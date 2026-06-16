АҚШда криптовалюта хатарлари бўйича назорат кучайтирилиши кутилмоқда
АҚШ Ҳукумат ҳисобдорлиги бошқармаси (ГАО) мамлакат Fedерал депозитларни суғурталаш корпорациясини (FDIC) блокчейн технологиялари билан боғлиқ хатарларни бартараф этишда бошқа федерал идоралар билан мувофиқлаштирилган ҳолда иш тутишга чақирди. Ушбу ташаббус рақамли активлар бозоридаги беқарорликнинг анъанавий молия тизимига таъсирини камайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
ГАО томонидан FDIC раиси Травис Ҳиллга йўлланган ва душанба куни эълон қилинган мактубда қайд этилишича, блокчейн технологиялари аллақачон "юқори хавфли соҳалар" рўйхатига киритилган. Назорат органининг фикрича, тартибга солувчилар блокчейнга асосланган молиявий маҳсулотларни назорат қилишда ва уларнинг АҚШ бозорларига келтириши мумкин бўлган хавфларини баҳолашда қийинчиликларга дуч келмоқда.
Мувофиқлаштириш механизмининг заруратиЎтган йили қабул қилинган GENIUS Act қонунига биноан, FDIC ўзи назорат қиладиган банкларнинг шоъба корхоналари ҳисобланган стаблекоин эмитентлари учун асосий тартибга солувчи орган ҳисобланади. Бироқ, ГАО таҳлиллари шуни кўрсатдики, молия тизими регуляторлари ўртасида блокчейн хатарларига қарши курашиш учун доимий мувофиқлаштириш механизми мавжуд эмас.
Шу билан бирга, блокчейн билан боғлиқ молиявий хизматлар ва маҳсулотлар ҳажми сезиларли даражада ўсиб бормоқда. ГАО тавсиясига кўра, бундай механизмнинг ўрнатилиши FDIC ва бошқа идораларга хатарларни биргаликда аниқлаш ҳамда ўз вақтида чора кўриш имконини беради. Бу айниқса Bitcoin ва бошқа йирик криптоактивлар нархи ўзгарувчан бўлган бир пайтда муҳим аҳамиятга эга.
Банклар назоратидаги ислоҳотларҲукумат назорати органи, шунингдек, банкларга бириктирилган кейс-менежерларни ротация қилиш (алмаштириб туриш) тизимини жорий этишни талаб қилмоқда. 2024-йилги ўрганишлар шуни кўрсатдики, FDIC назоратчиларни турли банклар ўртасида алмаштирмайди, бу эса уларнинг мустақиллигига путур етказиши ва назорат натижаларига салбий таъсир қилиши мумкин.
2023-йилда криптоиндустрия билан чамбарчас боғлиқ бўлган бир қанча йирик банкларнинг инқирози ушбу соҳадаги камчиликларни яққол кўрсатиб берди. Силикон Валлей Банк, Силвергате Банк ва Сигнатуре Банк каби муассасаларнинг бир ҳафта ичида банкрот бўлиши ФТХ биржасининг қулаши ортидан юзага келган эди. Бу воқеалар криптовалюта бозорларида катта йўқотишларга сабаб бўлган.
Ҳозирда АҚШ Сенати аъзолари федерал агентликларнинг кенгроқ крипто бозорини қандай тартибга солишини белгилаб берувчи янги қонун лойиҳасини кўриб чиқмоқдалар. Ушбу ҳужжат қабул қилинса, рақамли активлар ва анъанавий банк тизими ўртасидаги муносабатлар янги ҳуқуқий асосга эга бўлади.
…