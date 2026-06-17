Бубнов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 гуруҳидаги имкониятларини юқори баҳолади

·20·Спорт
Бубнов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 гуруҳидаги имкониятларини юқори баҳолади

Дунё нигоҳи тикилган ва миллионлаб юртдошларимиз орзиқиб кутган футбол бўйича ЖЧ-2026 баҳслари қизғин палласига кириб бормоқда. Тарихда илк бор ушбу нуфузли мусобақада иштирок этаётган Ўзбекистон миллий терма жамоасининг имкониятлари, гуруҳдаги тактикаси ва қайд этиши мумкин бўлган натижалари айни кунларда жаҳон футболи экспертларининг диққат марказида турибди. Хусусан, машҳур ва таниқли футбол таҳлилчиси Александр Бубнов миллий жамоамизнинг Жанубий Америка гранди Колумбия ҳамда гуруҳдаги бошқа рақибларга қарши кутилаётган ўйинлари борасида ўз таҳлилий мулоҳазаларини ўртоқлашди ва вакилларимиз учун тарихий вазифани белгилаб берди.

Энг муҳим вазифа: Грандларга қарши темирдек мустаҳкам ҳимоя

Тажрибали эксперт Александр Бубновнинг фикрига кўра, ҳамюртларимизнинг ушбу жаҳон чемпионатидаги энг бирламчи ва бош мақсади — Криштиану Роналду етакчилигидаги қудратли Португалия ҳамда техникаси юқори бўлган маҳоратли Колумбия терма жамоаларига қарши баҳсларда максимал даражада тартибли ўйнаб, имкони борича кам гол ўтказишдан иборат бўлиши керак.

Таҳлилчининг алоҳида урғу беришича, мана шу икки кучли ва даҳшатли тўқнашувнинг атиги биттасида бўлса ҳам дуранг натижа қайд этишнинг ўзиёқ Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун жуда улкан, тарихий муваффақият ва катта ютуқ сифатида қабул қилиниши лозим. Бундай натижа вакилларимизга кейинги босқич эшикларини очишда асосий пойдевор вазифасини ўтайди.

Қуйидаги расмий спорт ва тактик таҳлил жадвали орқали Ўзбекистон терма жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги рақиблари ва таҳлилчи Александр Бубновнинг экспертлик хулосаси билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Гуруҳдаги асосий рақиблар

Эксперт томонидан белгиланган бош вазифа

Кутилаётган энг максимал ютуқли натижа

Плей-оффга чиқишнинг ҳал қилувчи шарти

Якуний натижанинг мухлислар учун мақоми

Португалия


Колумбия

• Тартибли ҳимояланиш


• Имкони борича кам гол ўтказиш

Шу икки гранддан бири билан дуранг (1 очко) қайд этиш

Конго ДР терма жамоасини мажбурий тарзда мағлуб этиш

Гуруҳдан 3-ўрин билан чиқиш — ақлбовар қилмас тарихий натижа

Конго ДР устидан ғалаба ва плей-офф сари сенсацион қадам

«Оқ бўрилар»нинг гуруҳдан чиқиш формуласини тузиб берган Александр Бубнов кейинги вазифага ҳам тўхталиб ўтди: «Энди Конго Демократик Республикаси терма жамоасини эса албатта мағлуб этиш шарт! Агар ўзбек футболчилари ушбу баҳсда уч очкони қўлга киритишса, гуруҳда учинчи ўринни банд этган ҳолда кейинги босқичга йўл олишлари мумкин. Бу кўрсаткич уларнинг дебют мусобақаси учун жуда катта, ҳаттоки ақлбовар қилмас даражадаги оламшумул натижа бўлади», — дея таъкидлади мутахассис.

Шу билан бирга, таҳлилчи Африка вакилларининг ички имкониятлари ҳақида гапирар экан, камтарлик билан: «Лекин мен Конго жамоасини жуда яхши ва яқиндан билмайман», — дея уларнинг кутилмаган «ёпиқ куч» бўлиши мумкинлигига ҳам шаъма қилиб ўтди.

Замин спорт шарҳловчиларининг қараши:

Александр Бубновнинг тактик ҳисоб-китобларида жон бор. Терма жамоамиз ҳимоя чизиғида Абдуқодир Ҳусанов каби Европа даражасидаги тезкор ҳимоячимиз борлиги Португалия ва Колумбия ҳужумларини жиловлашда бизга катта ишонч бағишлайди. Конго ДР билан баҳс эса биз учун ҳаёт-мамот ўйинига айланади ва йигитларимиз бу тўсиқдан ўтишга қодирлар!

Миллий терма жамоамизнинг ЖЧ-2026 майдонларидаги ҳар бир тарихий учрашуви, энг эксклюзив ва қайноқ спорт хабарлари ҳамда дунё футболига оид энг тезкор, ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг! Ватандошларимизга бўлажак баҳсларда улкан зафарлар ёр бўлсин!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Непомняшчий Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши ўйинидан кутилмаган натижа кутмоқдаНепомняшчий Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши ўйинидан кутилмаган натижа кутмоқдаБугун, 09:14“К” гуруҳи: энг кучли футболчилардан иборат рамзий жамоа билан танишинг“К” гуруҳи: энг кучли футболчилардан иборат рамзий жамоа билан танишингБугун, 08:44Шомуродов тарихий ўйин олдидан мухлисларни астойдил қўллаб-қувватлашга чақирдиШомуродов тарихий ўйин олдидан мухлисларни астойдил қўллаб-қувватлашга чақирдиБугун, 08:19Колосков Ўзбекистоннинг плей-офф босқичига чиқишига катта умид билдирдиКолосков Ўзбекистоннинг плей-офф босқичига чиқишига катта умид билдирдиБугун, 08:10Денисов Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши режасини олдиндан тахмин қилдиДенисов Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши режасини олдиндан тахмин қилдиБугун, 07:12Нестор Лоренсо Ўзбекистон терма жамоасини асло камситмасликка чақирдиНестор Лоренсо Ўзбекистон терма жамоасини асло камситмасликка чақирдиБугун, 07:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусанов атрофидаги пенальти баҳси яна қизиди...
Абдуқодир Ҳусанов атрофидаги пенальти баҳси яна қизиди...