Кйле Валкер нима учун Жуд Беллингем асосий таркибда тушиши кераклигини айтди

·28·Спорт
Кйле Валкер нима учун Жуд Беллингем асосий таркибда тушиши кераклигини айтди

Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Кйле Валкер Томас Тухел бошқарувидаги жамоада Жуд Беллингемнинг ўрни борасидаги баҳсларга муносабат билдирди. Сўнгги вақтларда Астон Вилла ярим ҳимоячиси Морган Рогерцнинг ажойиб ўйинлари сабаб Реал Мадрид юлдузини захирага олиш ҳақида чақириқлар кўпайган эди. Бироқ Валкернинг фикрича, Беллингэмнинг майдондаги ўзига хос нуфузи терма жамоа учун ҳамон ўрнини босиб бўлмас омил бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англия терма жамоаси Жаҳон чемпионати олдидан ўтказилган сўнгги тайёргарлик ўйинида Коста-Рика устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Ушбу баҳсда Беллингэм ўнинчи рақамли позицияда ҳаракат қилиб, Антонй Гордон ишлаган пеналти билан якунланган ҳужумни ташкил этишда фаоллик кўрсатди. Шунга қарамай, Тухел ихтиёридаги таркибда рақобат кучаймоқда: Морган Рогерц асосий таркиб учун, Маркус Рэшфорд эса чап қанотда Гордон билан жиддий кураш олиб бормоқда.

Манчестер Сити собиқ ҳимоячиси ўзининг Те Сун нашридаги рукнида тактик ҳолатни таҳлил қилди. "Томас Тухел учун асосий позицияларда қийин танлов юзага келган. Жуд Беллингем ёки Морган Рогерц масаласи, шунингдек, чап қанотда Гордон ва Рэшфорд ўртасидаги рақобат бор. Мен учун ҳозирча Жуде бироз устунроқ, лекин бу Морганнинг маҳоратини каmsитмайди. Мен у билан Манчестер Сити сафида бирга бўлганман, у жуда меҳнаткаш йигитали", — деб ёзади Валкер.

Валкернинг таъкидлашича, Беллингэмнинг майдондаги борлиги рақиб ҳимоячиларини доимий хавотирда ушлаб туради. Морган Рогерцнинг қисқа вақт ичида бундай даражага чиққани ва Реал Мадрид юлдузи билан рақобатлашаётгани унинг катта салоҳиятидан далолат беради. Рогерц аввалроқ Миддлесброугҳ ва Астон Вилла сафида ўзини кўрсатиб, Европа чемпионига айланишга улгурди.

Англия терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг "Л" гуруҳида Гана, Панама ва Хорватия билан куч синашади. Валкер 2018-йилги ярим финалдаги мағлубиятни эслаб, Хорватияни асло паст баҳоламаслик кераклигини уқтирди: "Хорватия 2022-йилда Бразилияни турнирдан чиқариб юборганини унутмаслик керак. Уларнинг таркибида авлодлар алмашинуви муваффақиятли ўтди ва улар кутилмаган совғалар тақдим этишга қодир".

АнглияЖуде БеллингэмРеал МадридКйле ВалкерЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Льюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиЛьюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиБугун, 12:48Илия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиИлия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиБугун, 12:41Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...Бугун, 12:36Алпҳонсо Давиес: Канада футболи афсонаси ЖЧ-2026 олдидан жароҳат билан курашмоқдаАлпҳонсо Давиес: Канада футболи афсонаси ЖЧ-2026 олдидан жароҳат билан курашмоқдаБугун, 12:12ФИФА клубларга бериладиган компенсациялар миқдорини расман эълон қилдиФИФА клубларга бериладиган компенсациялар миқдорини расман эълон қилдиБугун, 12:07Инфантино ЖЧ-2026 иштирокчилари билан боғлиқ муаммолар ҳақида гапирдиИнфантино ЖЧ-2026 иштирокчилари билан боғлиқ муаммолар ҳақида гапирдиБугун, 11:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...