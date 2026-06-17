Фабио Каннаваро: Колумбияга қарши имкониятимизни тўлиқ намойиш этамиз
Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ва жамоа сардори Элдор Шомуродов 18 июнь куни Колумбияга қарши ўтказиладиган тарихий учрашув олдидан ташкил этилган матбуот анжуманида иштирок этди.
Ўзбекистон миллий жамоаси учун бу баҳс алоҳида аҳамиятга эга. “Оқ бўрилар” ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида майдонга тушади. Шу сабаб учрашув олдидан футболчиларнинг ҳолати, танланган тактика ва рақиб ҳақидаги таҳлиллар мухлисларда катта қизиқиш уйғотмоқда.
Фабио Каннаваро матбуот анжуманида таркибдаги барча футболчилар Колумбияга қарши ўйинга тайёр эканини маълум қилди. Бу хабар мураббийлар штаби учун ҳам, миллий жамоа мухлислари учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Катта турнирнинг биринчи баҳсида ҳар бир футболчининг хизматга шай бўлиши Каннаварога тактик танлов учун кенгроқ имконият беради.
Италиялик мутахассис алоҳида равишда Абдуқодир Ҳусанов ҳақида тўхталди. Унинг таъкидлашича, ёш ҳимоячи аллақачон юқори даражада ўйин кўрсатаётган бўлса-да, келажакда янада юксак босқичга кўтарилиш салоҳиятига эга.
“Ҳусанов, албатта, муҳим ҳимоячиларимиздан бири. Унда ҳали янада юқори даражага чиқиш имконияти бор. У айни пайтда ҳам юқори савияда ўйинлар кўрсатиб келмоқда”, — деди Каннаваро.
Абдуқодир Ҳусанов Колумбияга қарши баҳсда Ўзбекистон ҳимоя чизиғининг асосий таянчларидан бири бўлиши кутилмоқда. Рақиб таркибида тезкор, техник ва бирга-бир вазиятларда хавфли футболчилар кўп. Шу боис Ҳусановнинг тезлиги, позиция танлаши ва яккакурашлардаги қатъияти миллий жамоа учун жуда муҳим бўлади.
Каннаваро Ўзбекистон делегацияси мундиалга фақат иштирок этиш учун келмаганини ҳам таъкидлади. Унинг фикрича, жамоа катта саҳнада ўзининг энг яхши фазилатлари ва ўзбек халқининг ўзига хос менталитетини намоён этиши керак.
“Ўйлайманки, бу ерда энг яхши фазилатларимизни, ўзбекларнинг менталитетини намойиш қилишга келганмиз. Мен жамоа билан ишлаганимда ўз тажрибамни улашишга ҳаракат қилдим”, — деди италиялик мутахассис.
Ўзбек футболи доимо курашчанлик, меҳнатсеварлик, сабр ва охиригача таслим бўлмаслик хусусиятлари билан ажралиб келган. Каннаваро айнан шу руҳни Жаҳон чемпионати майдонларида ҳам кўришни истамоқда. Миллий жамоа кучли рақибларга қарши интизомли, жасоратли ва бир бутун жамоа сифатида ҳаракат қилиши талаб этилади.
Бош мураббий ўзининг илк Жаҳон чемпионатидаги тажрибасини ҳам эсга олди. Унинг айтишича, ҳар бир футболчи каби у ҳам қачонлардир мундиалда биринчи қадамини қўйган. Шу боис дебют олдидан шогирдлари нималарни ҳис қилаётганини яхши тушунади.
“Чунки мен ҳам қачонлардир илк бор Жаҳон чемпионатида дебют қилганман ва ўз тажрибаларимни етказиб боряпман”, — деди Каннаваро.
2006 йилда Италия терма жамоаси сардори сифатида жаҳон чемпиони бўлган Каннаваронинг тажрибаси Ўзбекистон футболчилари учун катта мактаб ҳисобланади. У мундиалдаги босим, майдондаги масъулият ва ҳал қилувчи лаҳзаларда совуққон қолиш қанчалик муҳимлигини жуда яхши билади.
Каннаваро гуруҳдаги асосий рақиблар — Колумбия ва Португалия ҳақида ҳам фикр билдирди. У ҳар икки жамоани юқори даражадаги футболчиларга эга кучли термалар сифатида баҳолади.
“Колумбия ва Португалия каби жамоалар юқори даражадаги ўйин намойиш этади. Уларнинг таркибида кучли футболчилар бор. Уларга қарши ўйинда эҳтиёткорлик билан ҳаракат қиламиз”, — деди у.
Бу фикр Ўзбекистон Колумбияга қарши очиқ ва таваккалкор ўйиндан кўра, тактик интизомга таянишини англатиши мумкин. Рақибга ортиқча бўш ҳудуд қолдирмаслик, ҳимояда жипс ҳаракат қилиш ва тўп олиб қўйилганидан кейин тезкор ҳужумга ўтиш “оқ бўрилар” учун асосий режалардан бири бўлиши эҳтимол.
Каннаваро Колумбия таркибида фақат Хамес Родригесга эътибор қаратиш хато бўлишини таъкидлади. Унинг фикрича, Жанубий Америка жамоасида турли позицияларда юқори савиядаги футболчилар кўп.
“Колумбияда нафақат Хамес, балки кўплаб яхши даражадаги футболчилар бор”, — деди бош мураббий.
Дарҳақиқат, Колумбия сафида ўйинни ташкил қиладиган Хамес Родригесдан ташқари, Луис Диас каби тезкор ҳужумчилар, жисмонан кучли ярим ҳимоячилар ва халқаро тажрибага эга ҳимоячилар мавжуд. Ўзбекистон ҳар бир чизиқда максимал даражада диққатли бўлиши керак.
Бош мураббий рақибнинг ўйинларини батафсил ўрганиб чиқишганини ҳам маълум қилди. Каннаваронинг таъкидлашича, Колумбия охирги дақиқаларгача суръатни пасайтирмайдиган ва курашни давом эттирадиган жамоа.
“Колумбияни таҳлил қилдик, улар охирига қадар ўйнайди. Биз ҳам ўз имкониятимизни намойиш этиб, майдонга тушамиз”, — деди мутахассис.
Бу жиҳат Ўзбекистон учун айниқса муҳим. Назорат учрашувларида жамоа сўнгги дақиқаларда концентрацияни йўқотиш қимматга тушиши мумкинлигини ҳис қилди. Колумбияга қарши эса биринчи дақиқадан сўнгги ҳуштаккача юқори эътибор ва тактик тартибни сақлаш талаб этилади.
Матбуот анжуманида Аббосбек Файзуллаевнинг тайёргарлик машғулотларидаги юкламалар оғир бўлгани ҳақидаги гапларига ҳам муносабат билдирилди. Каннаваро катта мақсадларга эришиш учун машаққат ва қийинчиликлардан ўтиш табиий эканини айтди.
“Агар нимагадир эришмоқчи бўлсангиз, қийинчиликлардан ўтишингиз ва буни ҳаммага исботлашингиз керак. Машғулотларда қийинчиликлар бўлиши табиий ҳол”, — деди у.
Жаҳон чемпионати каби юксак савиядаги мусобақага енгил машғулотлар билан тайёрланиб бўлмайди. Юқори суръат, жисмоний босим ва кучли рақибларга қарши 90 дақиқадан ортиқ курашиш учун футболчилар машғулотларда катта юкламаларни бажариши керак. Каннаваро ҳам айнан шу тамойилга таянмоқда.
Италиялик мутахассис Ўзбекистонни олдинда қизиқарли ва шиддатли учрашувлар кутаётганини қайд этди. Миллий жамоа Колумбиядан кейин Португалия ва Конго Демократик Республикасига қарши ҳам майдонга тушади.
“Бизни жуда қизиқ ва шиддатли ўйинлар кутиб турибди. Рақибларимиз ҳам юқори даражадаги жамоалар. Биз илк бор бу мусобақада иштирок этяпмиз, ушбу мусобақанинг ҳар бир учрашувидан завқланишимиз ва тажриба олишимиз керак”, — деди Каннаваро.
Мураббийнинг бу сўзларида босимни камайтириш билан бирга катта масъулият ҳам бор. Ўзбекистон учун ҳар бир учрашув янги тажриба, ҳар бир рақиб эса миллий футболимизнинг ҳақиқий савиясини синовдан ўтказадиган мезон бўлади.
Колумбияга қарши баҳс Ўзбекистон футболи тарихидаги энг муҳим учрашувлардан бирига айланади. Миллий жамоа илк марта мундиал майдонига чиқади ва бутун дунёга ўз характери, жамоавийлиги ҳамда салоҳиятини намойиш этиш имконига эга бўлади.
Каннаваро айтганидек, рақиб кучли ва эҳтиёткорлик зарур. Аммо “оқ бўрилар” ҳам майдонга қўрқув билан эмас, ўз имкониятига ишонган ҳолда тушади. Бутун Ўзбекистон эса тарихий лаҳзаларни катта ҳаяжон билан кутмоқда.
…