Bitcoin ETF фондларида кутилмаган пасайиш: Инвесторлар бошқа активларга юзланмоқда
Глобал криптовалюта бозорида Bitcoin биржа фондлари (ETF) учун ҳафтанинг бошланиши бироз омадсиз келди. Душанба кунги савдолар якунига кўра, айнан ушбу активдан катта миқдордаги маблағлар олиб чиқиб кетилгани кузатилди. Бу ҳолат бошқа барча турдаги крипто-ETF фондларида ўсиш қайд этилган бир пайтда юз бергани соҳа таҳлилчилари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
CoinDesk нашри берган маълумотларга кўра, Bitcoin ETF сегментида кузатилган капитал чиқиб кетиши инвесторларнинг қисқа муддатли фойдани қайд этишга бўлган интилиши ёки портфелларини диверсификация қилиш истаги билан боғлиқ бўлиши мумкин. Қизиғи шундаки, Bitcoin нархи барқарорлигини сақлаб қолаётган бўлса-да, институционал инвесторлар вақтинча эҳтиёткорлик позициясини эгаллашган.
Бошқа криптоактивларга қизиқиш ортмоқдаBitcoin фондларидан маблағлар камайган бир пайтда, Ethereum ва бошқа алткоинларга асосланган ETFлар ижобий динамика кўрсатди. Бу ҳолат бозорда фақат битта етакчи активга боғланиб қолиш даври ўтаётганидан далолат беради. Инвесторлар эндиликда блокчейн экотизимининг бошқа иштирокчиларига ҳам сармоя киритишни афзал кўрмоқдалар.
Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу тренд муҳим аҳамиятга эга. Глобал бозордаги бундай тебранишлар маҳаллий крипто-биржалардаги нархлар шаклланишига ва трейдерларнинг кайфиятига бевосита таъсир кўрсатади. Bitcoin ҳали ҳам асосий индикатор бўлиб қолса-да, бошқа рақамли активларнинг жозибадорлиги ошиб бормоқда.
Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, Bitcoin ETF фондларидан пул чиқиб кетиши доимий тенденция эмас, балки бозорнинг табиий тузатилиши (корректион) ҳисобланади. Буллиш платформаси маълумотларига кўра, рақамли активлар инфратузилмаси ривожланишда давом этмоқда ва йирик молия институтлари ҳали ҳам крипто бозорини узоқ муддатли истиқболли йўналиш сифатида кўрмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, душанба кунги статистика криптовалюта бозорининг ўзгарувчан табиатини яна бир бор исботлади. Bitcoin вақтинча пасайиш кўрсатган бўлса, бошқа крипто-активлар ушбу бўшлиқни тўлдиришга ҳаракат қилмоқда. Келгуси кунлардаги АҚШ фонд биржаларидаги ҳолат ва макроиқтисодий кўрсаткичлар Bitcoin ETFларининг қайта тикланишига туртки бериши кутилмоқда.
…