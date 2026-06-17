Улуғбек Раҳматуллаев Озодбек Назарбеков ҳақида кутилмаган воқеани очиқлади
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Улуғбек Раҳматуллаев мухлислари билан самимий суҳбатда ҳаётининг турли жабҳалари ҳақида қизиқарли ва таъсирли хотиралари билан ўртоқлашди. Хонанда санъатдаги ҳақиқий дўсти, ота-онасига бўлган муносабати, вилоятлардаги тўйларга қандай тайёргарлик кўриши ҳамда маданият вазири Озодбек Назарбеков билан боғлиқ унутилмас воқеани эслаб ўтди.
«Ўзини ижрочи эмас, ижодкор деб билади»
Улуғбек Раҳматуллаев ўзини оддий ижрочи эмас, балки ижодкор сифатида кўришини таъкидлади. Унинг фикрича, ижрочи — тайёр маҳсулотни олиб, уни ижро этадиган инсон. Ижодкор эса асарни яратиш жараёнининг ҳар бир босқичида иштирок этади. Хонанданинг айтишича, у ҳар бир қўшиқ устида узоқ вақт бош қотиради, таҳлил қилади ва ҳар бир деталга алоҳида эътибор қаратади. Бу баъзан чарчоқ келтирса-да, ҳеч қачон панд бермаган.
Бундан ташқари, у фақат санъатда эмас, бошқа соҳаларда ҳам ижод қилишни яхши кўради. Қурилиш, интерьер дизайни, тадбиркорлик ва ҳатто ўсимликларни парваришлаш ҳам унинг қизиқишлари қаторига киради.
«Озодбек Назарбеков йиғиб берган пуллар ҳалигача эсда»
Суҳбат давомида хонанда маданият вазири Озодбек Назарбеков билан боғлиқ қизиқ воқеани ҳам эслаб ўтди. Бир тўйда бирга иштирок этганмиз. Мен қўшиқ айтаётганимда меҳмонлар жуда кўп пул қистиришган. Қўлимга сиғмай қолиб, бир қисми ерга сочилиб кетди. Шунда Озод акам саҳнага чиқиб, эгилиб, барча пулларни йиғиб, менга бериб кетган. У пайтда у аллақачон халқ артисти эди. Ўшанда ҳайратдан қотиб қолганман. Бу ишни риё учун қилиш мумкин эмас, — дейди санъаткор.
Унинг қўшимча қилишича, авваллари Озодбек Назарбеков концерт либослари ва услуб масалаларида ҳам у билан кўп маслаҳатлашиб турган.
«Интернетдаги жанжалларга тарбиям йўл қўймайди»
Улуғбек Раҳматуллаев нима учун ижтимоий тармоқлардаги турли баҳс-мунозаралар, сунъий шов-шувлар ва пиарларга аралашмаслигини тушунтирди. Унинг айтишича, бугунги кунда айримлар интернет орқали бир-бири билан тортишиб, ҳатто оила аъзоларини ҳам бундай жараёнларга аралаштириб юбормоқда. Санъаткор эса бундай йўлни мутлақо тўғри деб ҳисобламайди.
Мен биров ҳақида фикр билдиришдан аввал нафақат ўзимни, балки ота-онамни, оиламни, ака-опаларимни, қариндошларимни ҳам ўйлайман. Мен ҳақимда яхши фикрда бўлган зиёли инсонлар ҳам бор. Шунинг учун ҳар бир гапнинг масъулиятини ҳис қиламан.
Ҳозир интернетда сўкиниш одат тусига кириб қолди. Гўёки ўз фикрини билдириш учун албатта ҳақорат қилиш керакдек қараш пайдо бўлган. Тўғри, инсон жаҳл қилиши мумкин, аммо буни бутун жамоатчилик олдида қилиш шарт эмас. Агар шу инсонлар фарзандлари ёки ота-онаси қаршисида ҳам шундай гапира олса, ана шунда ҳайрон қоламан», — дейди хонанда.
«Мен топишдан кўра йўқотадиган ёшга яқинлашяпман»
Суҳбат давомида хонанда энг таъсирли фикрларидан бирини ҳам айтди.
Унинг сўзларига кўра, фарзандларининг ўсиб, янги нарсаларни ўрганиши унга катта қувонч бағишлайди. Бироқ шу билан бирга ота-онасининг ёши ўтаётганини кўриш қалбига оғир ботади. Энг кичик фарзандим 3 ёшда. Унинг ҳар бир янги ўрганган нарсасини кўриб қувонаман. Лекин ота-онамнинг қариётгани қалбимни оғритади. Ҳозир мен топишдан кўра йўқотадиган даврга яқинлашяпман. Илгарилари кимнингдир вафот этганини эшитиш жуда кам учрайдиган ҳолат эди. Энди эса деярли ҳар куни шундай хабарларни эшитяпмиз.
Онам тез-тез “Мен сизлардан розиман”, деб айтиб туради. Бу гап қалбимга таскин беради. Балки билмай ранжитиб қўйган пайтларим бўлгандир, лекин онам розилигини билдириб туриши хотиржамлик беради», — дейди санъаткор.
Шунингдек, у тўйлардан топган даромадини ота-онаси билан бўлишишни ҳам одат қилганини айтди.
Онасининг биргина хоҳиши учун алоҳида ҳовли қуриб берган. Улуғбек Раҳматуллаев бир куни онасини ранжитиб қўйганини ва бу ҳолатдан қаттиқ афсусланганини ҳам яширмади. Орадан вақт ўтгач, онаси унга шундай деган:
«Ўғлим, жуда кўп чиройли уйлар қурдинг. Лекин ёшим ўтгани сайин тинчлик ва хотиржамлик истаб қолдим».
Шундан кейин хонанда ота-онаси учун алоҳида ҳовли қуриб берган. Бу ҳовли яшилликка бурканган, боғ-роғлари бор, қушлар ва ҳатто тошбақалар ҳам яшайдиган сокин масканга айланган.
«Бу уй онамнинг шахсий ҳудуди ҳисобланади», — дейди у.
«Яхшиликни кўз-кўз қилиш тарафдори эмасман»
Хонанда ота-онасига қилинган яхшиликларни ижтимоий тармоқларда намойиш қилишни маъқул кўрмаслигини ҳам айтди.
Унинг таъкидлашича, бунинг сабаби риёдан қочиш ва кўз тегишидан эҳтиёт бўлишдир.
Кўпчилик ота-онасига ёки яқинларига қилган яхшилигини видео ва суратга олиб, интернетга жойлайди. Мен бунга қарши эмасман, лекин ўзим бундай қилмайман.
Тавба, лекин мен таниб билган айрим инсонлар шундай қилганидан кейин кўп ўтмай ота-онасидан айрилиб қолишган. Шунинг учун ҳам эҳтиёт бўлиш керак, деб ўйлайман.
«Малайзияда Имом Бухорий номи кўзга ёш келтирган»
Улуғбек Раҳматуллаев хориж сафарларида ҳам таъсирли воқеаларга дуч келган. У Малайзияда такси ҳайдовчиси билан бўлган суҳбатни ҳалигача унутмаган. Намоз вақтида ҳайдовчи улардан бир оз куттиришни сўраган. Кейин эса қаерлик эканини сўраган. Ўша пайтларда «Ўзбекистон» номи ҳаммага ҳам таниш эмас эди. Шу сабабли хонанда ўзини Имом ал-Бухорийнинг юртидан эканини айтган. Бу гапдан кейин ҳайдовчи кўзига ёш олган. У буюк аллома ҳақида сўзлаб беришларини сўраган ва ҳатто «Ҳаж сафарига боришдан аввал Имом Бухорий зиёратгоҳига бориш — менинг орзум», деб айтган. у воқеа санъаткорни чуқур ўйлантириб қўйган.
«Вилоятлардаги тўйларга энг қиммат костюмларимни кияман»
Хонанда саҳна маданиятига жиддий муносабатда бўлиш кераклигини таъкидлади. Унинг фикрича, мухлисга ҳурмат биринчи ўринда туриши лозим. Мен вилоятлардаги хизматларга гардеробимдаги энг қиммат кийимларни кийиб боришга ҳаракат қиламан. Бир марта тўйда бошқа бир санъаткор саҳнага мос бўлмаган кийимда келганини кўрдим. Шунда тўй эгаси қаттиқ норози бўлган. Қиммат бўлмаса ҳам, саҳнага муносиб чиройли кийимлар бор-ку. Футболка ва жинсида чиқиш тўғри эмас. Ўзи учун энг яхшисини танлаб, мухлисга келганда эътиборсизлик қилиш — бу хиёнат ҳисобланади, — дейди у.
«Санъатдаги энг яқин дўсти ким?»
Улуғбек Раҳматуллаев санъатда атайлаб дўст қидирмаганини айтди. Бироқ Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Абдурашид Йўлдошевни энг ишончли инсонлардан бири сифатида тилга олди.
Биз бир-биримизга оилавий сирларимизни ҳам бемалол айта оламиз. Унга айтган гапларимни бошқа одамлардан эшитмаганман, — дейди хонанда.
ушбу матнни тўлиқ ва сўзма сўз (буквалний) рус, инглиз, турк қозоқ француз испан немис тилларига таржима қилиб бер
…