлиқ молиявий хизматлар ва маҳсулотлар ҳажми сезиларли даражада ўсиб бормоқда. ГАО тавсиясига кўра, бундай механизмнинг ўрнатилиши FDIC ва бошқа идораларга хатарларни биргаликда аниқлаш ҳамда ўз вақтида чора кўриш имконини беради. Бу айниқса Bitcoin ва бошқа йирик криптоактивлар нархи ўзгарувчан бўлган бир пайтда муҳим аҳамиятга эга.

Банклар назоратидаги ислоҳотлар

Ҳукумат назорати органи, шунингдек, банкларга бириктирилган кейс-менежерларни ротация қилиш (алмаштириб туриш) тизимини жорий этишни талаб қилмоқда. 2024-йилги ўрганишлар шуни кўрсатдики, FDIC назоратчиларни турли банклар ўртасида алмаштирмайди, бу эса уларнинг мустақиллигига путур етказиши ва назорат натижаларига салбий таъсир қилиши мумкин.

2023-йилда криптоиндустрия билан чамбарчас боғлиқ бўлган бир қанча йирик банкларнинг инқирози ушбу соҳадаги камчиликларни яққол кўрсатиб берди. Силикон Валлей Банк, Силвергате Банк ва Сигнатуре Банк каби муассасаларнинг бир ҳафта ичида банкрот бўлиши ФТХ биржасининг қулаши ортидан юзага келган эди. Бу воқеалар криптовалюта бозорларида катта йўқотишларга сабаб бўлган.

Ҳозирда АҚШ Сенати аъзолари федерал агентликларнинг кенгроқ крипто бозорини қандай тартибга солишини белгилаб берувчи янги қонун лойиҳасини кўриб чиқмоқдалар. Ушбу ҳужжат қабул қилинса, рақамли активлар ва анъанавий банк тизими ўртасидаги муносабатлар янги ҳуқуқий асосга эга бўлади.

КриптовалютаБлокчейнАҚШИқтисодиётБанк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Апрель ойи учун 111,8 миллиард сўм кешбэк ҳисобландиАпрель ойи учун 111,8 миллиард сўм кешбэк ҳисобландиБугун, 06:07Bitcoin ETF фондларида кутилмаган пасайиш: Инвесторлар бошқа активларга юзланмоқдаBitcoin ETF фондларида кутилмаган пасайиш: Инвесторлар бошқа активларга юзланмоқдаБугун, 06:0017 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда17 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:36Доналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчиларига бонусларни ўз стейблкоинида тўлайдиДоналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчиларига бонусларни ўз стейблкоинида тўлайдиБугун, 23:18БитМине компанияси ўзининг Ethereum захираларини 10 миллиард долларга етказдиБитМине компанияси ўзининг Ethereum захираларини 10 миллиард долларга етказдиБугун, 21:17NVIDIA қарийб 20 миллиард долларлик облигация чиқармоқда: Сунъий интеллект пойгасиNVIDIA қарийб 20 миллиард долларлик облигация чиқармоқда: Сунъий интеллект пойгасиБугун, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда