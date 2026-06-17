Собиқ футболчи Ўзбекистоннинг гуруҳдаги имконияти ҳақида фикр билдирди
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Колумбияга қарши ўйини олдидан турли мутахассислар томонидан прогноз ва таҳлиллар билдирилмоқда. Миллий жамоамизнинг тарихий мундиалдаги имкониятлари нафақат Ўзбекистонда, балки хорижий футбол жамоатчилигида ҳам катта қизиқиш уйғотяпти.
Шундай фикрлардан бирини Россиянинг “Ростов” клуби афсоналаридан бири Александр Гацкан билдирди. У Ўзбекистон терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги иштирокига алоҳида эътибор қаратаётганини ва жамоанинг барча учрашувларини кузатиб боришини айтди.
Гацкан учун Ўзбекистон миллий жамоасига қизиқишнинг яна бир муҳим сабаби бор. У “Ростов”да ўзбек ҳужумчиси Элдор Шомуродов билан бирга тўп сурган. Шу боис собиқ футболчи ЖЧ-2026да, аввало, собиқ жамоадоши учун мухлислик қилишини яширмади.
Элдор Шомуродов “Ростов”даги фаолияти давомида ўзини меҳнаткаш, жамоавий ўйинга фойдали ва ҳужум чизиғида хавфли футболчи сифатида кўрсата олган. Гацкан ҳам унинг салоҳиятини яқиндан билган футболчилардан бири ҳисобланади.
Мутахассис Ўзбекистоннинг гуруҳдаги имкониятларига эҳтиёткорлик билан баҳо берди. Унинг фикрича, миллий жамоамиз кейинги босқичга чиқиш учун, аввало, учинчи ўринни эгаллаш йўлида кураш олиб боради.
“Менимча, улар гуруҳда учинчи ўрин учун курашади”, — деди Александр Гацкан журналистлар билан суҳбатда.
Бу баҳо Ўзбекистоннинг гуруҳда осон бўлмаган рақибларга қарши майдонга тушишини ҳисобга олган ҳолда билдирилган. “Оқ бўрилар” Колумбия, Португалия ва Конго Демократик Республикаси билан куч синашади. Ҳар учала рақиб ҳам ўзига хос услуб, юқори жисмоний тайёргарлик ва халқаро тажрибага эга.
Шу билан бирга, турнирнинг янги формати учинчи ўринни эгаллаган айрим жамоаларга ҳам плей-офф босқичига йўл олиш имконини беради. Шу сабаб Гацкан тилга олган учинчи ўрин Ўзбекистон учун амалий аҳамиятга эга мақсад бўлиши мумкин.
Колумбияга қарши биринчи учрашув бу йўлда жуда муҳим аҳамият касб этади. Тарихий дебютда қўлга киритиладиган ҳар қандай ижобий натижа футболчиларга ишонч бағишлаб, кейинги баҳслар олдидан жамоанинг руҳий ҳолатини яхшилайди.
Александр Гацканнинг Ўзбекистон ўйинларини тўлиқ томоша қилиш нияти ҳам миллий терма жамоамиз атрофидаги халқаро қизиқишни кўрсатади. Айниқса, Элдор Шомуродовнинг собиқ жамоадошлари ва мураббийлари унинг Жаҳон чемпионатидаги ҳаракатларини алоҳида диққат билан кузатиши табиий.
Ўзбекистон учун ЖЧ-2026 шунчаки иштирок эмас. Бу — йиллар давомида кутилган тарихий имконият, миллий футболнинг янги босқичи ва бутун дунёга ўз салоҳиятини намойиш этиш учун катта саҳна.
Гацкан билдирганидек, гуруҳда учинчи ўрин учун кураш осон кечмайди. Бироқ миллий жамоамизда жамоавийлик, катта мотивация ва охиригача курашиш характери бор. Мухлислар эса футболчилардан қўрқмасдан, интизомли ва жасоратли ўйин кутишмоқда.
Энди барча эътибор Колумбияга қарши тарихий учрашувга қаратилади. Ўзбекистон майдонда ўз имкониятини кўрсатиб, экспертлар тахминидан ҳам яхшироқ натижа қайд этишга ҳаракат қилади.
…