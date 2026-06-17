Собиқ футболчи Ўзбекистоннинг гуруҳдаги имконияти ҳақида фикр билдирди

·32·Спорт
Собиқ футболчи Ўзбекистоннинг гуруҳдаги имконияти ҳақида фикр билдирди

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Колумбияга қарши ўйини олдидан турли мутахассислар томонидан прогноз ва таҳлиллар билдирилмоқда. Миллий жамоамизнинг тарихий мундиалдаги имкониятлари нафақат Ўзбекистонда, балки хорижий футбол жамоатчилигида ҳам катта қизиқиш уйғотяпти.

Шундай фикрлардан бирини Россиянинг “Ростов” клуби афсоналаридан бири Александр Гацкан билдирди. У Ўзбекистон терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги иштирокига алоҳида эътибор қаратаётганини ва жамоанинг барча учрашувларини кузатиб боришини айтди.

Гацкан учун Ўзбекистон миллий жамоасига қизиқишнинг яна бир муҳим сабаби бор. У “Ростов”да ўзбек ҳужумчиси Элдор Шомуродов билан бирга тўп сурган. Шу боис собиқ футболчи ЖЧ-2026да, аввало, собиқ жамоадоши учун мухлислик қилишини яширмади.

Элдор Шомуродов “Ростов”даги фаолияти давомида ўзини меҳнаткаш, жамоавий ўйинга фойдали ва ҳужум чизиғида хавфли футболчи сифатида кўрсата олган. Гацкан ҳам унинг салоҳиятини яқиндан билган футболчилардан бири ҳисобланади.

Мутахассис Ўзбекистоннинг гуруҳдаги имкониятларига эҳтиёткорлик билан баҳо берди. Унинг фикрича, миллий жамоамиз кейинги босқичга чиқиш учун, аввало, учинчи ўринни эгаллаш йўлида кураш олиб боради.

“Менимча, улар гуруҳда учинчи ўрин учун курашади”, — деди Александр Гацкан журналистлар билан суҳбатда.

Бу баҳо Ўзбекистоннинг гуруҳда осон бўлмаган рақибларга қарши майдонга тушишини ҳисобга олган ҳолда билдирилган. “Оқ бўрилар” Колумбия, Португалия ва Конго Демократик Республикаси билан куч синашади. Ҳар учала рақиб ҳам ўзига хос услуб, юқори жисмоний тайёргарлик ва халқаро тажрибага эга.

Шу билан бирга, турнирнинг янги формати учинчи ўринни эгаллаган айрим жамоаларга ҳам плей-офф босқичига йўл олиш имконини беради. Шу сабаб Гацкан тилга олган учинчи ўрин Ўзбекистон учун амалий аҳамиятга эга мақсад бўлиши мумкин.

Колумбияга қарши биринчи учрашув бу йўлда жуда муҳим аҳамият касб этади. Тарихий дебютда қўлга киритиладиган ҳар қандай ижобий натижа футболчиларга ишонч бағишлаб, кейинги баҳслар олдидан жамоанинг руҳий ҳолатини яхшилайди.

Александр Гацканнинг Ўзбекистон ўйинларини тўлиқ томоша қилиш нияти ҳам миллий терма жамоамиз атрофидаги халқаро қизиқишни кўрсатади. Айниқса, Элдор Шомуродовнинг собиқ жамоадошлари ва мураббийлари унинг Жаҳон чемпионатидаги ҳаракатларини алоҳида диққат билан кузатиши табиий.

Ўзбекистон учун ЖЧ-2026 шунчаки иштирок эмас. Бу — йиллар давомида кутилган тарихий имконият, миллий футболнинг янги босқичи ва бутун дунёга ўз салоҳиятини намойиш этиш учун катта саҳна.

Гацкан билдирганидек, гуруҳда учинчи ўрин учун кураш осон кечмайди. Бироқ миллий жамоамизда жамоавийлик, катта мотивация ва охиригача курашиш характери бор. Мухлислар эса футболчилардан қўрқмасдан, интизомли ва жасоратли ўйин кутишмоқда.

Энди барча эътибор Колумбияга қарши тарихий учрашувга қаратилади. Ўзбекистон майдонда ўз имкониятини кўрсатиб, экспертлар тахминидан ҳам яхшироқ натижа қайд этишга ҳаракат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабио Каннаваро: Колумбияга қарши имкониятимизни тўлиқ намойиш этамизФабио Каннаваро: Колумбияга қарши имкониятимизни тўлиқ намойиш этамизБугун, 11:33Бубнов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 гуруҳидаги имкониятларини юқори баҳоладиБубнов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 гуруҳидаги имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 09:52Непомняшчий Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши ўйинидан кутилмаган натижа кутмоқдаНепомняшчий Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши ўйинидан кутилмаган натижа кутмоқдаБугун, 09:14“К” гуруҳи: энг кучли футболчилардан иборат рамзий жамоа билан танишинг“К” гуруҳи: энг кучли футболчилардан иборат рамзий жамоа билан танишингБугун, 08:44Шомуродов тарихий ўйин олдидан мухлисларни астойдил қўллаб-қувватлашга чақирдиШомуродов тарихий ўйин олдидан мухлисларни астойдил қўллаб-қувватлашга чақирдиБугун, 08:19Колосков Ўзбекистоннинг плей-офф босқичига чиқишига катта умид билдирдиКолосков Ўзбекистоннинг плей-офф босқичига чиқишига катта умид билдирдиБугун, 08:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусанов атрофидаги пенальти баҳси яна қизиди...
Абдуқодир Ҳусанов атрофидаги пенальти баҳси яна қизиди...