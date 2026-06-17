Бубнов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 гуруҳидаги имкониятларини юқори баҳолади
Дунё нигоҳи тикилган ва миллионлаб юртдошларимиз орзиқиб кутган футбол бўйича ЖЧ-2026 баҳслари қизғин палласига кириб бормоқда. Тарихда илк бор ушбу нуфузли мусобақада иштирок этаётган Ўзбекистон миллий терма жамоасининг имкониятлари, гуруҳдаги тактикаси ва қайд этиши мумкин бўлган натижалари айни кунларда жаҳон футболи экспертларининг диққат марказида турибди. Хусусан, машҳур ва таниқли футбол таҳлилчиси Александр Бубнов миллий жамоамизнинг Жанубий Америка гранди Колумбия ҳамда гуруҳдаги бошқа рақибларга қарши кутилаётган ўйинлари борасида ўз таҳлилий мулоҳазаларини ўртоқлашди ва вакилларимиз учун тарихий вазифани белгилаб берди.
Энг муҳим вазифа: Грандларга қарши темирдек мустаҳкам ҳимоя
Тажрибали эксперт Александр Бубновнинг фикрига кўра, ҳамюртларимизнинг ушбу жаҳон чемпионатидаги энг бирламчи ва бош мақсади — Криштиану Роналду етакчилигидаги қудратли Португалия ҳамда техникаси юқори бўлган маҳоратли Колумбия терма жамоаларига қарши баҳсларда максимал даражада тартибли ўйнаб, имкони борича кам гол ўтказишдан иборат бўлиши керак.
Таҳлилчининг алоҳида урғу беришича, мана шу икки кучли ва даҳшатли тўқнашувнинг атиги биттасида бўлса ҳам дуранг натижа қайд этишнинг ўзиёқ Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун жуда улкан, тарихий муваффақият ва катта ютуқ сифатида қабул қилиниши лозим. Бундай натижа вакилларимизга кейинги босқич эшикларини очишда асосий пойдевор вазифасини ўтайди.
Қуйидаги расмий спорт ва тактик таҳлил жадвали орқали Ўзбекистон терма жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги рақиблари ва таҳлилчи Александр Бубновнинг экспертлик хулосаси билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Гуруҳдаги асосий рақиблар
Эксперт томонидан белгиланган бош вазифа
Кутилаётган энг максимал ютуқли натижа
Плей-оффга чиқишнинг ҳал қилувчи шарти
Якуний натижанинг мухлислар учун мақоми
Португалия
Колумбия
• Тартибли ҳимояланиш
• Имкони борича кам гол ўтказиш
Шу икки гранддан бири билан дуранг (1 очко) қайд этиш
Конго ДР терма жамоасини мажбурий тарзда мағлуб этиш
Гуруҳдан 3-ўрин билан чиқиш — ақлбовар қилмас тарихий натижа
Конго ДР устидан ғалаба ва плей-офф сари сенсацион қадам
«Оқ бўрилар»нинг гуруҳдан чиқиш формуласини тузиб берган Александр Бубнов кейинги вазифага ҳам тўхталиб ўтди: «Энди Конго Демократик Республикаси терма жамоасини эса албатта мағлуб этиш шарт! Агар ўзбек футболчилари ушбу баҳсда уч очкони қўлга киритишса, гуруҳда учинчи ўринни банд этган ҳолда кейинги босқичга йўл олишлари мумкин. Бу кўрсаткич уларнинг дебют мусобақаси учун жуда катта, ҳаттоки ақлбовар қилмас даражадаги оламшумул натижа бўлади», — дея таъкидлади мутахассис.
Шу билан бирга, таҳлилчи Африка вакилларининг ички имкониятлари ҳақида гапирар экан, камтарлик билан: «Лекин мен Конго жамоасини жуда яхши ва яқиндан билмайман», — дея уларнинг кутилмаган «ёпиқ куч» бўлиши мумкинлигига ҳам шаъма қилиб ўтди.
Замин спорт шарҳловчиларининг қараши:
Александр Бубновнинг тактик ҳисоб-китобларида жон бор. Терма жамоамиз ҳимоя чизиғида Абдуқодир Ҳусанов каби Европа даражасидаги тезкор ҳимоячимиз борлиги Португалия ва Колумбия ҳужумларини жиловлашда бизга катта ишонч бағишлайди. Конго ДР билан баҳс эса биз учун ҳаёт-мамот ўйинига айланади ва йигитларимиз бу тўсиқдан ўтишга қодирлар!
Миллий терма жамоамизнинг ЖЧ-2026 майдонларидаги ҳар бир тарихий учрашуви, энг эксклюзив ва қайноқ спорт хабарлари ҳамда дунё футболига оид энг тезкор, ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг! Ватандошларимизга бўлажак баҳсларда улкан зафарлар ёр бўлсин!
…