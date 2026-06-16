Кабо-Верде дарвозабони Возинянинг обуначилари сони 2 миллионга етди...

·0·Спорт
Кабо-Верде дарвозабони Возинянинг обуначилари сони 2 миллионга етди...

ЖЧ-2026 мусобақаси нафақат майдондаги шиддатли курашлари, балки унинг атрофидаги ақл бовар қилмас, чинакам сеҳрли воқеалари билан ҳам дунё аҳлини ром этишда давом этмоқда. Мундиалнинг 1-туридан ўрин олган Испания ва Кабо-Верде терма жамоалари ўртасидаги учрашув голсиз дуранг (0:0) билан якунланиб, мусобақанинг илк йирик сенсациясига айланганидан хабарингиз бор. Мазкур тарихий беллашувда қитъа чемпионларининг вайронкор ҳужумларига бир ўзи тўсиқ бўла олган Кабо-Верде терма жамоасининг тажрибали посбони Возиня нафақат учрашувнинг, балки ижтимоий тармоқларнинг ҳам ҳақиқий қиролига айланди.

40 ёшли посбондан 7 та сэйв ва Инстаграмдаги портлаш

Майдонда кўрсатган тенгсиз маторати эвазига ушбу учрашувнинг «Энг яхши футболчиси» (Man of the Match) деб топилган 40 ёшли дарвозабон Возиня ўйин давомида рақибнинг нақд 7 та аниқ ва хавфли зарбасини қайтариб, ҳақиқий қаҳрамонлик кўрсатди. Мазкур жасорат футбол оламида шундай катта қизиқиш уйғотдики, унинг акс-садоси ижтимоий тармоқларни ларзага солди:

  • Ўйингача бўлган ҳолат: Ушбу тарихий учрашув старт олишидан аввал камтаргина дарвозабоннинг расмий Instagram саҳифасини бор-йўғи 56 минг киши кузатиб борар эди.

  • Ўйиндан кейинги портлаш: Баҳс якунланиши ҳамоно бутун дунё футбол ишқибозлари унинг саҳифасига оқиб кела бошлашди ва қисқа фурсат ичида обуначилар сони деярли 2 миллионга етди!

Қуйидаги расмий спорт ва ижтимоий тармоқлар таҳлили жадвали орқали Кабо-Верде қаҳрамони Возинянинг ЖЧ-2026 дан кейинги ақл бовар қилмас кўрсаткичлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Футболчининг исми ва ёши

Тўп сурадиган расмий клуби

Испания билан ўйиндаги сэйвлар сони

Эришилган олий унвон

Жанг олдидан кузатувчилар сони

Жанг якунида кузатувчилар сони

Кабо-Верде давлатининг умумий аҳолиси

Возиня


(40 ёшда)

«Чавес» клуби


(Португалия 2-дивизиони)

7 та аниқ сэйв


(0:0 ҳисоби сақланди)

Учрашувнинг энг яхши футболчиси

56 000 нафар

Деярли 2 000 000 нафар

Тахминан 530 000 нафар

«Ақл бовар қилмас даражада» — Дарвозабоннинг кутилмаган ҳайрати

Учрашув расман якунига етганидан сўнг, анъанавий баҳсдан кейинги интервью жараёнида спорт журналистларидан бири Возиняга унинг ижтимоий тармоқдаги кузатувчилари сони неча баробарга ортиб кетганини жонли эфирда кўрсатди. Ҳозирда Португалиянинг иккинчи дивизиони вакили ҳисобланган «Чавес» клуби шарафини ҳимоя қилаётган камтар посбон аввалига бу космик рақамларга мутлақо ишонмади ва кучли ҳайратда қолди. Сўнгра юзида самимий табассум билан: «Бу шунчаки ақл бовар қилмас даражада», дея ўзининг чексиз қувончини изҳор этди.

Қайд этиш лозим бўлган энг қизиқарли жиҳат шундаки, Возинянинг ватани — жажжигина Кабо-Верде давлатининг умумий аҳолиси тахминан 530 минг нафарни ташкил этади. Бу дегани, 40 ёшли афсонавий дарвозабоннинг Инстаграмдаги янги виртуал мухлислари армияси ўз ватанининг бутун аҳолисидан қарийб тўрт баравар кўп демакдир!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, мундиал майдонларида кашф этилаётган янги қаҳрамонлар, кутилмаган шоулар ва спорт оламига оид энг ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан дурангдан кейин фикр билдирдиЛуис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан дурангдан кейин фикр билдирдиБугун, 05:50Саудия Арабистони ва Уругвай баҳсида жанговар дуранг натижа қайд этилдиСаудия Арабистони ва Уругвай баҳсида жанговар дуранг натижа қайд этилдиБугун, 05:44Эрон ва Янги Зеландия ўртасидаги учрашувда жанговар дуранг қайд этилдиЭрон ва Янги Зеландия ўртасидаги учрашувда жанговар дуранг қайд этилдиБугун, 05:38Ламине Ямал кутилган натижани бермади: Кабо-Верде ака-укалари Испанияга қарши сирларни очдиЛамине Ямал кутилган натижани бермади: Кабо-Верде ака-укалари Испанияга қарши сирларни очдиБугун, 22:13Энзо Фернандез Аргентина терма жамоасида Лионель Месси ўрнини эгаллашни орзу қилмоқдаЭнзо Фернандез Аргентина терма жамоасида Лионель Месси ўрнини эгаллашни орзу қилмоқдаБугун, 21:30Белгия ва Миср ўйини дуранг билан якунландиБелгия ва Миср ўйини дуранг билан якунландиБугун, 20:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди