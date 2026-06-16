Кабо-Верде дарвозабони Возинянинг обуначилари сони 2 миллионга етди...
ЖЧ-2026 мусобақаси нафақат майдондаги шиддатли курашлари, балки унинг атрофидаги ақл бовар қилмас, чинакам сеҳрли воқеалари билан ҳам дунё аҳлини ром этишда давом этмоқда. Мундиалнинг 1-туридан ўрин олган Испания ва Кабо-Верде терма жамоалари ўртасидаги учрашув голсиз дуранг (0:0) билан якунланиб, мусобақанинг илк йирик сенсациясига айланганидан хабарингиз бор. Мазкур тарихий беллашувда қитъа чемпионларининг вайронкор ҳужумларига бир ўзи тўсиқ бўла олган Кабо-Верде терма жамоасининг тажрибали посбони Возиня нафақат учрашувнинг, балки ижтимоий тармоқларнинг ҳам ҳақиқий қиролига айланди.
40 ёшли посбондан 7 та сэйв ва Инстаграмдаги портлаш
Майдонда кўрсатган тенгсиз маторати эвазига ушбу учрашувнинг «Энг яхши футболчиси» (Man of the Match) деб топилган 40 ёшли дарвозабон Возиня ўйин давомида рақибнинг нақд 7 та аниқ ва хавфли зарбасини қайтариб, ҳақиқий қаҳрамонлик кўрсатди. Мазкур жасорат футбол оламида шундай катта қизиқиш уйғотдики, унинг акс-садоси ижтимоий тармоқларни ларзага солди:
Ўйингача бўлган ҳолат: Ушбу тарихий учрашув старт олишидан аввал камтаргина дарвозабоннинг расмий Instagram саҳифасини бор-йўғи 56 минг киши кузатиб борар эди.
Ўйиндан кейинги портлаш: Баҳс якунланиши ҳамоно бутун дунё футбол ишқибозлари унинг саҳифасига оқиб кела бошлашди ва қисқа фурсат ичида обуначилар сони деярли 2 миллионга етди!
Қуйидаги расмий спорт ва ижтимоий тармоқлар таҳлили жадвали орқали Кабо-Верде қаҳрамони Возинянинг ЖЧ-2026 дан кейинги ақл бовар қилмас кўрсаткичлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчининг исми ва ёши
Тўп сурадиган расмий клуби
Испания билан ўйиндаги сэйвлар сони
Эришилган олий унвон
Жанг олдидан кузатувчилар сони
Жанг якунида кузатувчилар сони
Кабо-Верде давлатининг умумий аҳолиси
Возиня
(40 ёшда)
«Чавес» клуби
(Португалия 2-дивизиони)
7 та аниқ сэйв
(0:0 ҳисоби сақланди)
Учрашувнинг энг яхши футболчиси
56 000 нафар
Деярли 2 000 000 нафар
Тахминан 530 000 нафар
«Ақл бовар қилмас даражада» — Дарвозабоннинг кутилмаган ҳайрати
Учрашув расман якунига етганидан сўнг, анъанавий баҳсдан кейинги интервью жараёнида спорт журналистларидан бири Возиняга унинг ижтимоий тармоқдаги кузатувчилари сони неча баробарга ортиб кетганини жонли эфирда кўрсатди. Ҳозирда Португалиянинг иккинчи дивизиони вакили ҳисобланган «Чавес» клуби шарафини ҳимоя қилаётган камтар посбон аввалига бу космик рақамларга мутлақо ишонмади ва кучли ҳайратда қолди. Сўнгра юзида самимий табассум билан: «Бу шунчаки ақл бовар қилмас даражада», дея ўзининг чексиз қувончини изҳор этди.
Қайд этиш лозим бўлган энг қизиқарли жиҳат шундаки, Возинянинг ватани — жажжигина Кабо-Верде давлатининг умумий аҳолиси тахминан 530 минг нафарни ташкил этади. Бу дегани, 40 ёшли афсонавий дарвозабоннинг Инстаграмдаги янги виртуал мухлислари армияси ўз ватанининг бутун аҳолисидан қарийб тўрт баравар кўп демакдир!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, мундиал майдонларида кашф этилаётган янги қаҳрамонлар, кутилмаган шоулар ва спорт оламига оид энг ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…