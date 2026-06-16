Bitcoin ETF фондларида кутилмаган пасайиш: Инвесторлар бошқа активларга юзланмоқда

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin ETF фондларида кутилмаган пасайиш: Инвесторлар бошқа активларга юзланмоқда

Глобал криптовалюта бозорида Bitcoin биржа фондлари (ETF) учун ҳафтанинг бошланиши бироз омадсиз келди. Душанба кунги савдолар якунига кўра, айнан ушбу активдан катта миқдордаги маблағлар олиб чиқиб кетилгани кузатилди. Бу ҳолат бошқа барча турдаги крипто-ETF фондларида ўсиш қайд этилган бир пайтда юз бергани соҳа таҳлилчилари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

CoinDesk нашри берган маълумотларга кўра, Bitcoin ETF сегментида кузатилган капитал чиқиб кетиши инвесторларнинг қисқа муддатли фойдани қайд этишга бўлган интилиши ёки портфелларини диверсификация қилиш истаги билан боғлиқ бўлиши мумкин. Қизиғи шундаки, Bitcoin нархи барқарорлигини сақлаб қолаётган бўлса-да, институционал инвесторлар вақтинча эҳтиёткорлик позициясини эгаллашган.

Бошқа криптоактивларга қизиқиш ортмоқда

Bitcoin фондларидан маблағлар камайган бир пайтда, Ethereum ва бошқа алткоинларга асосланган ETFлар ижобий динамика кўрсатди. Бу ҳолат бозорда фақат битта етакчи активга боғланиб қолиш даври ўтаётганидан далолат беради. Инвесторлар эндиликда блокчейн экотизимининг бошқа иштирокчиларига ҳам сармоя киритишни афзал кўрмоқдалар.

Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу тренд муҳим аҳамиятга эга. Глобал бозордаги бундай тебранишлар маҳаллий крипто-биржалардаги нархлар шаклланишига ва трейдерларнинг кайфиятига бевосита таъсир кўрсатади. Bitcoin ҳали ҳам асосий индикатор бўлиб қолса-да, бошқа рақамли активларнинг жозибадорлиги ошиб бормоқда.

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, Bitcoin ETF фондларидан пул чиқиб кетиши доимий тенденция эмас, балки бозорнинг табиий тузатилиши (корректион) ҳисобланади. Буллиш платформаси маълумотларига кўра, рақамли активлар инфратузилмаси ривожланишда давом этмоқда ва йирик молия институтлари ҳали ҳам крипто бозорини узоқ муддатли истиқболли йўналиш сифатида кўрмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, душанба кунги статистика криптовалюта бозорининг ўзгарувчан табиатини яна бир бор исботлади. Bitcoin вақтинча пасайиш кўрсатган бўлса, бошқа крипто-активлар ушбу бўшлиқни тўлдиришга ҳаракат қилмоқда. Келгуси кунлардаги АҚШ фонд биржаларидаги ҳолат ва макроиқтисодий кўрсаткичлар Bitcoin ETFларининг қайта тикланишига туртки бериши кутилмоқда.

BitcoinETFКриптовалютаИқтисодиётИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

17 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда17 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:36Доналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчиларига бонусларни ўз стейблкоинида тўлайдиДоналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчиларига бонусларни ўз стейблкоинида тўлайдиБугун, 23:18БитМине компанияси ўзининг Ethereum захираларини 10 миллиард долларга етказдиБитМине компанияси ўзининг Ethereum захираларини 10 миллиард долларга етказдиБугун, 21:17NVIDIA қарийб 20 миллиард долларлик облигация чиқармоқда: Сунъий интеллект пойгасиNVIDIA қарийб 20 миллиард долларлик облигация чиқармоқда: Сунъий интеллект пойгасиБугун, 21:12Bybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенизация қилинган облигациялар бозорига янги қадамBybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенизация қилинган облигациялар бозорига янги қадамБугун, 21:11АҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассис тайинладиАҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассис тайинладиБугун, 20:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда