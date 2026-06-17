“К” гуруҳи: энг кучли футболчилардан иборат рамзий жамоа билан танишинг
2026 йилги Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий терма жамоаси иштирок этаётган “К” гуруҳи турнирнинг энг қизиқ ва рақобатбардош квартетларидан бири сифатида баҳоланмоқда. Гуруҳдан Португалия, Колумбия, Конго Демократик Республикаси ва Ўзбекистон жой олган.
Футболга ихтисослашган MFutbol нашри ушбу гуруҳ жамоаларининг кучлар нисбатини баҳолаб, энг яхши футболчилардан тузилган рамзий таркибни тақдим этди. Қувонарлиси, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ҳам нуфузли футболчилар қаторида асосий таркибдан жой олган.
Нашр тузган кучлар рейтингида Португалия биринчи ўринни эгаллаган. Роберто Мартинес бошчилигидаги жамоага 4,3 балл берилган. Португалиянинг таркибида Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Витиня, Жоау Невеш, Рубен Диаш ва Жоау Канселу каби дунё футболи юлдузлари бор.
Иккинчи поғона Колумбияга насиб этган. Жанубий Америка вакили 3,1 балл билан баҳоланган. Колумбия таркибида Луис Диас каби тезкор ва техник футболчи борлиги жамоанинг ҳужумдаги салоҳиятини янада оширади.
Учинчи ўринда Конго Демократик Республикаси қайд этилган. Африка жамоаси жисмоний бақувватлиги, тезлиги ва яккакурашлардаги устунлиги билан ажралиб туради. Ушбу жамоани гуруҳдаги қолган рақиблардан кучсиз деб ҳисоблаш катта хато бўлиши мумкин.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси рейтингда тўртинчи ўринга жойлаштирилган ва 2,0 балл билан баҳоланган. Бироқ мундиалдаги илк иштирок, юқори мотивация ва жамоавий бирлик “оқ бўрилар”ни рақиблар учун хавфли дебютантга айлантириши мумкин.
Расмда гуруҳнинг кучлар рейтинги учун Абдуқодир Ҳусанов тимсоли танлангани ҳам эътиборли. “Манчестер Сити” ҳимоячиси Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатидаги асосий юлдузларидан бири сифатида кўрилмоқда.
“К” гуруҳининг рамзий жамоаси 4-3-3 тактик тизими асосида тузилган. Дарвозабонликка Португалия вакили Диогу Кошта танланган. У клуб ва миллий терма жамоа миқёсидаги барқарор ўйини, реакцияси ва оёқда тўп билан ишлай олиши билан машҳур.
Ҳимоя чизиғининг ўнг қанотида Жоау Канселу, марказда Рубен Диаш ва Абдуқодир Ҳусанов, чап қанотда эса Нуну Мендеш жой олган.
Абдуқодир Ҳусановнинг Рубен Диаш билан бир ҳимоя чизиғига киритилиши ўзбек футболи учун катта эътирофдир. Қизиғи, ҳар икки футболчи “Манчестер Сити” шарафини ҳимоя қилади. Энди улар клубдош бўлиш билан бирга, Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида рақиб сифатида ҳам тўқнаш келиши мумкин.
Ҳусановнинг тезлиги, жисмоний кучи, яккакурашлардаги қатъияти ва олдиндан вазиятни ҳис қилиш қобилияти мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда. У гуруҳдаги рамзий таркибга киритилган Ўзбекистоннинг ягона футболчиси бўлди.
Ярим ҳимоя чизиғи тўлиқ Португалия вакилларидан ташкил топган. Унда Бруну Фернандеш, Витиня ва Жоау Невешга жой берилган.
Бруну Фернандеш ўйинни ташкил қилиш, узоқ масофадан зарба бериш ва голли вазиятлар яратишда муҳим футболчи ҳисобланади. Витиня тўп назорати, прессинг остидаги хотиржамлиги ва аниқ паслари билан ажралиб туради. Жоау Невеш эса ҳаракатчанлиги ва майдон марказидаги катта ҳажмдаги меҳнати билан танилган.
Рамзий жамоанинг ҳужум учлигида Колумбия етакчиси Луис Диас ҳамда Португалия юлдузлари Криштиану Роналду ва Бернарду Силва жойлаштирилган.
Луис Диас чап қанотда тезлиги, дриблинги ва ҳимоячиларни бирга-бир вазиятларда ортда қолдириш қобилияти билан хавф туғдиради. Ўзбекистон Колумбияга қарши учрашувда айнан унинг ҳаракатларига алоҳида эътибор қаратиши кутилмоқда.
Ҳужум марказида Криштиану Роналду жой олган. Португалия сардори катта турнирлардаги улкан тажрибаси, гол уриш ҳиссиёти ва ҳал қилувчи паллаларда ўз сўзини айта олиши билан рақиблар учун ҳали ҳам жиддий хавф ҳисобланади.
Ўнг қанотдаги Бернарду Силва эса техникаси, тўпни назорат қилиш қобилияти ва майдондаги кутилмаган қарорлари билан ажралиб туради. У ҳужумда ҳам, ярим ҳимояда ҳам самарали ҳаракат қила олади.
“К” гуруҳининг рамзий таркиби қуйидагича:
Дарвозабон: Диогу Кошта — Португалия.
Ҳимоячилар: Жоау Канселу — Португалия, Абдуқодир Ҳусанов — Ўзбекистон, Рубен Диаш — Португалия, Нуну Мендеш — Португалия.
Ярим ҳимоячилар: Бруну Фернандеш — Португалия, Витиня — Португалия, Жоау Невеш — Португалия.
Ҳужумчилар: Луис Диас — Колумбия, Криштиану Роналду — Португалия, Бернарду Силва — Португалия.
Рамзий жамоада Португалиянинг тўққиз нафар футболчиси ўрин олгани бу терманинг гуруҳдаги асосий фаворит сифатида баҳоланаётганини кўрсатади. Колумбиядан Луис Диас, Ўзбекистондан эса Абдуқодир Ҳусанов таркибга киритилган.
Албатта, бундай рейтинг ва рамзий таркиблар ўйинлар бошланишидан олдинги тахминларга асосланади. Жаҳон чемпионатида эса барча саволларга майдоннинг ўзи жавоб беради. Футболда номлар ва рейтинглар муҳим, аммо натижани жамоавий ҳаракат, интизом ва ҳал қилувчи лаҳзалардаги аниқлик белгилайди.
Ўзбекистон мухлислари учун Абдуқодир Ҳусановнинг Криштиану Роналду, Луис Диас, Бернарду Силва ва Бруну Фернандеш каби машҳур футболчилар билан бир рамзий таркибдан жой олиши катта ғурур манбаидир.
Энди Ҳусанов ва унинг жамоадошлари ушбу эътирофни майдондаги ишончли ҳаракатлар билан мустаҳкамлашга ҳаракат қилади. “Оқ бўрилар” тарихий мундиалда фақат иштирок этиш эмас, рақибларга муносиб қаршилик кўрсатиш ва ўз сўзини айтишни мақсад қилган.
…