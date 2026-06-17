Дунёда 10 та йирик сув ҳавзаси кўз ўнгимизда қуриб бормоқда

·0·Дунё
Дунёда 10 та йирик сув ҳавзаси кўз ўнгимизда қуриб бормоқда

Сайёрамиз жиддий экологик муаммолардан бирига дуч келмоқда. Мутахассислар маълумотларига кўра, дунё ҳар йили тахминан 324 триллион литр чучук сувдан айрилмоқда. Бу эса 280 миллион инсоннинг бир йиллик эҳтиёжини қондиришга етадиган улкан миқдор ҳисобланади.

Жаҳон банкининг 2025 йилги ҳисоботига кўра, бу ҳолатнинг асосий сабаблари сифатида кучайиб бораётган қурғоқчилик, сув ресурсларидан самарасиз фойдаланиш ҳамда ерларнинг нотўғри ўзлаштирилиши келтирилган.

Шу муносабат билан БМТ 17 июнни Бутунжаҳон чўлланиш ва қурғоқчиликка қарши кураш куни деб эълон қилган.

Al Jazeera сунъий йўлдош тасвирлари орқали дунёда энг тез қуриб бораётган 10 та сув ҳавзасини таҳлил қилди.

Энг ташвишли мисоллардан бири — Ўзбекистондаги Орол денгизи. Ўнлаб йиллар давомида дарё сувларининг қишлоқ хўжалигига йўналтирилиши оқибатида денгиз ўз ҳажмининг 90 фоиздан ортиғини йўқотди.

Дунёда 10 та йирик сув ҳавзаси кўз ўнгимизда қуриб бормоқда

Эрондаги Урмия кўли ҳам оғир аҳволга тушиб қолган. Бир вақтлар Яқин Шарқнинг энг йирик шўр кўли ҳисобланган сув ҳавзаси бугун ўз ҳажмининг атиги 10 фоизидан ҳам камроғини сақлаб қолган.

Дунёда 10 та йирик сув ҳавзаси кўз ўнгимизда қуриб бормоқда

Боливиядаги Поопе кўли эса деярли бутунлай йўқолиб кетди. Бу нафақат табиат, балки маҳаллий аҳолининг ҳаётига ҳам салбий таъсир кўрсатди. Балиқчилик тугаб, кўплаб оилалар тирикчилик манбаидан айрилди.

Дунёда 10 та йирик сув ҳавзаси кўз ўнгимизда қуриб бормоқда

Аргентинадаги Парана дарёсида сув сатҳининг кескин тушиб кетиши халқаро савдога ҳам таъсир кўрсатмоқда. Дон маҳсулотларини ташиш қийинлашиб, электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажми ҳам қисқарган.

Дунёда 10 та йирик сув ҳавзаси кўз ўнгимизда қуриб бормоқда

Шунингдек, АҚШдаги Мид кўли, Чилидаги Акулео лагунаси, Боцванадаги Нгами кўли, Малининг Фагуибине кўли, Ироқ ботқоқликлари ва Мадагаскарнинг қурғоқчилик ҳудудлари ҳам экологик хавф остида қолмоқда.

Мутахассислар огоҳлантиришича, агар сув ресурсларидан оқилона фойдаланилмаса, келажакда бу муаммо янада кескинлашиши мумкин.

Бугун дунёда қуриб бораётган сув ҳавзалари фақат экологик муаммо эмас, балки миллионлаб инсонларнинг ҳаёти, озиқ-овқат хавфсизлиги ва иқтисодиётига бевосита таъсир кўрсатувчи глобал таҳдидга айланиб улгурди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Исроилнинг Байрутга уюштирган ҳужумларини кескин қораладиТрамп Исроилнинг Байрутга уюштирган ҳужумларини кескин қораладиБугун, 10:18Мексика президенти FIFA’ни чипталари нархи кескин ошгани учун танқид қилдиМексика президенти FIFA’ни чипталари нархи кескин ошгани учун танқид қилдиБугун, 10:12Ҳақиқий қаҳрамонлик: Ёнаётган уйдан 6 фарзандини қутқариш учун кирган онанинг ўзи 93 фоизли куйиш олдиҲақиқий қаҳрамонлик: Ёнаётган уйдан 6 фарзандини қутқариш учун кирган онанинг ўзи 93 фоизли куйиш олдиБугун, 10:07Стречга ўралган ўзбекистонлик аёл ишида нуқта қўйилди: қотил умрбод қамалдиСтречга ўралган ўзбекистонлик аёл ишида нуқта қўйилди: қотил умрбод қамалдиБугун, 08:58Уруш тугайдими? АҚШ ва Эрон келишуви тафсилотлари маълум бўлдиУруш тугайдими? АҚШ ва Эрон келишуви тафсилотлари маълум бўлдиБугун, 08:45Ҳиндистонда Telegram нега бир ҳафтага блоклангани маълум бўлдиҲиндистонда Telegram нега бир ҳафтага блоклангани маълум бўлдиБугун, 05:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди